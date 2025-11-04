Municipales à Lyon : Grégory Doucet lance finalement sa campagne avec la gauche (presque) toute réunie

Ce mardi après-midi, 24 heures après avoir déclaré dans le Progrès que ce n'était "pas le temps de la campagne", Grégory Doucet l'a finalement lancée en grandes pompes.
Le maire sortant de Lyon a réuni toute la gauche, ou presque, derrière lui place Antonin Jutard, sous le soleil de la Guillotière. Comme annoncé depuis des semaines, le Parti Socialiste, le PCF mais aussi Place Publique, Voix Commune ou L'Après ont décidé de s'allier au premier tour des élections municipales aux écologistes.
Le mot d'ordre était passé : pas question de parler ou de tacler Jean-Michel Aulas, crédité de 47% dans le dernier sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace. Mais plutôt de vanter l'union du jour "porteuse d'espoir" pour Lyon que Grégory Doucet ne veut pas voir tomber entre les mains "des réactionnaires".
"Tout le monde est là avec la ferme intention de s'appuyer sur un bilan robuste. Celui sur lequel nous avons travaillé ensemble déjà pendant six ans", a poursuivi l'édile lyonnais, qui a forcément fait des concessions pour parvenir à rallier autant de monde à ses côtés.
Il n'a évidemment pas parler des places, même si on imagine que la plupart des alliés bénéficieront de postes d'adjoints en cas de réélection en mars prochain. Mais plutôt de programme, qui sera construit pour faire face aux "urgences sociale et climatique". Le logement sera l'une des priorités de Grégory Doucet.
Il manquait évidemment quelqu'un dans cette photo de famille, puisque tout le Nouveau Front Populaire n'était pas réuni. Et pour cause, la députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi fait bande à part. Elle sera d'ailleurs en meeting ce jeudi soir à In-Sted avec Clémence Guetté.
L'ancien insoumis et désormais membre de L'Après Laurent Bosetti a officiellement appelé Anaïs Belouassa-Cherifi "à nous partager leurs propositions et à faire cause commune en 2026 face à nos adversaires de droite".
Mais l'ambiance côté insoumis n'est certainement pas à la réunion. Thibault Logereau, collaborateur parlementaire de la députée LFI, a rapidement réagi, interpellant Grégory Doucet sur les réseaux : "Cessez de parler de “l’union de la gauche et des écologistes”. La première force de gauche à Lyon, ce sont les insoumis. Mais vous préférez pourtant vous allier avec ceux qui ont sauvé Lecornu et son budget".
Les deux femmes inconnues sur les côtés sont là pour faire croire à une forme de diversité ?Signaler Répondre
Aucune personnalité issue des minorités pour figurer sur la photo ?
Avec la gauche, c'est le vivre ensemble dans les paroles, mais beaucoup d'entre soi dans les actes!
Mais il n'a toujours pas été démissionné par son entourage ?Signaler Répondre
Est ce que la gauche lyonnaise se rend compte qu'elle fonce dans le mur ?
Des vieux tristes blancs et stéréotypéSignaler Répondre
Je pensais que la gauche c’est multigeneratiinel, multiraciale,
Pas de minorités visibles ?
De transgenre ?
Ben autant voter à droite , y aura peut-être la sécurité en plus
Plus de 5 ans du régime vert/rouge : c'est certain que ce n'est pas du rêve que ça vendait avec le cauchemar du clan sectaire qui voudrait imposer leurs dogmes pour un mandat de plus.Signaler Répondre
et franchement, ça se passe très bien.Signaler Répondre
Clignotant, petite vitesse, genre je cherche une place ou je tourne à droite à la prochaine rue...
La police municipale n'est jamais là de toute façon.
