Violent accident à Villeurbanne : une voiture percute un mur, quatre blessés

Vers 3h20 ce samedi 14 mars, une voiture a violemment percuté un mur d’habitation au 70 rue Léon-Blum. Selon les premiers éléments, le véhicule circulait à vive allure avant le choc, précise le Progrès.

À bord de la voiture se trouvaient quatre jeunes âgés de 18 à 20 ans. Les secours ont rapidement pris en charge les occupants. Trois jeunes hommes ont été légèrement blessés, tandis qu’une jeune femme a été plus grièvement touchée. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

Les victimes ont été transportées à l'hopital pour recevoir des soins.

Au total, seize sapeurs-pompiers et six véhicules de secours ont été mobilisés sur l’intervention. Les circonstances exactes de l’accident restent à préciser.