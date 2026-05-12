Symbio : plus de 350 millions d’euros d’aides publiques dilapidées avant le plan social massif à Saint-Fons

Le contraste est saisissant. Quelques mois après l’inauguration de sa gigafactory de Saint-Fons, présentée comme la plus grande usine européenne de piles à combustible, Symbio a engagé une restructuration massive qui secoue toute la filière hydrogène française.

Selon plusieurs estimations révélées par Le Monde, l’entreprise aurait bénéficié de plus de 350 millions d’euros d’aides publiques en deux ans, via des financements français, européens et locaux. Une partie importante de ces soutiens provenait des dispositifs européens consacrés aux projets stratégiques autour de l’hydrogène.

Dans le même temps, la société prévoit désormais la suppression de 358 postes sur environ 510 sur son site de Saint-Fons, dans la métropole lyonnaise.

De quoi nourrir la colère et l'incompréhension des salariés et des acteurs locaux. Car ces fonds d'aides, essentiellement européens, devaient, pendant les sept prochaines années, soutenir Symbio dans ce développement de piles à hydrogène nouvelle génération, et faire face aux éventuels lenteurs du marché.

Pour rappel, la gigafactory de Saint-Fons devait consacrer 80% de sa production à Stellantis, actionnaire de Symbio. Sauf que le constructeur s'est retiré à l'été 2025, estimant n'avoir pas suffisamment de "perspectives de rentabilité économique à moyen terme" sur le marché de l'hydrogène.

Le cas de Symbio apparaît désormais comme un symbole des difficultés rencontrées par certaines filières industrielles de la transition énergétique, entre ambitions politiques, investissements publics massifs et réalité économique encore fragile. Avec 70% des salariés qui restent sur le carreau.