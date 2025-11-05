Fanny Dubot : "Une photo de famille attendue, il y avait une aspiration populaire à cette union de gauche autour de Grégory Doucet"

Ce mardi, Grégory Doucet a lancé sa campagne pour les élections municipales 2026, entouré d'une grande partie de la gauche.
"Grégory Doucet n'est pas seul", se félicite sa directrice de campagne. Fanny Dubot voulait "une photo de famille pour montrer la diversité qu'on peut avoir dans les profils et les partis de gauche. Cette photo était attendue, il y avait une aspiration populaire à cette union. (...) J'étais sur les marchés dimanche, les gens nous disaient 'On a besoin de vous'".
"On voit que les aspirations des Lyonnais changent. On a beaucoup de questions autour du pouvoir d'achat, du logement, de l'accès aux soins. Un second mandat serait concentré sur les aspirations du moment", poursuit la maire du 7e arrondissement.
Malgré des sondages très favorables pour Jean-Michel Aulas, Fanny Dubot est persuadée que "les Lyonnais voient d'un mauvais œil cette droite affairiste en train de regagner du terrain. Ça nous rappelle les années 80".
Remise en question, l'image et l'impopularité de Grégory Doucet vont-elles poser problème ? "Il se montrera tel qu'il est durant cette campagne, il sera séduisant", promet-elle.
00:00 Entrée en campagne
00:44 Union de la gauche
01:33 LFI manque à l'appel
02:57 Deuxième mandat différent ?
04:21 Sondages
08:25 Image de Grégory Doucet
08:35 La Grande Ecoute
Au prochain mandat on rase gratisSignaler Répondre
La ficelle est un peu grosse......
L'excellentissime Dubot nous explique que le premier mandat n'a été qu'un brouillon et que promis juré le second prendrait enfin compte des aspirations des LyonnaisSignaler Répondre
De qui se moque t on ?
Et comme disait Pasqua les promesses n'engagent que ceux qui y croient....
Donc dehors les amateurs bricoleurs Écolos
Et le keffieh sur la photo c'est aussi une preuve d'amour ?...
bientôt très bientôt la soupe à la grimace pour cette fan séduite par Greg !Signaler Répondre
LFI 69 la gauche qui pue !Signaler Répondre
Séduisant comme un ver luisant !Signaler Répondre
Bien dit !Signaler Répondre
C’est la mairie FRANKENSTEIN avec cette extrême gauche qui détruit tout sur son passage! Avec les gauchistes, c’est Halloween tous les jours avec ses horreurs sur la sécurité, sur les travaux, la saleté….Signaler Répondre
Ce n’était pas elle qui change de trottoir à la Guillotière pour ne pas se faire agresser ou se faire voler son sac….
En 2026, Lyon retrouvera son rang avec JMA!
Je suis né à Lyon il y a 74 ans, des maires j'en ai vu, mais jamais d'aussi mauvais que celui d'aujourd'hui.Signaler Répondre
Lui et ses équipes ont pendant 6 ans détruit Lugdunum et son histoire.
L'écologie je suis entièrement pour, mais il est possible de diminuer la pollution de manière intelligente, sans détruire notre ville et notre histoire.
De plus j'ajouterai qu'il n'est pas indispensable d'être Bobo ou de gauche pour être écologique et heureusement !
Alors oui, il faut changer de maire rapidement pour que Lyon ses racines et son identité.
Ça va changer lors du prochain mandat, vu que Doudou et Fanny sont maintenant au courant des aspirations des pauvres.Signaler Répondre
On n’a pas eu une politique autoritaire et totalement aveugle aux conditions sociales pendant 6 ans, non. C’est juste que les pauvres et les miséreux n’avaient pas encore changé d’aspirations.
Je n’ai jamais entendu quelqu’un dire…. on a besoin des ecolos!!!Signaler Répondre
Tout le monde en a marre du bazar qu’ils mettent !!!
En plus, au niveau de la sécurité, c’est inquiétant même au centre ville !!
et s'il n'y avait que ça ! exemple : la métropole a saccagé les accès nord (bien avant la Garde) et ouest (bien avant Charbonnière) ...voies supprimées pour créer voies TCL/taxis/vélos/calèches, ce qui réduit à une seule voie dans chaque sens (au lieu des 2 auparavant !)Signaler Répondre
Parce que je parle de ce que je vis ou vécu ;-)Signaler Répondre
Dans tous les cas c’est la préfecture qui fait le boulot vous croyez que Paris a envie de laisser le type de moyens nécessaires pour une évacuation sous le contrôle des maires (pas nécessairement du bon parti) ? La préfecture s’auto saisi, attend que le maire demande, ou se fait prier, ça dépend des consignes du ministre et de la friture entre le ministre et la mairie.Signaler Répondre
On a tous vu que Collomb ministre de l’intérieur n'était pas pressé pour déployer la police nationale à Lyon et Villeurbanne et qu’il a fallu quelques années d'interpellations publiques d’élus non affiliés à Collomb pour que cette police débarque enfin. Pourquoi pensez vous qu’une évacuation se passerait plus facilement ?