Ils sont combien au kilo les tomates sur les marchésSignaler Répondre
Vraiment un scandale de voir le responsable du PCF du Rhône Augustin PESCH avec un keffié autour du coup ! Quand on sait qu’il a finit par mettre ses enfants dans une école privée 🤡🤡 . La mixité mais pour les autres camarades 😉Signaler Répondre
Doucet veut s'appuyer sur un bilan robuste à lire dans cet article. On ne peut être que d'accord avec lui, son bilan c'est : insécurité, insalubrité, saleté, gabegie financière, réchauffement de la planète avec la pollution liée aux embouteillages etc.... Voilà son solide bilan. Pour ce maire un peu simple, afin de faire face à ses adversaires son argumentation se limite à les traiter de facho, de Trumpiste, de populiste, de réactionnaire, j'en passe et des meilleures, on remarque toute la pertinence de ses propos, mais on peut douter de sa prochaine victoire avec cette dialectique quelque peu limité.Signaler Répondre
La dream team khmers, la police a dû arrêter la circulation pour que les hordes de passants émerveillés traversent la rue pour leur dire Merci !Signaler Répondre
Une belle équipe de champions !Signaler Répondre
Avec en arrière plan le fatras immonde des vélos et des trottinettes, une bien belle carte postale qui résume 6 ans de vide et de saccage.
Aulas est un rassembleur et est entouré de jeunes....mais bon l'aveuglement et le militantisme de certains...Signaler Répondre
Je ne pense pas que cela soit le seul argument de son programme.Signaler Répondre
La voiture ne sera pas la finalité, peut-être traiter de manière moins obsessionnelle que Lugenstrass et Doucet.
Le programme de Doucet nous le connaissons et il ne changera pas ou alors juste un mensonge pour être élu.
Sur l'insécurité par exemple, il y a des choses à faire mais Doucet est barré par ses alliances futures avec LFI et son dogme. Il ne suffit pas de jeter l'opprobe sur son adjoint pour s'exonérer.
Le commerce sera peut-être vu différemment et Aulas sera surement moins sectaire en termes d'évenement sportif.
Attendons de voir les propositions et le positionnement pour se faire une idée plus précise.
Mais le traiter de vioque avec une vision restreinte je trouve cela péjoratif, il y a des jeunes cons avec une vision limitée. On en trouve beaucoup sur les bancs de l'Assemblée nationale qui braillent mais n'ont jamais rien fait de professionnel en dehors de papa maman et la politique.
est limite du grotesque ; Aulas (ou un autre ) ne propose pas vraiment le tout voiture ou autre caricature primaire , mais une approche ou le bons sens et le pragmatisme sont encore de rigueur ; ce qui n'est pas vraiment le cas depuis 5 ans ; pour entreprendre de grands travaux , il faut du pognon ,et qui cré de la richesse et donc des ressources ; les 'étudiants ' a perpétuité de science po ou des sciences 'humaines ' ? les rmistes professionnels ? les pseudos révolutionnaires anti nimporte quoi ? pas vraiment ; donc avant de vouloir refaire le monde (dont nous ne représentons que 0,8 % de la populations ) , commencez jeunes gens a vous prendre en charge et ensuite a contribuer a la richesse du pays qui est bien mal embarqué depuis plus de quarante ansSignaler Répondre
Toi, t'es encore dans le tien (de nuage).Signaler Répondre
C'est vrai que ça va être difficile de le battre dans son dogme ;-)Signaler Répondre
il fera rouler les autos sur les voies du tramwaySignaler Répondre
Les vioques sont un électorat clé a Lyon, Doucet ne s'en est pas rendu compte a temps..Signaler Répondre
Je cite le figaro a propos des derniers sondages:
"Dans le détail du vote, Grégory Doucet est en tête chez les 18-24 ans (37%) loin devant Jean-Michel Aulas (16%). À l’inverse, l’ancien président de l’OL est largement devant dans toutes les autres tranches d’âge et notamment chez les 55-64 ans (67% contre 15% pour le maire sortant) et les 65 ans et plus (58% contre 13%).
