Sandrine Runel : "Quand Jean-Michel Aulas perd un match, c'est la faute de l'arbitre"

Saura-t-on un jour exactement comment Grégory Doucet a fait pour rattraper son retard et doubler Jean-Michel Aulas dans la dernière ligne droite des municipales lyonnaises. "La différence, elle s'est faite vraiment dans la dernière ligne droite, dans les dernières minutes du match. C'était projet contre le vide. Et finalement, c'est le projet, le programme qui a été récompensé", analyse Sandrine Runel.
La députée PS de Lyon ne siègera pas au conseil municipal mais elle estime que malgré les nombreuses étiquettes au sein de la majorité de Grégory Doucet, le mandat se passera bien : "On a 6 ans déjà d'ancienneté dans la gouvernance de cette ville. On a fait une campagne aussi ensemble, donc je prédis quand même que ça devrait bien se passer dans l'ensemble des groupes politiques. Cette représentativité des sensibilités des uns et des autres va permettre d'avancer et de répondre encore une fois à ces aspirations en termes de méthode".
Sandrine Runel tacle également le grand perdant du scrutin qui a déposé un recours : "Comme Jean-Michel Aulas l'a fait en tant que président de l'OL pendant des années, quand il perd un match, c'est la faute de l'arbitre. Il fera un recours, c'est son droit, mais 3000 voix d'écart, il n'y a pas matière à faire un recours".
Concernant la vague de droite qui a balayé la Métropole de Lyon où elle siègera, la parlementaire socialiste parle déjà de reconquête à mettre en place : "Il faut être combatif, il faut être courageux et nous allons aider ces nouvelles générations à s'installer sur ces territoires".
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Un nouveau jeu pour détendre l atmosphèreSignaler Répondre
LFI doit placer le maximum de fois le mot responsabilité dans ses discours ...
Nous on relève le challenge.,.chiche que l on place le plus de fois le mot parapluie ..
Ça aurait autant de sens que leur nouvelle doctrine, mais en plus ça aurait dû panache, la difficulté étant plus grande....
..Nous sommes contents, coeur lyonnais est majoritaire a la métropole, c est notre parapluie contre les intempéries escrolos/,LFI..
Facile 🤪🤪
Elle va bientôt travailler dans un cirqueSignaler Répondre
Les socialistes à force d'avaler des couleuvres et de se contorsionner vont pouvoir se reconvertir....
Quoi que Jospin quand il dit "que voulez vous que ça me foute que la France s'islamise" je ne suis pas sûr que ce soit l'homme qu'il faille le citer en exemple.Signaler Répondre
C'est comme quand la gauche laisse faire les délinquants c'est la faute à l'état. 1 point partout, balle au centre.Signaler Répondre
par contre sa permanence est située 19 cours Lafayette dans le 6eme ,pas a la Guillotière.Signaler Répondre
Elle me fait rire cette Runel. Elle parle alors qu'elle a perdu sur sa circonscription. N'importe quoi celle ci.Signaler Répondre
Prépare plutôt les 1% à venir à la présidentielle...Signaler Répondre
que fait elle à Lyon un mardi ?Signaler Répondre
Sa place devrait être à l'Assemblée Nationale, avec ses copines Anaïs, Marie Parlotte, Sardine Ruisseau, non ?
Dans les villes de droite, peut être que oui ?Signaler Répondre
Comme les 100000 lyonnais qui ont voté pour aulasSignaler Répondre
A moins de dire qu ils n existent pas...
