Les Coulisses du Grand Lyon

Sandrine Runel : "Quand Jean-Michel Aulas perd un match, c'est la faute de l'arbitre"

Sandrine Runel, députée PS du Rhône, est l’invitée ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Sandrine Runel : "Quand Jean-Michel Aulas perd un match, c'est la faute de l'arbitre"

Saura-t-on un jour exactement comment Grégory Doucet a fait pour rattraper son retard et doubler Jean-Michel Aulas dans la dernière ligne droite des municipales lyonnaises. "La différence, elle s'est faite vraiment dans la dernière ligne droite, dans les dernières minutes du match. C'était projet contre le vide. Et finalement, c'est le projet, le programme qui a été récompensé", analyse Sandrine Runel.

La députée PS de Lyon ne siègera pas au conseil municipal mais elle estime que malgré les nombreuses étiquettes au sein de la majorité de Grégory Doucet, le mandat se passera bien : "On a 6 ans déjà d'ancienneté dans la gouvernance de cette ville. On a fait une campagne aussi ensemble, donc je prédis quand même que ça devrait bien se passer dans l'ensemble des groupes politiques. Cette représentativité des sensibilités des uns et des autres va permettre d'avancer et de répondre encore une fois à ces aspirations en termes de méthode".

Sandrine Runel tacle également le grand perdant du scrutin qui a déposé un recours : "Comme Jean-Michel Aulas l'a fait en tant que président de l'OL pendant des années, quand il perd un match, c'est la faute de l'arbitre. Il fera un recours, c'est son droit, mais 3000 voix d'écart, il n'y a pas matière à faire un recours".

Concernant la vague de droite qui a balayé la Métropole de Lyon où elle siègera, la parlementaire socialiste parle déjà de reconquête à mettre en place : "Il faut être combatif, il faut être courageux et nous allons aider ces nouvelles générations à s'installer sur ces territoires".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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35 commentaires
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On joue un peu . le 24/03/2026 à 15:40

Un nouveau jeu pour détendre l atmosphère
LFI doit placer le maximum de fois le mot responsabilité dans ses discours ...
Nous on relève le challenge.,.chiche que l on place le plus de fois le mot parapluie ..
Ça aurait autant de sens que leur nouvelle doctrine, mais en plus ça aurait dû panache, la difficulté étant plus grande....
..Nous sommes contents, coeur lyonnais est majoritaire a la métropole, c est notre parapluie contre les intempéries escrolos/,LFI..
Facile 🤪🤪

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Citoyen1 le 24/03/2026 à 15:28

Elle va bientôt travailler dans un cirque
Les socialistes à force d'avaler des couleuvres et de se contorsionner vont pouvoir se reconvertir....

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jojolacerise le 24/03/2026 à 15:26
Le juge n'est pas un arbitre a écrit le 24/03/2026 à 12h40

De deux choses l'une : ou il y a eu des irrégularités dans le dépouillement, ou il n'y en a pas eu. Évidemment, Doucet aurait fait la même chose dans la situation inverse. C'est au juge de trancher. L’argument de madame Runel est donc minable : il s'agit de droit, non de politique.
Cette femme n’est pas une personnalité politique : elle est une militante communicante. Avec des interventions plus toxiques qu'utiles. Elle se moque de JMA, entrepreneur qui a réussi; quoiqu’on en dise, sans être un héritier, alors qu'elle n'a jamais rien prouvé depuis le début de sa vie publique. C'est sa marque de fabrique.
Pauvre PS... Jospin, reviens !

Quoi que Jospin quand il dit "que voulez vous que ça me foute que la France s'islamise" je ne suis pas sûr que ce soit l'homme qu'il faille le citer en exemple.

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jojolacerise le 24/03/2026 à 15:23

C'est comme quand la gauche laisse faire les délinquants c'est la faute à l'état. 1 point partout, balle au centre.

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Catalan le 24/03/2026 à 15:06
Free France a écrit le 24/03/2026 à 13h26

c est quand son procès pour location de logement insalubres la Thénardiere ???

par contre sa permanence est située 19 cours Lafayette dans le 6eme ,pas a la Guillotière.

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Gui le 24/03/2026 à 15:06

Elle me fait rire cette Runel. Elle parle alors qu'elle a perdu sur sa circonscription. N'importe quoi celle ci.

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Ex Précisions le 24/03/2026 à 14:38

Prépare plutôt les 1% à venir à la présidentielle...

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D'ailleurs le 24/03/2026 à 14:29
Aveuglement Militant a écrit le 24/03/2026 à 13h53

Le type de militante rigide et de mauvaise foi qui dégoute de cette gauche intolérante et sectaire, le PS de Faure....

que fait elle à Lyon un mardi ?
Sa place devrait être à l'Assemblée Nationale, avec ses copines Anaïs, Marie Parlotte, Sardine Ruisseau, non ?