MDR
Je n'éprouve pas de sympathie pour Doucet, mais le remplacer par un Aulas dont le seul programme est de faire rouler des voitures sur les voies réservées aux bus et de repolluer l'atmosphère du centre ville, c'est pathétique..
En avant vers la victoire, Monsieur Doucet !!!Signaler Répondre
Un très bon bilan.
La brochette des frustrés.Signaler Répondre
Ces gens vendrons notre pays pour être au pouvoir car beaucoup d’avantages au pouvoir ..
Cette gauche me fait rappeler nos politiques d’avant guerre, elle tellement mauvaise qu’il faut plusieurs partis pour la constituer mais personne n’est d’accord !
Aulas est structuré et ambitieux il a des idées il a une équipe, il va s’entourer des meilleurs
et les meilleurs ont de bonnes idées !
Allez voter point
ils dont tous venus avec leurs vélos on les voit derrière. cette gauche raciste antisémite qui excuse les délinquants cette gauche décroissante et imbue d elle même est d une médiocrité crasse. heureusement que tout le monde ne tombe pas dans le lavage de cerveauSignaler Répondre
Quel faux derche ce type. Il y 24h il n'était pas question de rentrer en campagne. Ça pue autant qu'il est obligé d'accélérer son calendrier ? Les équipes d'Aulas et du RN font régulièrement du tractage sur les marchés je les rencontres de façon régulière sur les marchés de J.Mace et Saint Louis.Signaler Répondre
Tiens, les blancs-bonnets de Doucet se réveillent parce que les bonnets blancs d'Aulas font trop de tintamarre mais au final, ce sont les mêmes qui vont gagner ou la même politique qui donne les mêmes fruits depuis plus de 30 ans ou la même route de la ruine, sauf pour toujours et encore les mêmes.Signaler Répondre
Aller adieu, Mr Aulas, vous avez fait rêver les Lyonnais quelques semaines.Signaler Répondre
Maintenant, passons aux choses sérieuses
Quelle belle brochette ! des tètes de vainqueurs hein ?Signaler Répondre
Ce texte est un modèle du genre.. d'un genre peu glorieux.Signaler Répondre
D'un point de vue rhétorique c'est vraiment gratiné. C'est pas un compliment.
Il y a une projection de ses propres travers, et sans pitié. Tout ce qui y est condamné s'y étale.
Le plus beau c'est surement "il devrait partir", ne même pas se présenter quoi.. et plus loin "ose donner des leçons de démocratie".. magnifique.
Je ne voterai pour personne qui s’allie aux écologistes lyonnais. Leur politique a été catastrophique : des pistes pour vélos et trottinettes partout, des rues mises en sens inverse, une circulation devenue infernale. Ils ont réussi à mettre Lyon au niveau de Paris en termes d’embouteillages. Avant, il y avait des heures de pointe… aujourd’hui, c’est bouché toute la journée.Signaler Répondre
Une très bonne chose, Go go STOP au fake newSignaler Répondre
Et toujours les bras croisés.... dans le signe d'ouverture habituel a Gregory.Signaler Répondre
"Tu peux débiter 1000 mots pour essayer de berner tes adversaires ...ton corps toujours te trahira"
Ils font leur meeting durant les horaires de travail ? ? Du coup c'est nous les payons à se réunir.. C'est des grand malades !Signaler Répondre
Vu l'état de l'économie française qui ne repose que sur la redistribution des dernières richesses, il va les financer comment ses "Urgences sociales et climatiques" ?Signaler Répondre
La guille,c'est vrai que c'est un quartier apaisé,suivant les dires des escrologistes ...Signaler Répondre
Faux cul de greg !Signaler Répondre
C'est marrant quand une personne demande son petit ticket de CB c'est un grand pollueur qui assassine la planète....Signaler Répondre
Par contre les milliers d'affiches et de tracts que vont imprimer les écolos pour leur campagne électorale ne les dérange pas.
