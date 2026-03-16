Accident mortel à Villeurbanne : en tentant de fuir la police, une voiture percute un tramway et le fait dérailler

Un dramatique accident de la circulation s’est produit dans la soirée du lundi 16 mars, aux alentours de 21h, cours André-Philippe à Villeurbanne.

D’après nos informations, une patrouille de police circulant dans le secteur a surpris des individus entrain de commettre un vol à la roulotte. À la vue des policiers, les suspects ont immédiatement pris la fuite à bord d’un véhicule.

Les fuyards auraient emprunté un sens interdit. Les policiers n’avaient pas encore engagé de poursuite lorsque, quelques centaines de mètres plus loin, leur véhicule est entré en collision avec une rame du tramway T4.

Deux morts et un blessé en urgence absolue

Le choc, particulièrement violent, a entraîné le déraillement du tramway. Les secours — sapeurs-pompiers et équipe du SMUR — ont rapidement été engagés sur place accompagnés par le service d’intervention des TCL afin de procéder à la coupure de tension et à la mise en sécurité de la rame.

Le bilan provisoire faisait initialement état de trois hommes grièvement blessés dont deux en arrêt cardiorespiratoire. Finalement, deux hommes sont décédés malgré les tentatives de réanimation. Le troisième occupant du véhicule, conscient, a été pris en charge en urgence absolue par les secours.

Le conducteur du tramway, choqué, doit faire l’objet d’un bilan. Aucune autre personne n’a été impliquée dans la collision. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les forces de l’ordre autour de la zone d’intervention.

La circulation du tramway T4 et T1 devrait rester interrompue jusqu’à au moins ce mardi 16 mars matin.