Dans cette histoire il n'y en a pas un pour racheter l'autre, personne ne veut assumer les conséquences de la paupérisation du dernier quart de siècle.
Il y a une aspiration populaire à dégager Doucet.Signaler Répondre
Moi qui habite le 7ème depuis plus de 30 ans, on ne doit pas fréquenter les mêmes marchés (soit St Louis et Jean Macé pour moi, les 2 majeurs du 7ème) car j'entends plutôt "Vivement 2026" pour que l'on change de politique, que l'on arrête de bloquer toute circulation automobile dans Lyon intra-muros et que l'on favorise vraiment le commerce en centre ville au lieu comme c'est le cas actuellement de pousser des commerçants historiques à baisser le rideau...Signaler Répondre
On peut résumer en quelques mots l'aveuglement de Dubot et ses coreligionnaires pour ne pas voir les choses en face et ne pas être confronté aux problèmes : elle change de trottoir.Signaler Répondre
Sa changera des bobobs des Brotteaux.Signaler Répondre
A chaque fois que je passe dans le secteur du sixième il y a comme une odeur forte de caviar passé de date
faut voir aussi de qui cela vient??Signaler Répondre
J'étais sur les marchés dimanche.Signaler Répondre
Les équipes de Jean Michel Aulas sont déja à l'oeuvre depuis trois semaines. LFI débute également son tractage. Du coté de LFI c'est plutôt timide comme attitude, souvent des filles dont le profil fait concurrence à lutte ouvrière. En dehors de ces deux prétendants je n'ai vu personne et encore moins madame Dubot qui était bien occupé ce week-end ou elle recevait.
C'est vrai que l'on se trouve à Lyon face à deux visions, Une radicale, qui veut imposer son modèle de socièté souvent sans concertation ou alors avec une latitude très limité sur la décision. Une autre qui semble plus consensuelle et doit permettre une transition accompagnée et progressive. Rendre une ville plus intelligente et durable et non pas anarchique comme cela se dessine aujourd'hui sous couvert d'arbres plantés et réduction des espaces urbains agencés pour l'usage absolu du vélo.
Personne n'est contre plus de verdure en ville. A Milan la ville s'est lancée sur un projet titanesque : planter 300 millions d'arbres avant 2030. Elle procéde par paliers de 100 000 par an en créant 29 nouveaux parcs. Mais c'est un objectif partagé et progressif. Milan est également la plus grande ZTL d'europe et les restrictions de circulation sont drastiques mais ont été expliquées et accompagnées. Les ZTL vont s'imposer dans toutes les grandes villes c'est le sens de l'histoire mais il y a manières et manières. De même, Aulas ou pas Aulas, le vélo est une manière nouvelle et libératrice d'apprécier la ville et d'éviter l’intense trafic et si Aulas est élu maire le développement du vélo se poursuivra mais sans doute plus reglèmenté et moins anarchique qu'à l'heure actuelle comme c'est le cas dans de nombreuses villes.
Mais si le developpement durable est une priorité pour un air plus pur, il ne faut pas oublier les autres centres de préoccupations des lyonnais. Je mets au défi madame Dubot de se promener dans Lyon avec une chaine en or bien visible autour du cou pour ne pas dire plus. L'insécurité galopante est un vrai défi, or dans ce domaine Doucet est bien léger car c'est contraire à ses principes. Nous l'avons mesuré pendant les émeutes ou c'est tout juste si ce n'était pas encouragé.
L'économie est aussi une vision importante. Lyon ce n'est pas que des emplois de fonctionnaires, il y a une vrai économie dans tous les domaines d'activités et c'est une richesse qu'il faut entretenir.
Le logement est un vrai problème. La ville est chère car il y a peu de logements en construction et puis les prix sont tenus par le marché. Les jeunes n'arrivent pas à se loger
Le défi du prochain mandat est immense.
avec 5%Signaler Répondre
Quand cette militante écolo raconte qu'il y avait "une aspiration populaire à cette union de gauche autour de Grégory Doucet" ? Elle se base sur son militantisme pour affirmer cela pas sur les sondages ni le réel apparemment...Après c'est une militante pas une personne de bonne foi et lucide.Signaler Répondre
tient pour une fois nous partageons le même point de vu.Signaler Répondre
déclaration d'humour : oh la bonne blague !Signaler Répondre
LFI sera la première force de gauche.Signaler Répondre
8 à 10 points maxSignaler Répondre
Un démocrate aux États Unis, c’est déjà un homme de droite et de surcroît un capitaliste… Un républicain c’est la même chose mais puissance 2. Si tu n’as pas compris cela, évite d’intervenir!Signaler Répondre
Je l'avais oublié cette dame, c'est elle qui a peur de marcher dans son propre arrondissement ;-)Signaler Répondre
On va bien rire dans 5 mois !