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roulette russe le 24/03/2026 à 14:23
vaudais de coeur a écrit le 24/03/2026 à 12h31

je suis tout à fait d'accord avec la députée.
Les électeurs d'Aulas l'ont surtout fait pour dégager la majorité actuelle, pas pour son programme complètement lunaire.
J'en profite pour un petit mot sur la métropole, puisque la nouvelle majorité se plaignait de la place excessive donnée aux vélos, va t'elle redonner sa place aux voitures ?
Je suis prêt à parier que non.

Dans les villes de droite, peut être que oui ?

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Pas d accord le 24/03/2026 à 14:14
Non seulement c'est de la faute de l'arbitre a écrit le 24/03/2026 à 12h18

de l'arbitre, ou bien du gazon, ou bien de la météo, ou bien de méchants supporters, et pour ce qui concerne l'arbitre, s'il ne va pas dans son sens, il le poursuit jusque dans le bureau des arbitres pour lui lancer des invectives ..... je n'invente rien, ce aulas s'est vu interdit de stade par l'autorité de la FFF
- il déshonore notre ville de LYON bien plus que le contraire - on vient d'en avoir la preuve en grandeur nature

Allez, on passe à autre chose -- ras le bol de le tenir la presse comme il le fait ! bien pauvre journaleux qui ne sentent même pas que cet individu a quelque chose de nuisible

Comme les 100000 lyonnais qui ont voté pour aulas

A moins de dire qu ils n existent pas...

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Aveuglement Militant le 24/03/2026 à 13:53

Le type de militante rigide et de mauvaise foi qui dégoute de cette gauche intolérante et sectaire, le PS de Faure....

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MFTGB le 24/03/2026 à 13:52

6 LFIstes fascistes au Conseil municipal de Lyon

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velobobo le 24/03/2026 à 13:48

Une dame donneuse de leçon et qui n’a aucune honte à louer des taudis a ses electeurs. Pour la gauche, le socialisme, c’est pour son electorat mais pas pour elle..

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Si on reflechit le 24/03/2026 à 13:44

Je crois bien que le grand gagnant de cette élection, c’est Grand Coeur Lyonnais!! j’espère que pour vous, ça va bien aller… vos locations insalubres!

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vous avez le 24/03/2026 à 13:34
essaie encore a écrit le 24/03/2026 à 13h30

quand aulas perd c'est à cause de son programme.

raison tous les deux

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Jean Pierre Kauffe le 24/03/2026 à 13:34
Oui mais a écrit le 24/03/2026 à 13h29

Elle s’en fout , elle gagne mensuellement 10 x plus que toi , alors qu’elle branle rien , ah si , peut-être.........

Si c'est la cas, il faut vraiment avoir faim.........................

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charité et hopital le 24/03/2026 à 13:33
Hopital et Charité a écrit le 24/03/2026 à 12h27

Et quand on est pas d'accord avec Madame on est réactionnaire d'extrême droite.

Chacun ses névroses.

et quand on est pas d'accord avec toi on est antisémite d'extrême gauche

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Orev 33 le 24/03/2026 à 13:33
Non seulement c'est de la faute de l'arbitre a écrit le 24/03/2026 à 12h18

de l'arbitre, ou bien du gazon, ou bien de la météo, ou bien de méchants supporters, et pour ce qui concerne l'arbitre, s'il ne va pas dans son sens, il le poursuit jusque dans le bureau des arbitres pour lui lancer des invectives ..... je n'invente rien, ce aulas s'est vu interdit de stade par l'autorité de la FFF
- il déshonore notre ville de LYON bien plus que le contraire - on vient d'en avoir la preuve en grandeur nature

Allez, on passe à autre chose -- ras le bol de le tenir la presse comme il le fait ! bien pauvre journaleux qui ne sentent même pas que cet individu a quelque chose de nuisible

La seule chose qui déshonore la ville de Lyon c'est l'alliance pathétique et abjecte des verdâtres avec la fange lfiste.

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essaie encore le 24/03/2026 à 13:30
Julian lyon a écrit le 24/03/2026 à 12h58

Et quand Grégory Doucet gagne c’est grâce à LFI ..

quand aulas perd c'est à cause de son programme.

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Oui mais le 24/03/2026 à 13:29
Catalan a écrit le 24/03/2026 à 12h26

j'ai eu l'occasion de croiser Sandrine runel une fois. c'est l'incompétence même incapable de soutenir un argument sans avoir ses notes sous les yeux. elle ne sait répéter que ce qu'elle a appris par cœur.

