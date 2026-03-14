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Violent accident à Villeurbanne : une voiture percute un mur, quatre blessés

Violent accident à Villeurbanne : une voiture percute un mur, quatre blessés
Violent accident à Villeurbanne : une voiture percute un mur, quatre blessés - LyonMag


Un accident spectaculaire s’est produit au cœur de la nuit à Villeurbanne.

Vers 3h20 ce samedi 14 mars, une voiture a violemment percuté un mur d’habitation au 70 rue Léon-Blum. Selon les premiers éléments, le véhicule circulait à vive allure avant le choc, précise le Progrès

À bord de la voiture se trouvaient quatre jeunes âgés de 18 à 20 ans. Les secours ont rapidement pris en charge les occupants. Trois jeunes hommes ont été légèrement blessés, tandis qu’une jeune femme a été plus grièvement touchée. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

Les victimes ont été transportées à l'hopital pour recevoir des soins.

Au total, seize sapeurs-pompiers et  six véhicules de secours ont été mobilisés sur l’intervention. Les circonstances exactes de l’accident restent à préciser.

Tags :

accident

10 commentaires
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la place des terreaux le 14/03/2026 à 11:55

j'adore ce quartier

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Proto types le 14/03/2026 à 11:10

Des pros du proto sûrement

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Les imbéciles de droite le 14/03/2026 à 11:00
Ex Précisions a écrit le 14/03/2026 à 10h50

A 3h du matin je ne pense pas qu'ils étaient bien frais donc avec des vélos ils n'auraient pas fait 10m avant de se vautrer -sans casque-...

Tu compares vraiment une chute à vélo et un accident en bagnole ?

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Ex Précisions le 14/03/2026 à 10:50
oui a écrit le 14/03/2026 à 09h55

c'est pas avec Aulas le pro-bagnoles que ces drames vont diminuer

A 3h du matin je ne pense pas qu'ils étaient bien frais donc avec des vélos ils n'auraient pas fait 10m avant de se vautrer -sans casque-...

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J6 le 14/03/2026 à 10:35

Tout le monde sait

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demain je vote, et aussi en 2027 le 14/03/2026 à 10:22
Bof a écrit le 14/03/2026 à 10h10

Soins gratis, ce sont des etrangers

Continuez de payer vos mutuelles , pour soigner les clandestins gratos!!!! Le forfait hospitalier et le passage aux urgences viennent encore d'augmenter, par contre pour eux c'est tout gratuit!

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quelle question le 14/03/2026 à 10:12
Brllota a écrit le 14/03/2026 à 09h27

Et les soins c’est gratuit ?

Bien évidemment

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Bof le 14/03/2026 à 10:10
Brllota a écrit le 14/03/2026 à 09h27

Et les soins c’est gratuit ?

Soins gratis, ce sont des etrangers

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Effectivement le 14/03/2026 à 09:58

C'est limité à 30 kmh !
Rien de bien grave à cette vitesse.
Mais il existes des ânes au volant

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oui le 14/03/2026 à 09:55
Ex Précisions a écrit le 14/03/2026 à 09h14

Grand classique malheureusement, et vu la politique et la société actuelles ce n'est pas près de s'arrêter ce genre de drame...

c'est pas avec Aulas le pro-bagnoles que ces drames vont diminuer

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Bagnon gnon le 14/03/2026 à 09:36

Les aménagements des sectaires verts aussi débiles les uns que les autres y sont peut être pour qqchose ...

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Brllota le 14/03/2026 à 09:27

Et les soins c’est gratuit ?

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Ex Précisions le 14/03/2026 à 09:14

Grand classique malheureusement, et vu la politique et la société actuelles ce n'est pas près de s'arrêter ce genre de drame...

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