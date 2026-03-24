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Nuit sous tension à Lyon : deux bandes armées stoppées avant un possible drame

Nuit sous tension à Lyon : deux bandes armées stoppées avant un possible drame
Nuit sous tension à Lyon : deux bandes armées stoppées avant un possible drame

La soirée de lundi a viré à la tension maximale dans le secteur de la Guillotière à Lyon.

D'après nos informations, en l’espace de quelques minutes, deux interventions distinctes, mais visiblement liées ont permis l’interpellation de huit individus lourdement armés, entre le 3e et le 7e arrondissement.

Il est environ 22h15 lorsque des policiers nationaux repèrent, place Pierre-Simon Ballanche (Lyon 3e), quatre individus vêtus de noir. Leur comportement intrigue immédiatement : marche rapide, regards en arrière répétés, objets en main difficilement identifiables.

Les fonctionnaires décident de les suivre discrètement. Le doute se confirme quelques rues plus loin. Les suspects sont en réalité porteurs d’armes blanches : deux d’entre eux tiennent des katanas d’environ 80 centimètres, un troisième est porteur d'un couteau de grande taille, tandis que le quatrième est muni d’un aérosol type bombe lacrymogène.

Lorsque les policiers tentent d’intervenir, les individus prennent immédiatement la fuite en courant. Arrivés rue Aimé Collomb, trois d’entre eux se débarrassent de leurs armes en les dissimulant sous un véhicule. Ils sont finalement interpellés à 22h20 après une courte poursuite. Il s'agit de trois hommes âgés de 22 à 30 ans. Le quatrième parvient à prendre la fuite. 

Les armes — deux katanas, un couteau et un étui — sont rapidement récupérées sur place.

Presque au même moment, à quelques rues de là, place Gabriel Péri (Lyon 7e) dans le quartier de la Guillotière, la police municipale est alertée par le centre de supervision urbain : plusieurs individus, eux aussi vêtus de noir, semblent rechercher d’autres personnes.

À l’arrivée des équipages, un groupe tente de quitter les lieux. Des bruits métalliques retentissent : des objets viennent d’être jetés au sol. Cinq individus sont immédiatement interceptés.

Sur place, les agents découvrent deux couteaux — dont un de type Opinel et un couteau de boucher — ainsi qu’une arme de poing de type Gomm Cogne. Face à l'agressivité de certains suspects, un agent est contraint de sortir son pistolet à impulsion électrique (taser) pour sécuriser l’intervention.

Au total, huit hommes ont ainsi été interpellés lors de ces deux opérations. Tous se sont déclarés de nationalité algérienne. Après vérification ces derniers seraient tous en situation irrégulière sur le territoire français. Deux d’entre eux étaient déjà recherchés.

Ils ont été placés en garde à vue.

20 commentaires
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C'est moi le 24/03/2026 à 15:58
Ex Précisions a écrit le 24/03/2026 à 14h44

On les met tous dans le même avion cargo dans des caisses retour au bled. Au moins en "marchandise" ça peut peut-être passer à la douane chez eux, comme ils ne veulent pas récupérer leurs délinquants qu'ils nous envoient il faut faire le forcing...

Et du coup en le répétant chaque jour vous vous dites que ca va finir par se réaliser c'est bien ca?

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Oui mais, le 24/03/2026 à 15:44

La police n'aurait pas du intervenir. Tous ces individus se seraient neutralisés eux mêmes et bon débarras!

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Que du bonheur avec eux .. le 24/03/2026 à 15:44
Gui a écrit le 24/03/2026 à 15h02

La fameuse nouvelle France tant souhaitée par Doucet et ses acolytes LFI.

Et oui, 3eme et 7eme des arrondissements geres dans la sécurité, l abondance, la compétence😂😂😂..

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Plébiscite pour l extreme gauche le 24/03/2026 à 15:39

Les lyonnais ont été clairs dans leur vote , ils n en ont pas assez , ils en redemandent alors ils vont encore en avoir

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Ce n'est pas la ville de Grégory Doucet... le 24/03/2026 à 15:32

Lui vit dans le monde des pistes cyclables et de la végétalisation...