Travailleurs dans la rueSignaler Répondre
Pensez à eux
Il faut plus d’ombre et de confort
Merci Fany, le 7 trop cool
On voit bien ce qui la préoccupe : sa REELECTION......Signaler Répondre
Elle aurait mieux fait de s'occuper de débarrasser les 2 campements sauvages sous les 2 ponts du chemin de fer : Place Jean MACE et rue de MARSEILLE ..... une centaine de tentes
ça se renvoie la balle avec BERNARD, copain comme cochon ......du coup c'est la PREFECTURE qui a été obligée de faire le boulot
Mais ça bien sûr, on n'en parle pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai mal à ma ville saccagée;Signaler Répondre
J'espère de tout cœur que cette équipe sortante sera battue par des Lyonnais qui aiment la lyonnitude de Bruno Benoit.
😂 Le niveau intellectuel du fanclub de Mélenchon est équivalent à ceux de Tondelier et Le Pen. Par réflexe charitable, on se demande souvent si ce sont des trolls.Signaler Répondre
La raclée que vous allez vous prendre 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Ha bon ! Vous pensez qu'un maire musulman socialiste va gagner la mairie de Lyon ?Signaler Répondre
En ce temps là , il n’y avait pas toutes ces mesures dictatoriales !!!Signaler Répondre
Il y avait de l’amour et de la joie !!!!
Tout ce qui manque à cettt bande de moralisateurs qui se goinfrent et dépensent à gogo!
Je serai très intéressé du résultat que LFI arrivera à faire en dehors de toute alliance...Signaler Répondre
seul ou accompagné il va vite prendre la lourde au prochaine élection vu qu'il a détruit LyonSignaler Répondre
Il est vrai que les faibles d'esprit venèrent le modèle Américain ...Signaler Répondre
A part cela , vous avez pris une caisse hier au soir pour arriver a cette heure sur le forum ?
Merci de confirmer que le parti LES DEMOCRATES aux Etats-Unis n'est ni plus ni moins que l'extrême gauche américaine...Signaler Répondre
Ne serait ce pas plutot le désespoir !Signaler Répondre
Beaucoup de français ne voient pas venir ce qui se prépare.Signaler Répondre
New-York a ouvert la voie et dans un premier temps beaucoup de villes de France vont suivre cet espoir.
au lieu d’installer des bornes de recharge électrique dans toute la ville ces minables ont ruiné la ville avec des autoroutes à vélos vides dans 15 jours dégagez les bobosSignaler Répondre
Ça ressemble vraiment à de l'auto persuasion, mais dans le fond cet homme est très seul.Signaler Répondre
Déjà virer "La" maire du 7 , devenu un coupe gorge et une poubelle à ciel ouvert , habitant + de 30 ansSignaler Répondre
des questions autour du logement avec Sandrine Runel ils savent de quoi ils parlentSignaler Répondre
"J'étais sur les marchés dimanche, les gens nous disaient 'On a besoin de vous'".Signaler Répondre
Oui, ils ont fortement appréciés les conseils sur le fait de changer de trottoir à la Guillotiére.
Mais certainement pas les lyonnais !Signaler Répondre
Un peu comme les adjoints de Doucet : que des jeunes blancs de moins de 50 ansSignaler Répondre
Oh oui ! Un retour dans les eighties !!!Signaler Répondre
Qu'est-ce que nous étions heureux à cette époque.
Je signe tout de suite
Je sais pas ce qu’elle consomme mais ça a l’air puissant !Signaler Répondre
Doucet « séduisant » 👀😬
Bon, on va dire que les goûts et les couleurs…
« On voit que les aspirations des Lyonnais changent. On a beaucoup de questions autour du pouvoir d'achat, du logement, de l'accès aux soins. »
Hallucinant. Oui, Fanny Dubot, ça vient d’arriver seulement maintenant ces « aspirations » : payer le loyer, la nourriture, le chauffage, les vêtements des gosses, le médecin… Ce n’était pas déjà le cas ces six dernières années, non-non. On a juste eu envie récemment de changer « d’aspirations » !
J’t’en ficherais des « aspirations »… Ce sont des préoccupations quotidiennes et ça date pas d’hier. Ça s’est juste aggravé. À Lyon, EELV et son électorat ont accéléré la spéculation et la gentrification entamée par Collomb. Le maire du 4e arrondissement, pour ne parler que de lui, en est tout fier.
De deux choses, l’une : soit ils sont vraiment complètement cintrés, totalement hors sol, enfermés dans leur tout petit milieu où ils ne voient rien de ce que la grosse majorité des Français et des Lyonnais vivent ; soit ils nous prennent vraiment pour des cons à penser qu’on va gober leur réécriture orwellienne de la réalité !! 🤯
Dans les deux cas, ces gens sont dangereux ‼️
Séduisant Doudou🤣 , elle me fait la journée celle-la 😂😂🤣.....Signaler Répondre