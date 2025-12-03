Près de Lyon : 358 postes vont être supprimés par Symbio à Saint-Fons

Ce mercredi, les salariés de Symbio à Saint-Fons ont appris que la direction du fabricant de piles à hydrogène pour les transports prévoyait la suppression de 358 postes sur 506 dans la gigafactory de l'agglomération lyonnaise. Soit les deux tiers de l'effectif, au-delà des prévisions syndicales qui planchaient plutôt sur la moitié.

Cette dernière avait été inaugurée fin 2023. Plus grosse usine européenne de piles à combustibles, elle devait consacrer 80% de sa production à Stellantis, actionnaire de Symbio. Sauf que le constructeur s'est retiré l'été dernier, estimant n'avoir pas suffisamment de "perspectives de rentabilité économique à moyen terme" sur le marché de l'hydrogène.

Une décision "inattendue, brutale et non concertée" comme l'avait dénoncé Michelin, qui fait partie du tour de table avec également l'équipementier automobile Forvia.

"Au cours des deux dernières années, Symbio a dimensionné ses investissements, ses recrutements et sa feuille de route de développement en fonction des besoins exprimés par Stellantis pour les huit prochaines années. La technologie et les performances des systèmes de Symbio ont été validées par l’ensemble des actionnaires, y compris les équipes de Stellantis. Plus récemment, dans le cadre de l’appel à projets lancé par l’État français en avril 2025, Symbio était pleinement préparée à produire des piles à hydrogène pour les véhicules Stellantis éligibles à ce dispositif. La décision de Stellantis aura des conséquences opérationnelles et financières irréversibles pour Symbio. Michelin et Forvia se disent particulièrement préoccupés par l’impact sur les 590 salariés de Symbio en France et les 50 salariés à l’étranger", critiquait encore Michelin cet été.