Politique

 Métropole de Lyon : Fanny Dubot et Renaud Payre prennent la tête du groupe écologiste

 Métropole de Lyon : Fanny Dubot et Renaud Payre prennent la tête du groupe écologiste

À la Métropole de Lyon, le groupe Les Écologistes a désigné ses nouveaux coprésidents. Fanny Dubot et Renaud Payre prennent la tête de la principale force d’opposition.

La recomposition politique se poursuit à la Métropole de Lyon. Le groupe Les Écologistes, désormais premier groupe d’opposition, a désigné ses nouveaux chefs de file pour ce début de mandat en dehors de la majorité.

Fanny Dubot et Renaud Payre ont été élus coprésidents et succèdent à Vinciane Brunel et Benjamin Badouard.

Après la bascule politique à la Métropole, les écologistes entendent s’organiser rapidement face à l'exécutif de Véronique Sarselli. Dans leur communiqué, les deux coprésidents affichent une ligne claire : incarner une opposition à la fois vigilante… mais ouverte au dialogue.

Pour Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement de Lyon, l’objectif est de représenter l’ensemble des électeurs qui ont soutenu leur projet lors des élections. "Nous représenterons et porterons la voix de tous les électeurs de gauche et écologistes", affirme-t-elle, promettant une présence active sur l’ensemble du territoire métropolitain.

De son côté, Renaud Payre, qui fut le directeur de campagne de Bruno Bernard, insiste sur le rôle de contre-pouvoir du groupe. "Nous serons attentifs à toute tentation de reculs ou d’immobilisme", explique-t-il, évoquant des enjeux sociaux, écologiques et économiques pour les habitants.

Le groupe écologiste entend peser sur plusieurs thématiques majeures du mandat comme le logement, les solidarités, la transition écologique ou les mobilités.

Avec cette nouvelle coprésidence, les écologistes lyonnais lancent leur mandat dans l’opposition. Avec l'ambition affichée de peser dans les débats… sans renoncer à leurs marqueurs politiques.

Tags :

métropole de Lyon

Fanny Dubot

renaud payre

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
avec de tels opposants le 30/03/2026 à 15:58

on tremble

Signaler Répondre
avatar
plop! le 30/03/2026 à 15:29

Avec ce qu’elle bosse à Lyon 7, c’est sûr qu’elle aura du temps pour s’occuper des dossiers de la métropole.

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 30/03/2026 à 15:20

avec celle qui répond aux habitants du 7 eme « j ai autre chose à faire que de répondre à des cons » lorsqu on lui demande pourquoi les policiers municipaux ne verbalisent pas les deux roues qui bousculent les piétons sur les trottoirs… ça va pas faire progresser le départ à la métropole… heureusement qu on s en fout de ce qu elle pense maintenant

Signaler Répondre
avatar
La paire le 30/03/2026 à 14:54
La paire, on prend les mêmes .............. a écrit le 30/03/2026 à 14h44

on prend les mêmes et on recommence.............

des revenants qui font bien la paire.........

y en a pas deux, heureusement 😂😂

Signaler Répondre
avatar
Je suis flatté ! le 30/03/2026 à 14:49

J ai voté Ecolo et je suis flatté d'être représenté par Fanny Dubot ( maire du 7e ) et par Renaud Payre, (qui fut).Belle représentativité !

Signaler Répondre
avatar
La paire, on prend les mêmes .............. le 30/03/2026 à 14:44

on prend les mêmes et on recommence.............

des revenants qui font bien la paire.........

Signaler Répondre
avatar
Henry Golant le 30/03/2026 à 14:17

Ils sont ouverts au dialogue maintenant qu'ils n'ont plus le pouvoir à la métropole ?

Signaler Répondre
avatar
Lyonnais. le 30/03/2026 à 14:14

--- Avec l'ambition affichée de peser dans les débats… sans renoncer à leurs marqueurs politiques. -----
Pffff, faut il avoir le cerveau liquéfié à ce point pour que ces vers prétendent encore à de quelconques pouvoirs dans les débats et décisions qui en découleront ?
J'espère que leur mandat se bornera à juste "être présents" dans l'hémicycle et à en subir les décisions de la majorité.
Les rires et sourires ont changés de camp, un juste retour de boomerang !

Signaler Répondre
avatar
GAD le 30/03/2026 à 14:10

"Nous serons attentifs à toute tentation de reculs ou d’immobilisme"... toujours des grandes phrases creuses et passe-partout .
Mais qu'il se rappelle ce que disait Edgar Faure ... Voilà que s’avance l’immobilisme et nous ne savons pas comment l’arrêter ...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 30/03/2026 à 14:05

Ou ben...
Avec celle qui a peur de se balader dans son quartier ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.