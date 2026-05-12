Symbio : plus de 350 millions d’euros d’aides publiques dilapidées avant le plan social massif à Saint-Fons

Le contraste est saisissant. Quelques mois après l’inauguration de sa gigafactory de Saint-Fons, présentée comme la plus grande usine européenne de piles à combustible, Symbio a engagé une restructuration massive qui secoue toute la filière hydrogène française.
Selon plusieurs estimations révélées par Le Monde, l’entreprise aurait bénéficié de plus de 350 millions d’euros d’aides publiques en deux ans, via des financements français, européens et locaux. Une partie importante de ces soutiens provenait des dispositifs européens consacrés aux projets stratégiques autour de l’hydrogène.
Dans le même temps, la société prévoit désormais la suppression de 358 postes sur environ 510 sur son site de Saint-Fons, dans la métropole lyonnaise.
De quoi nourrir la colère et l'incompréhension des salariés et des acteurs locaux. Car ces fonds d'aides, essentiellement européens, devaient, pendant les sept prochaines années, soutenir Symbio dans ce développement de piles à hydrogène nouvelle génération, et faire face aux éventuels lenteurs du marché.
Pour rappel, la gigafactory de Saint-Fons devait consacrer 80% de sa production à Stellantis, actionnaire de Symbio. Sauf que le constructeur s'est retiré à l'été 2025, estimant n'avoir pas suffisamment de "perspectives de rentabilité économique à moyen terme" sur le marché de l'hydrogène.
Le cas de Symbio apparaît désormais comme un symbole des difficultés rencontrées par certaines filières industrielles de la transition énergétique, entre ambitions politiques, investissements publics massifs et réalité économique encore fragile. Avec 70% des salariés qui restent sur le carreau.
spontané =Signaler Répondre
"Qui se produit de soi-même, sans avoir été provoqué."
je confirme qu'il faut environ 1 mois pour qu'un réservoir de véhicule se vide sans intervention exterieure.
L'Ukraine ou toute autre dépense, n'ont rien a faire dans ce débat... ce nest pas parce qu'il y'a des dépenses autres , qu'il ne faille pas developer sur le sujet du jour ... Néanmoins, il est vrai que Bruxelles dépense aisément l'argent des autres, il faut bien noyer les frais gigantesques dans une moisson de (très très) grosse dépenseSignaler Répondre
les même qui ont acheté des machines outils avec 4.3 m d'argent publique (550 ans de rsa) et qui les a installé en espagne et en roumanie?Signaler Répondre
C’est Bruxelles qui a financé l’hydrogène de Symbio, voulu par un pétrochimiste (Michelin) et un fabriquant de véhicules thermiques (Stellantis), parce que le premier voulait continuer à faire de la pétrochimie (à coup d’hydrogène gris en promettant de passer à de l’hydrogène vert un jour c’est sûr) et le second voulait quelque chose pour amuser la galerie pendant qu’il repoussait sa conversion à l’électrique (techno éprouvée qui suppose d’investir et de faire des efforts tout de suite et pas dans vingt ans quand on aura fini de déverminer les problèmes de l’hydrogène s’il reste un marché non électrique à ce moment là).Signaler Répondre
Si ç’avait été leur propre argent ils auraient réfléchi un peu plus mais l’argent public est vite dépensé.
Ce sont les mêmes industriels qui se se sont retirés une fois que leur plan foireux a pris l’eau comme tous les plans foireux à hydrogène depuis des dizaines d’années dans tous les pays qui ont tenté (généralement parce qu’il ne voulaient pas entendre parler de conversion à l’électrique, et parce qu’il se sont faits bouffer par les concurrents qui ont fait l’effort de l’électrique eux).
Quand on fait de l’idéologie tout sauf l’électrique faut pas s’étonner de boire la tasse. Bruxelles aurait été mieux inspiré de refuser le financement idéologique et de demander aux industriels quelque chose de moins risqué. Mais le plan bancal n’a pas été inventé à Bruxelles mais à Clermont Ferrand. D’où l’enthousiasme du maire du Puy.
On donne combien a l'Ukraine qui seront jamais remboursés??????Signaler Répondre
Et oui à Bruxelles on mise aujourd'hui sur le tout électrique, on ne veut pas entendre parler de l'hydrogène alors que c'est l'avenir...Signaler Répondre
Quitte à gaspiller un peu de pognon ils s'en fichent !
de préciser que la fraude sociale est à + de 50% de la faute des entreprises et des travailleurs indépendants (travail dissimulé) et à + de 10% par les professionnels de santé (infirmier libéral, kiné, dentiste, opticien...)Signaler Répondre
et tout ca n'est rien à coté de la fraude fiscale.
Mais surtout changez rienSignaler Répondre
Vous le sortez d'où ce chiffre ?Signaler Répondre
"spontané en un mois". Ca c'est un temps relativiste.Signaler Répondre
Les subventions, la corruption subtile.Signaler Répondre
C'est moi qui paye.Signaler Répondre
Tant qu'on laissera les manettes aux technocrates (ENA, science pot de ...) on aura les résultats que l'on connaîtSignaler Répondre
l’hydrogène est une des plus petites molécules du monde : il s'infiltre à travers tous les matériaux et un réservoir se vide spontanément en un mois . Quelle idée d'investir dans des baignoires poreuses !Signaler Répondre
C'est tout de même inquiétant de financer une entreprise sans avoir pris au préalable des précautions concernant ses finances , ses projets et les opportunités vérifiées qu'offre l'avenir ; Les fonds européens , on s'en fout mais ce qui a été versé localement doit être remboursé ! Quant au terme " Gigafactory " il fait rêver les imbéciles et sonne faux ; Restons Français et gardons" les pieds sut terre !" Quant aux 358 postes supprimés , en dehors des départs pour la retraite anticipés , il faudra que l'entreprise et ceux qui ont investi s'occupent sérieusement "des restants sur le carreau !"Signaler Répondre
Le mythe de l'hydrogène partoutSignaler Répondre
quelques fraude aux alloc avec 50 milliards ?Signaler Répondre
Petit rappel :Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/131071/tour-de-france-la-region-lance-sa-caravane-100-hydrogene
Braquage officielSignaler Répondre
bizarrement cela fait moins de bruit que quelques petits cas de fraudes aux alloc... on parle de centaines de millions gaspillésSignaler Répondre
L'idéologie par définition ne tient pas compte de la réalité, des réalités, un peu comme un malade psychiatrique, et ce faisant elle fait prendre des décisions techniques comme ici avec l'hydrogène qui vont contre tout intérêt économique, contre toute viabilité.Signaler Répondre
Le gaz hilarant aurait été un produit plus judicieux. Les habitants de la région en sont très très friands, on trouve les cartouches vides tous les jours . L'hydrogène ça sert à quoi ? Voilà faut être logiqueSignaler Répondre
il faut arrêter le gaspillage de l argent public, stop aux distributions de subventions aux copains .. l etat doit sérieusement contrôler l utilisation de l’argent public c est là qu’on trouvera les grosses économies… sinon ça signifie qu il y a magouilles et ses fonctionnaires responsables à sanctionner…Signaler Répondre