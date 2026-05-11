Economie

Voici comment une société basée près de Lyon veut révolutionner l’élevage bovin avec le leasing

Voici comment une société basée près de Lyon veut révolutionner l’élevage bovin avec le leasing

Avec Bovicash et sa levée de fonds, la PME rhodanienne Élevage Durable Services veut financer l’introduction de 50 000 nouvelles vaches allaitantes dans les élevages français à partir de l’automne prochain.

Installée à Dardilly, la société Élevage Durable Services (EDS) annonce ce lundi 11 mai avoir sécurisé 100 millions d’euros pour lancer sa solution de leasing bovin baptisée Bovicash.

Cette levée de fonds a été réalisée auprès de deux partenaires internationaux et doit permettre de financer le développement du cheptel bovin allaitant français.

L’entreprise prévoit notamment l’introduction d’environ 50 000 nouvelles vaches allaitantes dans les élevages français à partir de l’automne prochain.

Avec cette opération, EDS entend développer en France un modèle déjà largement utilisé dans plusieurs pays anglo-saxons comme les États-Unis, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande : le leasing appliqué à l’élevage bovin.

L’objectif affiché est de permettre aux éleveurs de renforcer leur cheptel sans supporter immédiatement le poids financier de l’investissement.

"Nous avons conçu Bovicash pour permettre aux éleveurs de renforcer leur cheptel sans subir la pression du financement", explique le directeur général Frédéric Senan.

Un secteur confronté à la baisse du cheptel

EDS s’appuie sur un constat préoccupant pour la filière bovine française. Selon les chiffres cités, la France a perdu 440 000 vaches allaitantes entre 2018 et 2023, ainsi que 730 000 vaches au total en incluant les filières lait et viande.

Cette diminution du cheptel contribue selon l’entreprise à fragiliser la production française de viande bovine ainsi que la balance commerciale agroalimentaire.

À travers Bovicash, les dirigeants d’EDS veulent proposer une solution de financement adaptée "au rythme du vivant" et aux besoins économiques spécifiques des exploitations agricoles.

Tags :

Bovicash

2 commentaires
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Jycrain le 11/05/2026 à 18:54
Ex Précisions a écrit le 11/05/2026 à 18h32

Dans le temps le leasing est souvent moins avantageux qu'un crédit.

Comme un credit finalement. C'est le principe.

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Ex Précisions le 11/05/2026 à 18:32

Dans le temps le leasing est souvent moins avantageux qu'un crédit.

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