Elle s’en fout , elle gagne mensuellement 10 x plus que toi , alors qu’elle branle rien , ah si , peut-être.........

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Perrachoisforever le 24/03/2026 à 13:28

Parole de gaucho collabo

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Free France le 24/03/2026 à 13:26

c est quand son procès pour location de logement insalubres la Thénardiere ???

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docteur faust le 24/03/2026 à 13:14
Quel toupet a écrit le 24/03/2026 à 12h19

Et vous…. vous vous couchez devant Melanchon ! On parle de vous dans toute la France! Lyon est bafouée par votre alliance de la honte !

doucet a vendu son ame pour gagner 6 petites annees

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elle -il... le 24/03/2026 à 13:08
mirou69 a écrit le 24/03/2026 à 12h35

Hi Hi la Runel ne sera plus au conseil municipal et à la métropole elle n’aura aucun pouvoir

ont senti le vent du boulet...

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Julian lyon le 24/03/2026 à 12:58

Et quand Grégory Doucet gagne c’est grâce à LFI ..

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Hi han le 24/03/2026 à 12:58
Quel toupet a écrit le 24/03/2026 à 12h19

Et vous…. vous vous couchez devant Melanchon ! On parle de vous dans toute la France! Lyon est bafouée par votre alliance de la honte !

Au lieu de ressasser l'Alliance avec LFI, tu ferais mieux de te demander POURQUOI les Lyonnais ont donné la majorité à Doucet. Car ça veut juste dire que l'offre en face n'était PAS adaptée aux demandes des Lyonnais dans leur ensemble, et ne confonds pas "mes souhaits et ceux de les potes" avec "les souhaits des Lyonnais dans leur ensemble".

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Le juge n'est pas un arbitre le 24/03/2026 à 12:40

De deux choses l'une : ou il y a eu des irrégularités dans le dépouillement, ou il n'y en a pas eu. Évidemment, Doucet aurait fait la même chose dans la situation inverse. C'est au juge de trancher. L’argument de madame Runel est donc minable : il s'agit de droit, non de politique.
Cette femme n’est pas une personnalité politique : elle est une militante communicante. Avec des interventions plus toxiques qu'utiles. Elle se moque de JMA, entrepreneur qui a réussi; quoiqu’on en dise, sans être un héritier, alors qu'elle n'a jamais rien prouvé depuis le début de sa vie publique. C'est sa marque de fabrique.
Pauvre PS... Jospin, reviens !

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mirou69 le 24/03/2026 à 12:35

Hi Hi la Runel ne sera plus au conseil municipal et à la métropole elle n’aura aucun pouvoir

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Jeff de Lyon le 24/03/2026 à 12:32

Quand Doucet est élus c'est avec l'extrême gauche violente et sectaire.....marrante cette militante de la frange sectaire du PS.

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vaudais de coeur le 24/03/2026 à 12:31

je suis tout à fait d'accord avec la députée.
Les électeurs d'Aulas l'ont surtout fait pour dégager la majorité actuelle, pas pour son programme complètement lunaire.
J'en profite pour un petit mot sur la métropole, puisque la nouvelle majorité se plaignait de la place excessive donnée aux vélos, va t'elle redonner sa place aux voitures ?
Je suis prêt à parier que non.

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Hopital et Charité le 24/03/2026 à 12:27

Et quand on est pas d'accord avec Madame on est réactionnaire d'extrême droite.

Chacun ses névroses.

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Catalan le 24/03/2026 à 12:26

j'ai eu l'occasion de croiser Sandrine runel une fois. c'est l'incompétence même incapable de soutenir un argument sans avoir ses notes sous les yeux. elle ne sait répéter que ce qu'elle a appris par cœur.

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Quel toupet le 24/03/2026 à 12:19

Et vous…. vous vous couchez devant Melanchon ! On parle de vous dans toute la France! Lyon est bafouée par votre alliance de la honte !

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Non seulement c'est de la faute de l'arbitre le 24/03/2026 à 12:18

de l'arbitre, ou bien du gazon, ou bien de la météo, ou bien de méchants supporters, et pour ce qui concerne l'arbitre, s'il ne va pas dans son sens, il le poursuit jusque dans le bureau des arbitres pour lui lancer des invectives ..... je n'invente rien, ce aulas s'est vu interdit de stade par l'autorité de la FFF
- il déshonore notre ville de LYON bien plus que le contraire - on vient d'en avoir la preuve en grandeur nature

Allez, on passe à autre chose -- ras le bol de le tenir la presse comme il le fait ! bien pauvre journaleux qui ne sentent même pas que cet individu a quelque chose de nuisible

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Thé Nar Dier le 24/03/2026 à 12:11

A s'installer sur quel territoire ?
celui des taudis ??

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