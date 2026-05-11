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JO d’hiver 2030 : le COJOP nomme officiellement Vincent Roberti au poste de directeur général

JO d’hiver 2030 : le COJOP nomme officiellement Vincent Roberti au poste de directeur général

Le Bureau exécutif du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 a validé à l’unanimité la nomination de Vincent Roberti ce lundi 11 mai.

Le COJOP Alpes Françaises 2030 a officialisé ce lundi 11 mai la nomination de Vincent Roberti au poste de directeur général, en remplacement de Cyril Linette.

Réuni à Décines-Charpieu, le Bureau exécutif du comité a validé à l’unanimité la proposition portée par le président Edgar Grospiron. Vincent Roberti prendra officiellement ses fonctions au cours du mois de juin.

Dans un communiqué, le futur directeur général affirme aborder cette mission "avec beaucoup d’humilité, d’envie et une détermination très forte".

Il évoque également des "prochains mois cruciaux" pour entrer dans la phase opérationnelle de préparation et de livraison des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030.

Le Bureau exécutif s’est également penché ce lundi sur l’organisation des épreuves de patinage de vitesse. Deux candidatures étaient à l’étude : celle du site de Thialf, aux Pays-Bas, et celle de Turin en Italie.

Les membres du COJOP ont finalement donné mandat à l’organisation pour engager des discussions exclusives avec le site néerlandais. Le comité précise que les échanges doivent désormais permettre de définir les conditions d’accueil des compétitions ainsi que les modalités de coopération et de gouvernance.

Une carte des sites attendue fin juin

Le COJOP indique par ailleurs poursuivre ses travaux afin de finaliser l’ensemble de la carte des sites des Jeux olympiques et paralympiques 2030. Une présentation globale doit être effectuée devant le Bureau exécutif à la fin du mois de juin.

Enfin, les responsables du comité assurent que les discussions avancent également concernant les futurs partenaires privés des Jeux, avec l’ouverture annoncée de négociations dans onze nouvelles catégories de partenariat.

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4 commentaires
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jojo n'a pas la frite le 12/05/2026 à 10:37

Qui va payer le gros déficit des J. O? Mes impôts que je paie, pas ceux qui sont exonérés , comme d'hab. France, pays d'assistes ....

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Retour sur Terre le 12/05/2026 à 08:24

Notre pays est ruiné, notre industrie se meure, notre école s'effondre tout comme notre justice et notre police.
Nous n'avons plus les moyens de ce genre d'évènement, la priorité est d'abord de nous remettre sur pieds si c'est encore possible.
Ces JO 2030 devraient être purement et simplement abandonnés.

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pam le 12/05/2026 à 08:03

Qui c'est ce haut fonctionnaire ?? Il y connait quelque chose en sport??
y avait pas un sportif plus compétent en la matière ?

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Turin le 12/05/2026 à 08:00

C'est dommage que Turin n'est pas été retenue, ça aurait plus cohérent géographiquement.

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