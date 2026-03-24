Sandrine Runel : "Quand Jean-Michel Aulas perd un match, c'est la faute de l'arbitre"

Saura-t-on un jour exactement comment Grégory Doucet a fait pour rattraper son retard et doubler Jean-Michel Aulas dans la dernière ligne droite des municipales lyonnaises. "La différence, elle s'est faite vraiment dans la dernière ligne droite, dans les dernières minutes du match. C'était projet contre le vide. Et finalement, c'est le projet, le programme qui a été récompensé", analyse Sandrine Runel.

La députée PS de Lyon ne siègera pas au conseil municipal mais elle estime que malgré les nombreuses étiquettes au sein de la majorité de Grégory Doucet, le mandat se passera bien : "On a 6 ans déjà d'ancienneté dans la gouvernance de cette ville. On a fait une campagne aussi ensemble, donc je prédis quand même que ça devrait bien se passer dans l'ensemble des groupes politiques. Cette représentativité des sensibilités des uns et des autres va permettre d'avancer et de répondre encore une fois à ces aspirations en termes de méthode".

Sandrine Runel tacle également le grand perdant du scrutin qui a déposé un recours : "Comme Jean-Michel Aulas l'a fait en tant que président de l'OL pendant des années, quand il perd un match, c'est la faute de l'arbitre. Il fera un recours, c'est son droit, mais 3000 voix d'écart, il n'y a pas matière à faire un recours".

Concernant la vague de droite qui a balayé la Métropole de Lyon où elle siègera, la parlementaire socialiste parle déjà de reconquête à mettre en place : "Il faut être combatif, il faut être courageux et nous allons aider ces nouvelles générations à s'installer sur ces territoires".

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