Les magazines et affiches dont nous abreuvent la métropole (campagne déguisée) ne les dérange pas.
Quand il s'agit de donner des leçons aux autres, ils sont là mais quand c'est pour leurs gueules ....
Pauvres petits esprits étriqués.
Campagne pour quoi? Il ne sera jamais réélu. Déjà s'il ne finit pas en prison il pourra s'estimer heureux et en plus il va emmener la gauche dans son naufrageSignaler Répondre
Que cette majorité élue par erreur arrête de prendre les lyonnais pour des imbeciles. Quand les lyonnais ne veulent plus d’eux, il est temps de faire preuve d’humilité et de partir! Lyon doit retrouver sa place avec à sa tête un MAIRE. Qui aime sa ville. Pas un guignol qui provoque les lyonnais avec son idéologie d’écologie punitive et du chaos!Signaler Répondre
Front républicain face à cette gauche de la honte et du chaos! Vous êtes la gauche la extrême et la plus dogmatique! Vous êtes la gauche la plus autoritaire et ça ose donner des leçons de démocratie à ceux qui veulent un vrai changement pour Lyon! #TOUS AVEC JMA
Si notre petit maire Doudou part en campagne en Pancho mais qu'il reste au milieu des vaches .!Signaler Répondre
Que des micro partis qui ont fait des micro scores aux dernières élections.....en clair au lieu de 23% il obtiendra 28 tout mouillé de chaud...Signaler Répondre
L’écart avec JM Aulas est trop grand...comme si une Clio faisait une course avec une Ferrari..
Degagisme des ecolos en 2026..
Alors s’il y à “Voix commune” et “L’Après”, il est sauvé.Signaler Répondre
J'espère pour lui qu'il a mis des sous de côté pour les frais de campagne, il pourra éventuellement faire un Douceton après ;-)Signaler Répondre
C'est curieux, il n'y a pas deux jours, Doucet annonçait en grande pompes que ce n'était pas l'heure d'entrer en campagne électorale mais de se préoccuper des chantiers en cours.Signaler Répondre
Finalement, ses 27 chargés de mission ont du lui souffler à l'oreille que ses concurents LFistes et Coeur de Lyonnais tractaient à mort sur les marchés et qu'il ne fallait pas se laisser distancer.
En fait, Doucet en entré en campagne le jour ou il a annoncé se représenter pour un second mandat et organisé des réunions pour présenter son bilan.
Dans les semaines à venir on va bien rire quand ses camarades LFistes vont lui taper dessus, le traitre Laurent Bosetti va en prendre plein le pif et ce sera bien mérité car il n'y a rien de pire que ceux qui vont à la gamelle.
Par contre, je m'interroge sur la présence de la député Runel. N'a t-elle pas à traiter des choses plus importantes à l'assemblée nationnale ? C'est bien ce que l'on dit, moitiè moins de députés et on ne se portera pas plus mal. Cela ne se verrait même pas.
Affaire à suivre.
Ça ne doit pas rigoler tous les jours à l'hôtel de ville.Signaler Répondre
Le gars à droite à même l'air énervé. Peut-être qu'il est arrivé en retard à cause des bouchons, ou qu'il s'est fait arracher une chaine en or en traversant la Guillotière !
réunion d une bande de bras cassés que tout oppose et qui va droit dans le mur !Signaler Répondre
C'est toujours sympa de réunir ses potes pour son futur déménagement !Signaler Répondre
Lyon n a plus de dettesSignaler Répondre
les commerces sont florissants
plus de délinquance dans les quartiers
bravo
La Guillotière : quartier emblématique de ce mandat !Signaler Répondre
Les socialistes traités de socio-traitres par les trotskistes LFISignaler Répondre
La Thénardier en tête de gondole, pas sûr que ce soit porteur.Signaler Répondre
Ils étaient au moins 12 sous le soleil de la Guillotière !Signaler Répondre
Du coup, les chantiers sont finis?Signaler Répondre