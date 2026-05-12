Les Coulisses du Grand Lyon

Fanny Dubot : "La rue de Gerland devrait être la priorité de la Métropole de Lyon"

Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement de Lyon, est l’invitée ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Fanny Dubot : "La rue de Gerland devrait être la priorité de la Métropole de Lyon"

Co-présidente du groupe écologiste à la Métropole de Lyon, Fanny Dubot porte un projet important pour le mandat : le réaménagement de la rue de Gerland. Après Garibaldi notamment, l'écologiste considère qu'il faut en faire la priorité. "J'ai été interpellée par le conseil de quartier, les habitants de la rue de Gerland ont fait un diagnostic de cette rue qui est très circulante. Les voitures ne respectent absolument pas les limites de circulation, c'est une rue à 30, elles roulent à 50-70 km/h. C'est une rue où les trottoirs sont très étroits alors qu'il y a des crèches, des écoles… Les habitants attendent légitimement que la Métropole investisse pour réaménager cette rue", déclare la maire du 7e.

Fanny Dubot espère que la collectivité l'inscrira à sa PPI : "On sait que ça se joue en début de mandat, la programmation pluriannuelle et les investissements, c'est là où on inscrit nos priorités. Nous, on l'aurait fait si on avait été élus à la Métropole. Si la Métropole s'attache à l'intérêt général, aux besoins des territoires, la rue de Gerland devrait apparaître pour eux comme une priorité".

Son homologue du 2e arrondissement, Pierre Oliver, sera son interlocuteur en sa qualité de vice-président de la Métropole chargé de la Voirie. Or, les deux élus s'écharpent déjà sur le sujet de la baignade dans la darse de la Confluence - Pierre Oliver souhaitant plutôt que la piscine voit le jour dans le 7e : "Il commence à devenir un peu le maire NIMBY, Not in My Backyard, je ne veux pas de baignade naturelle dans le 2e, mettons-la dans le 7e", fustige-t-elle.

Baignade il devrait y avoir dans le 7e, mais pas tout de suite : "Ce sera la prochaine étape et j'en suis ravie. Ce ne sera pas exactement le même type de baignade. Là, on est plutôt sur le parc des Berges avec une plage naturelle qu'il faudra aménager et puis une baignade directement dans le Rhône. Il y aura des études, et sur la fin du mandat, il y aura une baignade naturelle à Gerland".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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Fanny Dubot

28 commentaires
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Grossière le 12/05/2026 à 19:01

Si les voitures roulent a 50-70 il faut elargir les voies, transformer la rue en boulevard pour accélérer le transit et le flux. Les ecolo ne comprenent rien. Si elle mangeait moins, déjà elle ne serait pas un poids pour la planète. A t’elle déjà réfléchi à cela?!!

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saco697 le 12/05/2026 à 18:30

qu est ce i elle a fait pendant le mandat précédent a part se pavaner et traiter les électeurs de cons quand on lui pause une question qui la gêne quand elle fait la tournée des commerces du 7 eme .. ils étaient partout les bobos pseudos écolos et à part les vélos ils ont tout laisser couler .. elle est très mal placée pour poser ce genre de question

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Bouée gonflable le 12/05/2026 à 18:21

Si baignade dans le 7ème il y a, nous fera t'elle un sketch inaugural comme Annie Dingo pour les JO de Paris ou un remake de Sauvez Willy ?

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Bien vu le 12/05/2026 à 17:53
phil 6 a écrit le 12/05/2026 à 12h39

si la rue de gerland etait une priorité, qu a t elle fait pendant son premier mandat

Pourtant avec Bagnon ( toujours élu.. c est dingue cela) ils en ont monté des projets de voirie
Fanny avait oublié cette rue ? Sérieux ?
2 raisons :
Trop concentrée
à changer de trottoir
ou bien
à détourner le regard du secteur du court circuit

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moi13 le 12/05/2026 à 17:44

Une baignade naturelle à Gerland ? Logique il y a déjà un camping….

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Caravaggio le 12/05/2026 à 17:43

Baignade dans le Rhône, il y a sûrement des projets plus important a réaliser dans cet arrondissement de Lyon genre sécurité, propreté, de toute façon ces ecolos sont hors sol, depuis longtemps et ca va pas s arranger a la proche, des prochaines élections présidentielle...

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Gloupsy69 le 12/05/2026 à 17:08

La maire de la Guillotière
Donneuse de conseils. On se tord de rire

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Lyon9765 le 12/05/2026 à 16:58
l'aube blanche a écrit le 12/05/2026 à 15h32

Cela fait 6 ans qu'elle aux manettes. Il faut te réveiller, tu vis avec mes impôts et Cela te profite

Aux manettes certes mais visiblement toujours pas à la diète....🥴bon je sors....

