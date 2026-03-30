 Métropole de Lyon : Fanny Dubot et Renaud Payre prennent la tête du groupe écologiste

La recomposition politique se poursuit à la Métropole de Lyon. Le groupe Les Écologistes, désormais premier groupe d’opposition, a désigné ses nouveaux chefs de file pour ce début de mandat en dehors de la majorité.

Fanny Dubot et Renaud Payre ont été élus coprésidents et succèdent à Vinciane Brunel et Benjamin Badouard.

Après la bascule politique à la Métropole, les écologistes entendent s’organiser rapidement face à l'exécutif de Véronique Sarselli. Dans leur communiqué, les deux coprésidents affichent une ligne claire : incarner une opposition à la fois vigilante… mais ouverte au dialogue.

Pour Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement de Lyon, l’objectif est de représenter l’ensemble des électeurs qui ont soutenu leur projet lors des élections. "Nous représenterons et porterons la voix de tous les électeurs de gauche et écologistes", affirme-t-elle, promettant une présence active sur l’ensemble du territoire métropolitain.

De son côté, Renaud Payre, qui fut le directeur de campagne de Bruno Bernard, insiste sur le rôle de contre-pouvoir du groupe. "Nous serons attentifs à toute tentation de reculs ou d’immobilisme", explique-t-il, évoquant des enjeux sociaux, écologiques et économiques pour les habitants.

Le groupe écologiste entend peser sur plusieurs thématiques majeures du mandat comme le logement, les solidarités, la transition écologique ou les mobilités.

Avec cette nouvelle coprésidence, les écologistes lyonnais lancent leur mandat dans l’opposition. Avec l'ambition affichée de peser dans les débats… sans renoncer à leurs marqueurs politiques.