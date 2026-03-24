Nuit sous tension à Lyon : deux bandes armées stoppées avant un possible drame

D'après nos informations, en l’espace de quelques minutes, deux interventions distinctes, mais visiblement liées ont permis l’interpellation de huit individus lourdement armés, entre le 3e et le 7e arrondissement.
Il est environ 22h15 lorsque des policiers nationaux repèrent, place Pierre-Simon Ballanche (Lyon 3e), quatre individus vêtus de noir. Leur comportement intrigue immédiatement : marche rapide, regards en arrière répétés, objets en main difficilement identifiables.
Les fonctionnaires décident de les suivre discrètement. Le doute se confirme quelques rues plus loin. Les suspects sont en réalité porteurs d’armes blanches : deux d’entre eux tiennent des katanas d’environ 80 centimètres, un troisième est porteur d'un couteau de grande taille, tandis que le quatrième est muni d’un aérosol type bombe lacrymogène.
Lorsque les policiers tentent d’intervenir, les individus prennent immédiatement la fuite en courant. Arrivés rue Aimé Collomb, trois d’entre eux se débarrassent de leurs armes en les dissimulant sous un véhicule. Ils sont finalement interpellés à 22h20 après une courte poursuite. Il s'agit de trois hommes âgés de 22 à 30 ans. Le quatrième parvient à prendre la fuite.
Les armes — deux katanas, un couteau et un étui — sont rapidement récupérées sur place.
Presque au même moment, à quelques rues de là, place Gabriel Péri (Lyon 7e) dans le quartier de la Guillotière, la police municipale est alertée par le centre de supervision urbain : plusieurs individus, eux aussi vêtus de noir, semblent rechercher d’autres personnes.
À l’arrivée des équipages, un groupe tente de quitter les lieux. Des bruits métalliques retentissent : des objets viennent d’être jetés au sol. Cinq individus sont immédiatement interceptés.
Sur place, les agents découvrent deux couteaux — dont un de type Opinel et un couteau de boucher — ainsi qu’une arme de poing de type Gomm Cogne. Face à l'agressivité de certains suspects, un agent est contraint de sortir son pistolet à impulsion électrique (taser) pour sécuriser l’intervention.
Au total, huit hommes ont ainsi été interpellés lors de ces deux opérations. Tous se sont déclarés de nationalité algérienne. Après vérification ces derniers seraient tous en situation irrégulière sur le territoire français. Deux d’entre eux étaient déjà recherchés.
Ils ont été placés en garde à vue.
Et du coup en le répétant chaque jour vous vous dites que ca va finir par se réaliser c'est bien ca?Signaler Répondre
La police n'aurait pas du intervenir. Tous ces individus se seraient neutralisés eux mêmes et bon débarras!Signaler Répondre
Et oui, 3eme et 7eme des arrondissements geres dans la sécurité, l abondance, la compétence😂😂😂..Signaler Répondre
Les lyonnais ont été clairs dans leur vote , ils n en ont pas assez , ils en redemandent alors ils vont encore en avoirSignaler Répondre
Lui vit dans le monde des pistes cyclables et de la végétalisation...Signaler Répondre
Des gauchistes professionnels !!!Signaler Répondre
On rajoute armes blanches et on à le quinté dans l'ordreSignaler Répondre
La fameuse nouvelle France tant souhaitée par Doucet et ses acolytes LFI.Signaler Répondre
Ah bon???Signaler Répondre
Miiiiiince du coup vous me conseillez d'arreter de croire tout ce qu'il ce dit ici?
C'est bien ca?
Oui non mais je sais bien que vous avez raison, c'était juste pour faire comprendre aux gens d'ici que personne à la mairie ou à la metropole ne pourra endiguer le narcotrafic, la criminalité ou l'immigration vu que ceux qui nous gouverne vraiment ne le souhaite pas ..
On les met tous dans le même avion cargo dans des caisses retour au bled. Au moins en "marchandise" ça peut peut-être passer à la douane chez eux, comme ils ne veulent pas récupérer leurs délinquants qu'ils nous envoient il faut faire le forcing...Signaler Répondre
Les anglophones ont un joli mot pour qualifier ces messieurs. Losers. A mettre dehors avec les poubelles.Signaler Répondre
La Métropole n’a pas le droit de :Signaler Répondre
Créer une police métropolitaine.
Assurer des patrouilles de sécurité.
Installer de la vidéoprotection sur la voie publique (compétence communale).
Lutter directement contre la délinquance.
👉 À Lyon, la sécurité publique est assurée par :
Police nationale (État)
Police municipale (Ville de Lyon et autres communes)
On dirait que ça va mieux depuis les élections ? non ?Signaler Répondre
Non mais c'est bon laisser Sarcelli s'installer et dans 2 semaines ce genre de choses ne seront plus que des mauvais souvenir non?Signaler Répondre
Vu qu'apparement c'est la metropole qui a tout les pouvoirs et que c'était les ecolos qui etait responsable de ce genre de problème..
Bon courageSignaler Répondre
Vous avez resigné pour 6 ans
🤣🤣🤣
Super les lyonnais vous allez bien déguster pendant 6 ans ... moi je prend du pop-corn et je matte ça peinard....Signaler Répondre
et moi qui croyait qu'il n'y avait que l'extrême droite qui agissait ainsi à lyon !!!Signaler Répondre
"Tous se sont déclarés de nationalité algérienne. Après vérification ces derniers seraient tous en situation irrégulière sur le territoire français. Deux d’entre eux étaient déjà recherchés."Signaler Répondre
Et voilà, comme d'habitude...
étonnant non ? comme dirait l'autreSignaler Répondre
Guillotière + violence + algérien + situation irrégulière = BINGO !Signaler Répondre
C'en devient presque cliché ...