Le type de militante rigide et de mauvaise foi qui dégoute de cette gauche intolérante et sectaire, le PS de Faure....Signaler Répondre
6 LFIstes fascistes au Conseil municipal de LyonSignaler Répondre
Une dame donneuse de leçon et qui n’a aucune honte à louer des taudis a ses electeurs. Pour la gauche, le socialisme, c’est pour son electorat mais pas pour elle..Signaler Répondre
Je crois bien que le grand gagnant de cette élection, c’est Grand Coeur Lyonnais!! j’espère que pour vous, ça va bien aller… vos locations insalubres!Signaler Répondre
raison tous les deuxSignaler Répondre
Si c'est la cas, il faut vraiment avoir faim.........................Signaler Répondre
et quand on est pas d'accord avec toi on est antisémite d'extrême gaucheSignaler Répondre
La seule chose qui déshonore la ville de Lyon c'est l'alliance pathétique et abjecte des verdâtres avec la fange lfiste.Signaler Répondre
quand aulas perd c'est à cause de son programme.Signaler Répondre
Elle s’en fout , elle gagne mensuellement 10 x plus que toi , alors qu’elle branle rien , ah si , peut-être.........Signaler Répondre
Parole de gaucho collaboSignaler Répondre
c est quand son procès pour location de logement insalubres la Thénardiere ???Signaler Répondre
doucet a vendu son ame pour gagner 6 petites anneesSignaler Répondre
ont senti le vent du boulet...Signaler Répondre
Et quand Grégory Doucet gagne c’est grâce à LFI ..Signaler Répondre
Au lieu de ressasser l'Alliance avec LFI, tu ferais mieux de te demander POURQUOI les Lyonnais ont donné la majorité à Doucet. Car ça veut juste dire que l'offre en face n'était PAS adaptée aux demandes des Lyonnais dans leur ensemble, et ne confonds pas "mes souhaits et ceux de les potes" avec "les souhaits des Lyonnais dans leur ensemble".Signaler Répondre
De deux choses l'une : ou il y a eu des irrégularités dans le dépouillement, ou il n'y en a pas eu. Évidemment, Doucet aurait fait la même chose dans la situation inverse. C'est au juge de trancher. L’argument de madame Runel est donc minable : il s'agit de droit, non de politique.Signaler Répondre
Cette femme n’est pas une personnalité politique : elle est une militante communicante. Avec des interventions plus toxiques qu'utiles. Elle se moque de JMA, entrepreneur qui a réussi; quoiqu’on en dise, sans être un héritier, alors qu'elle n'a jamais rien prouvé depuis le début de sa vie publique. C'est sa marque de fabrique.
Pauvre PS... Jospin, reviens !
Hi Hi la Runel ne sera plus au conseil municipal et à la métropole elle n’aura aucun pouvoirSignaler Répondre
Quand Doucet est élus c'est avec l'extrême gauche violente et sectaire.....marrante cette militante de la frange sectaire du PS.Signaler Répondre
je suis tout à fait d'accord avec la députée.Signaler Répondre
Les électeurs d'Aulas l'ont surtout fait pour dégager la majorité actuelle, pas pour son programme complètement lunaire.
J'en profite pour un petit mot sur la métropole, puisque la nouvelle majorité se plaignait de la place excessive donnée aux vélos, va t'elle redonner sa place aux voitures ?
Je suis prêt à parier que non.
Et quand on est pas d'accord avec Madame on est réactionnaire d'extrême droite.Signaler Répondre
Chacun ses névroses.
j'ai eu l'occasion de croiser Sandrine runel une fois. c'est l'incompétence même incapable de soutenir un argument sans avoir ses notes sous les yeux. elle ne sait répéter que ce qu'elle a appris par cœur.Signaler Répondre
Et vous…. vous vous couchez devant Melanchon ! On parle de vous dans toute la France! Lyon est bafouée par votre alliance de la honte !Signaler Répondre
de l'arbitre, ou bien du gazon, ou bien de la météo, ou bien de méchants supporters, et pour ce qui concerne l'arbitre, s'il ne va pas dans son sens, il le poursuit jusque dans le bureau des arbitres pour lui lancer des invectives ..... je n'invente rien, ce aulas s'est vu interdit de stade par l'autorité de la FFFSignaler Répondre
- il déshonore notre ville de LYON bien plus que le contraire - on vient d'en avoir la preuve en grandeur nature
Allez, on passe à autre chose -- ras le bol de le tenir la presse comme il le fait ! bien pauvre journaleux qui ne sentent même pas que cet individu a quelque chose de nuisible
A s'installer sur quel territoire ?Signaler Répondre
celui des taudis ??