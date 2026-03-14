Violent accident à Villeurbanne : une voiture percute un mur, quatre blessés

Vers 3h20 ce samedi 14 mars, une voiture a violemment percuté un mur d’habitation au 70 rue Léon-Blum. Selon les premiers éléments, le véhicule circulait à vive allure avant le choc, précise le Progrès.
À bord de la voiture se trouvaient quatre jeunes âgés de 18 à 20 ans. Les secours ont rapidement pris en charge les occupants. Trois jeunes hommes ont été légèrement blessés, tandis qu’une jeune femme a été plus grièvement touchée. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.
Les victimes ont été transportées à l'hopital pour recevoir des soins.
Au total, seize sapeurs-pompiers et six véhicules de secours ont été mobilisés sur l’intervention. Les circonstances exactes de l’accident restent à préciser.
j'adore ce quartierSignaler Répondre
Des pros du proto sûrementSignaler Répondre
Tu compares vraiment une chute à vélo et un accident en bagnole ?Signaler Répondre
A 3h du matin je ne pense pas qu'ils étaient bien frais donc avec des vélos ils n'auraient pas fait 10m avant de se vautrer -sans casque-...Signaler Répondre
Tout le monde saitSignaler Répondre
Continuez de payer vos mutuelles , pour soigner les clandestins gratos!!!! Le forfait hospitalier et le passage aux urgences viennent encore d'augmenter, par contre pour eux c'est tout gratuit!Signaler Répondre
Bien évidemmentSignaler Répondre
Soins gratis, ce sont des etrangersSignaler Répondre
C'est limité à 30 kmh !Signaler Répondre
Rien de bien grave à cette vitesse.
Mais il existes des ânes au volant
c'est pas avec Aulas le pro-bagnoles que ces drames vont diminuerSignaler Répondre
Les aménagements des sectaires verts aussi débiles les uns que les autres y sont peut être pour qqchose ...Signaler Répondre
Et les soins c’est gratuit ?Signaler Répondre
Grand classique malheureusement, et vu la politique et la société actuelles ce n'est pas près de s'arrêter ce genre de drame...Signaler Répondre