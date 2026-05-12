Fanny Dubot : "La rue de Gerland devrait être la priorité de la Métropole de Lyon"

Co-présidente du groupe écologiste à la Métropole de Lyon, Fanny Dubot porte un projet important pour le mandat : le réaménagement de la rue de Gerland. Après Garibaldi notamment, l'écologiste considère qu'il faut en faire la priorité. "J'ai été interpellée par le conseil de quartier, les habitants de la rue de Gerland ont fait un diagnostic de cette rue qui est très circulante. Les voitures ne respectent absolument pas les limites de circulation, c'est une rue à 30, elles roulent à 50-70 km/h. C'est une rue où les trottoirs sont très étroits alors qu'il y a des crèches, des écoles… Les habitants attendent légitimement que la Métropole investisse pour réaménager cette rue", déclare la maire du 7e.

Fanny Dubot espère que la collectivité l'inscrira à sa PPI : "On sait que ça se joue en début de mandat, la programmation pluriannuelle et les investissements, c'est là où on inscrit nos priorités. Nous, on l'aurait fait si on avait été élus à la Métropole. Si la Métropole s'attache à l'intérêt général, aux besoins des territoires, la rue de Gerland devrait apparaître pour eux comme une priorité".

Son homologue du 2e arrondissement, Pierre Oliver, sera son interlocuteur en sa qualité de vice-président de la Métropole chargé de la Voirie. Or, les deux élus s'écharpent déjà sur le sujet de la baignade dans la darse de la Confluence - Pierre Oliver souhaitant plutôt que la piscine voit le jour dans le 7e : "Il commence à devenir un peu le maire NIMBY, Not in My Backyard, je ne veux pas de baignade naturelle dans le 2e, mettons-la dans le 7e", fustige-t-elle.

Baignade il devrait y avoir dans le 7e, mais pas tout de suite : "Ce sera la prochaine étape et j'en suis ravie. Ce ne sera pas exactement le même type de baignade. Là, on est plutôt sur le parc des Berges avec une plage naturelle qu'il faudra aménager et puis une baignade directement dans le Rhône. Il y aura des études, et sur la fin du mandat, il y aura une baignade naturelle à Gerland".

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