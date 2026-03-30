 Métropole de Lyon : Fanny Dubot et Renaud Payre prennent la tête du groupe écologiste

La recomposition politique se poursuit à la Métropole de Lyon. Le groupe Les Écologistes, désormais premier groupe d’opposition, a désigné ses nouveaux chefs de file pour ce début de mandat en dehors de la majorité.
Fanny Dubot et Renaud Payre ont été élus coprésidents et succèdent à Vinciane Brunel et Benjamin Badouard.
Après la bascule politique à la Métropole, les écologistes entendent s’organiser rapidement face à l'exécutif de Véronique Sarselli. Dans leur communiqué, les deux coprésidents affichent une ligne claire : incarner une opposition à la fois vigilante… mais ouverte au dialogue.
Pour Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement de Lyon, l’objectif est de représenter l’ensemble des électeurs qui ont soutenu leur projet lors des élections. "Nous représenterons et porterons la voix de tous les électeurs de gauche et écologistes", affirme-t-elle, promettant une présence active sur l’ensemble du territoire métropolitain.
De son côté, Renaud Payre, qui fut le directeur de campagne de Bruno Bernard, insiste sur le rôle de contre-pouvoir du groupe. "Nous serons attentifs à toute tentation de reculs ou d’immobilisme", explique-t-il, évoquant des enjeux sociaux, écologiques et économiques pour les habitants.
Le groupe écologiste entend peser sur plusieurs thématiques majeures du mandat comme le logement, les solidarités, la transition écologique ou les mobilités.
Avec cette nouvelle coprésidence, les écologistes lyonnais lancent leur mandat dans l’opposition. Avec l'ambition affichée de peser dans les débats… sans renoncer à leurs marqueurs politiques.
on trembleSignaler Répondre
Avec ce qu’elle bosse à Lyon 7, c’est sûr qu’elle aura du temps pour s’occuper des dossiers de la métropole.Signaler Répondre
avec celle qui répond aux habitants du 7 eme « j ai autre chose à faire que de répondre à des cons » lorsqu on lui demande pourquoi les policiers municipaux ne verbalisent pas les deux roues qui bousculent les piétons sur les trottoirs… ça va pas faire progresser le départ à la métropole… heureusement qu on s en fout de ce qu elle pense maintenantSignaler Répondre
y en a pas deux, heureusement 😂😂Signaler Répondre
J ai voté Ecolo et je suis flatté d'être représenté par Fanny Dubot ( maire du 7e ) et par Renaud Payre, (qui fut).Belle représentativité !Signaler Répondre
on prend les mêmes et on recommence.............Signaler Répondre
des revenants qui font bien la paire.........
Ils sont ouverts au dialogue maintenant qu'ils n'ont plus le pouvoir à la métropole ?Signaler Répondre
--- Avec l'ambition affichée de peser dans les débats… sans renoncer à leurs marqueurs politiques. -----Signaler Répondre
Pffff, faut il avoir le cerveau liquéfié à ce point pour que ces vers prétendent encore à de quelconques pouvoirs dans les débats et décisions qui en découleront ?
J'espère que leur mandat se bornera à juste "être présents" dans l'hémicycle et à en subir les décisions de la majorité.
Les rires et sourires ont changés de camp, un juste retour de boomerang !
"Nous serons attentifs à toute tentation de reculs ou d’immobilisme"... toujours des grandes phrases creuses et passe-partout .Signaler Répondre
Mais qu'il se rappelle ce que disait Edgar Faure ... Voilà que s’avance l’immobilisme et nous ne savons pas comment l’arrêter ...
Ou ben...Signaler Répondre
Avec celle qui a peur de se balader dans son quartier ;-)