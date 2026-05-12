Fanny Dubot : "La rue de Gerland devrait être la priorité de la Métropole de Lyon"

Co-présidente du groupe écologiste à la Métropole de Lyon, Fanny Dubot porte un projet important pour le mandat : le réaménagement de la rue de Gerland. Après Garibaldi notamment, l'écologiste considère qu'il faut en faire la priorité. "J'ai été interpellée par le conseil de quartier, les habitants de la rue de Gerland ont fait un diagnostic de cette rue qui est très circulante. Les voitures ne respectent absolument pas les limites de circulation, c'est une rue à 30, elles roulent à 50-70 km/h. C'est une rue où les trottoirs sont très étroits alors qu'il y a des crèches, des écoles… Les habitants attendent légitimement que la Métropole investisse pour réaménager cette rue", déclare la maire du 7e.
Fanny Dubot espère que la collectivité l'inscrira à sa PPI : "On sait que ça se joue en début de mandat, la programmation pluriannuelle et les investissements, c'est là où on inscrit nos priorités. Nous, on l'aurait fait si on avait été élus à la Métropole. Si la Métropole s'attache à l'intérêt général, aux besoins des territoires, la rue de Gerland devrait apparaître pour eux comme une priorité".
Son homologue du 2e arrondissement, Pierre Oliver, sera son interlocuteur en sa qualité de vice-président de la Métropole chargé de la Voirie. Or, les deux élus s'écharpent déjà sur le sujet de la baignade dans la darse de la Confluence - Pierre Oliver souhaitant plutôt que la piscine voit le jour dans le 7e : "Il commence à devenir un peu le maire NIMBY, Not in My Backyard, je ne veux pas de baignade naturelle dans le 2e, mettons-la dans le 7e", fustige-t-elle.
Baignade il devrait y avoir dans le 7e, mais pas tout de suite : "Ce sera la prochaine étape et j'en suis ravie. Ce ne sera pas exactement le même type de baignade. Là, on est plutôt sur le parc des Berges avec une plage naturelle qu'il faudra aménager et puis une baignade directement dans le Rhône. Il y aura des études, et sur la fin du mandat, il y aura une baignade naturelle à Gerland".
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Si les voitures roulent a 50-70 il faut elargir les voies, transformer la rue en boulevard pour accélérer le transit et le flux. Les ecolo ne comprenent rien. Si elle mangeait moins, déjà elle ne serait pas un poids pour la planète. A t’elle déjà réfléchi à cela?!!Signaler Répondre
qu est ce i elle a fait pendant le mandat précédent a part se pavaner et traiter les électeurs de cons quand on lui pause une question qui la gêne quand elle fait la tournée des commerces du 7 eme .. ils étaient partout les bobos pseudos écolos et à part les vélos ils ont tout laisser couler .. elle est très mal placée pour poser ce genre de questionSignaler Répondre
Si baignade dans le 7ème il y a, nous fera t'elle un sketch inaugural comme Annie Dingo pour les JO de Paris ou un remake de Sauvez Willy ?Signaler Répondre
Pourtant avec Bagnon ( toujours élu.. c est dingue cela) ils en ont monté des projets de voirieSignaler Répondre
Fanny avait oublié cette rue ? Sérieux ?
2 raisons :
Trop concentrée
à changer de trottoir
ou bien
à détourner le regard du secteur du court circuit
Une baignade naturelle à Gerland ? Logique il y a déjà un camping….Signaler Répondre
Baignade dans le Rhône, il y a sûrement des projets plus important a réaliser dans cet arrondissement de Lyon genre sécurité, propreté, de toute façon ces ecolos sont hors sol, depuis longtemps et ca va pas s arranger a la proche, des prochaines élections présidentielle...Signaler Répondre
La maire de la GuillotièreSignaler Répondre
Donneuse de conseils. On se tord de rire
Aux manettes certes mais visiblement toujours pas à la diète....🥴bon je sors....Signaler Répondre
Tiens les gars qui commente pour ne rien dire depuis 6 ansSignaler Répondre
Tiens, celle qui a peur de se balader dans son propre quartier depuis 6 ans elle la ramène ?Signaler Répondre
surtout pas les trottinettes sur les trottoirsSignaler Répondre
Cela fait 6 ans qu'elle aux manettes. Il faut te réveiller, tu vis avec mes impôts et Cela te profiteSignaler Répondre
La rue de Gerland est une rue où les voitures circulent encore à peu prêt normalement sans être arrêtées stérilement tous les 10 mètres par des aménagements absurdes alors il est urgent de cramer la caisse avec des travaux pour em…der les automobilistesSignaler Répondre
Et le changement de trottoir est la priorité de Fanny DUBOT...Signaler Répondre
ou elle à vu des écoles et des crèches rue de Gerland ??? à ma connaissance il n'y en a qu'une, et elle donne pas directement rue de Gerland, mais sur la contre-allée elle plane à 5000, elle ferais mieux de changer de trottoir à la guill'Signaler Répondre
Le 7eme c'est bien l'arrondissement dont elle est maire ou l'on tue les gens avec des coup de pied dans la tête. Finalement une piscine pour rafraichir les esprits serait la bienvenue dans son coupe gorge.Signaler Répondre
OSEF de tes priorités d'escrolos FannySignaler Répondre
Mettre toute les rues adjacentes dans le même sens pouravoir la Paix dans sa propre rueSignaler Répondre
Très écolo M BERSANE
Laissez ma rue de Gerland tranquille.Signaler Répondre
Une des rares qui ne soit pas embouteillée 24/24, je ne veux pas respirer les gaz d'échappement ni mes enfants
Laissez moi deviner: mettre la rue en sens unique ?Signaler Répondre
Sinon c'est vrai que les trottoirs sont très étroits. Ca pose notamment problème pour les trottinettes.
Et un dernier message en provenance du réel pour Mme Dubot: Personne roule à 30km/h.
C'est une militante qui n'est que dans une posture politique, si c'était sa réelle priorité Gerland elle avait son collègue Bernard sur le précédent mandat...Signaler Répondre
vu son poids elle va coulerSignaler Répondre
comme l ex maire de venissieux ,madame vivagelSignaler Répondre
pour faire en sorte d en changer plus facilement en cas d agression...Signaler Répondre
Un chien a fait caca dans ma rueSignaler Répondre
Ma rue devrait être la priorité de la métropole
Un écolo 🤪
si la rue de gerland etait une priorité, qu a t elle fait pendant son premier mandatSignaler Répondre
Elle n'a pas compris, elle ne décide plus de rien.Signaler Répondre
Une baignade dans le Rhône ? Il vaut mieux ne pas boire la tasse alors, cette dame n'a qu'à aller s'y baigner et même y amener lescrolo de doucet ca lui fera prendre un bain.Signaler Répondre