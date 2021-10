"Rien d’illégal dans l'occupation" de la place Mazagran à la Guillotière selon la maire du 7e arrondissement de Lyon

Mise à jour à 11h22 : Sur Twitter, Fanny Dubot a précisé son propos. "J'ai dit que l'occupation de l'espace public n'avait rien d'illégale. C'est un sujet que nous rencontrons dans de nombreux lieux et dont nous discutions avec forces de l'ordre et riverains. Par contre, des activités illégales, il y en a. Chaque jour la police se déplace. Son action est essentielle. Mais elle ne repère pas toujours de flagrant délit. D'où un travail d'observation et d'enquête important", nous a répondu l'élue écologiste.

Article initial : Ce mardi matin, Le Progrès dévoile un article sur la place Mazagran dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce lieu du quartier de la Guillotière est source de nombreuses tensions depuis longtemps, notamment entre les riverains et une poignée d’individus qui se réunissent régulièrement pour boire et se droguer entre les jardins partagés et les jeux pour enfants. Une atmosphère lourde pour les habitants du quartier qui refusent de voir s’empirer la situation sur place.

Pour Fanny Dubot, la maire écologiste du 7e arrondissement, pas de quoi s’alarmer. "Je comprends que l’occupation de l’espace public peut être dérangeante mais il n’y a rien d’illégal" confie dans les colonnes du Progrès celle qui veut "faire cohabiter tous les gens de la place".

Mais seulement deux phrases après, cette dernière affirme être en train de travailler pour rehausser une clôture du jardin partagé "pour éviter les jets d’ordures au-dessus des barrières". Des faits, pour rappel, punis par la loi puisque le dépôt illégal de déchets est passible d’une contravention qui peut monter jusqu’à 1500 euros.

Fanny Dubot oublie également les trafics de drogues qui se déroulent sur la place Mazagran à la vue de tous, les tags réalisés en dehors du mur d’expression libre ou encore les tapages et rixes dénoncés par le voisinage depuis plusieurs mois.

L’élue, habituée à la polémique surtout depuis avoir confié qu’il lui arrivait de changer de trottoir "pour pouvoir passer plus sereinement" la place Gabriel-Péri, s’attire à nouveau les foudres de certains, notamment les membres de La Guillotière en colère. Pour ces derniers, "Fanny Dubot a une méconnaissance du terrain et de ce qui est légal et illégal. Cela est gravissime".