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Inutile le 12/05/2026 à 16:42
Ex Précisions a écrit le 12/05/2026 à 16h04

Tiens, celle qui a peur de se balader dans son propre quartier depuis 6 ans elle la ramène ?

Tiens les gars qui commente pour ne rien dire depuis 6 ans

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Ex Précisions le 12/05/2026 à 16:04

Tiens, celle qui a peur de se balader dans son propre quartier depuis 6 ans elle la ramène ?

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phil 6 le 12/05/2026 à 15:37
Autocat a écrit le 12/05/2026 à 13h57

Laissez moi deviner: mettre la rue en sens unique ?

Sinon c'est vrai que les trottoirs sont très étroits. Ca pose notamment problème pour les trottinettes.

Et un dernier message en provenance du réel pour Mme Dubot: Personne roule à 30km/h.

surtout pas les trottinettes sur les trottoirs

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l'aube blanche le 12/05/2026 à 15:32

Cela fait 6 ans qu'elle aux manettes. Il faut te réveiller, tu vis avec mes impôts et Cela te profite

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Traduction le 12/05/2026 à 15:31

La rue de Gerland est une rue où les voitures circulent encore à peu prêt normalement sans être arrêtées stérilement tous les 10 mètres par des aménagements absurdes alors il est urgent de cramer la caisse avec des travaux pour em…der les automobilistes

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Chris25 le 12/05/2026 à 15:17

Et le changement de trottoir est la priorité de Fanny DUBOT...

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les décérébrée le 12/05/2026 à 15:13

ou elle à vu des écoles et des crèches rue de Gerland ??? à ma connaissance il n'y en a qu'une, et elle donne pas directement rue de Gerland, mais sur la contre-allée elle plane à 5000, elle ferais mieux de changer de trottoir à la guill'

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GLOUGLOU 1er le 12/05/2026 à 14:52

Le 7eme c'est bien l'arrondissement dont elle est maire ou l'on tue les gens avec des coup de pied dans la tête. Finalement une piscine pour rafraichir les esprits serait la bienvenue dans son coupe gorge.

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Bad pitre le 12/05/2026 à 14:51

OSEF de tes priorités d'escrolos Fanny

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Faire comme son colègue de LYON 8 le 12/05/2026 à 14:17

Mettre toute les rues adjacentes dans le même sens pouravoir la Paix dans sa propre rue
Très écolo M BERSANE

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Francia Liberu le 12/05/2026 à 14:00

Laissez ma rue de Gerland tranquille.
Une des rares qui ne soit pas embouteillée 24/24, je ne veux pas respirer les gaz d'échappement ni mes enfants

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Autocat le 12/05/2026 à 13:57

Laissez moi deviner: mettre la rue en sens unique ?

Sinon c'est vrai que les trottoirs sont très étroits. Ca pose notamment problème pour les trottinettes.

Et un dernier message en provenance du réel pour Mme Dubot: Personne roule à 30km/h.

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Anti Secte le 12/05/2026 à 13:55
phil 6 a écrit le 12/05/2026 à 12h39

si la rue de gerland etait une priorité, qu a t elle fait pendant son premier mandat

C'est une militante qui n'est que dans une posture politique, si c'était sa réelle priorité Gerland elle avait son collègue Bernard sur le précédent mandat...

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mirou69 le 12/05/2026 à 13:54
P38 a écrit le 12/05/2026 à 12h20

Une baignade dans le Rhône ? Il vaut mieux ne pas boire la tasse alors, cette dame n'a qu'à aller s'y baigner et même y amener lescrolo de doucet ca lui fera prendre un bain.

vu son poids elle va couler

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un peu le 12/05/2026 à 13:15
boB a écrit le 12/05/2026 à 12h36

Elle n'a pas compris, elle ne décide plus de rien.

comme l ex maire de venissieux ,madame vivagel

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les trottoirs seront agrandis le 12/05/2026 à 13:14

pour faire en sorte d en changer plus facilement en cas d agression...

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Dingue ... le 12/05/2026 à 12:58

Un chien a fait caca dans ma rue
Ma rue devrait être la priorité de la métropole
Un écolo 🤪

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phil 6 le 12/05/2026 à 12:39

si la rue de gerland etait une priorité, qu a t elle fait pendant son premier mandat

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boB le 12/05/2026 à 12:36

Elle n'a pas compris, elle ne décide plus de rien.

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P38 le 12/05/2026 à 12:20

Une baignade dans le Rhône ? Il vaut mieux ne pas boire la tasse alors, cette dame n'a qu'à aller s'y baigner et même y amener lescrolo de doucet ca lui fera prendre un bain.

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