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Ritchie le 24/03/2026 à 15:22

Des gauchistes professionnels !!!

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Gabin69 le 24/03/2026 à 15:10
Henry Golant a écrit le 24/03/2026 à 13h42

Guillotière + violence + algérien + situation irrégulière = BINGO !

C'en devient presque cliché ...

On rajoute armes blanches et on à le quinté dans l'ordre

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Gui le 24/03/2026 à 15:02

La fameuse nouvelle France tant souhaitée par Doucet et ses acolytes LFI.

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C'est moi le 24/03/2026 à 14:50
pasteque69 a écrit le 24/03/2026 à 14h11

La Métropole n’a pas le droit de :
Créer une police métropolitaine.
Assurer des patrouilles de sécurité.
Installer de la vidéoprotection sur la voie publique (compétence communale).
Lutter directement contre la délinquance.
👉 À Lyon, la sécurité publique est assurée par :
Police nationale (État)
Police municipale (Ville de Lyon et autres communes)

Ah bon???
Miiiiiince du coup vous me conseillez d'arreter de croire tout ce qu'il ce dit ici?
C'est bien ca?

Oui non mais je sais bien que vous avez raison, c'était juste pour faire comprendre aux gens d'ici que personne à la mairie ou à la metropole ne pourra endiguer le narcotrafic, la criminalité ou l'immigration vu que ceux qui nous gouverne vraiment ne le souhaite pas ..

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Ex Précisions le 24/03/2026 à 14:44

On les met tous dans le même avion cargo dans des caisses retour au bled. Au moins en "marchandise" ça peut peut-être passer à la douane chez eux, comme ils ne veulent pas récupérer leurs délinquants qu'ils nous envoient il faut faire le forcing...

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Gibus et monocle le 24/03/2026 à 14:40

Les anglophones ont un joli mot pour qualifier ces messieurs. Losers. A mettre dehors avec les poubelles.

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pasteque69 le 24/03/2026 à 14:11
C'est moi a écrit le 24/03/2026 à 13h59

Non mais c'est bon laisser Sarcelli s'installer et dans 2 semaines ce genre de choses ne seront plus que des mauvais souvenir non?
Vu qu'apparement c'est la metropole qui a tout les pouvoirs et que c'était les ecolos qui etait responsable de ce genre de problème..

La Métropole n’a pas le droit de :
Créer une police métropolitaine.
Assurer des patrouilles de sécurité.
Installer de la vidéoprotection sur la voie publique (compétence communale).
Lutter directement contre la délinquance.
👉 À Lyon, la sécurité publique est assurée par :
Police nationale (État)
Police municipale (Ville de Lyon et autres communes)

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visiblement le 24/03/2026 à 14:03

On dirait que ça va mieux depuis les élections ? non ?

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C'est moi le 24/03/2026 à 13:59

Non mais c'est bon laisser Sarcelli s'installer et dans 2 semaines ce genre de choses ne seront plus que des mauvais souvenir non?
Vu qu'apparement c'est la metropole qui a tout les pouvoirs et que c'était les ecolos qui etait responsable de ce genre de problème..

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Waaaaarf le 24/03/2026 à 13:59

Bon courage
Vous avez resigné pour 6 ans
🤣🤣🤣

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viandooor le 24/03/2026 à 13:51

Super les lyonnais vous allez bien déguster pendant 6 ans ... moi je prend du pop-corn et je matte ça peinard....

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réalité le 24/03/2026 à 13:48

et moi qui croyait qu'il n'y avait que l'extrême droite qui agissait ainsi à lyon !!!

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Chris6969699 le 24/03/2026 à 13:47

"Tous se sont déclarés de nationalité algérienne. Après vérification ces derniers seraient tous en situation irrégulière sur le territoire français. Deux d’entre eux étaient déjà recherchés."

Et voilà, comme d'habitude...

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seb le 24/03/2026 à 13:43

étonnant non ? comme dirait l'autre

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Henry Golant le 24/03/2026 à 13:42

Guillotière + violence + algérien + situation irrégulière = BINGO !

C'en devient presque cliché ...

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