Taponas : des excréments humains retrouvés dans un abribus scolaire, la mairie pousse un coup de gueule

Commune d’environ 900 habitants située dans le nord du Beaujolais, Taponas lutte contre un problème de taille qui vient troubler sa tranquillité : des déjections humaines récurrentes dans un abribus.

Installé au milieu des champs et destiné aux enfants se rendant à l’école, l’abri est régulièrement souillé par des déjections humaines.

La municipalité a constaté plusieurs incidents au cours des dernières semaines. La présence systématique de papier toilette a conduit la commune à écarter l’hypothèse d’excréments d’animaux, le contenu a sûrement dû les interpeller aussi.

Face à ces actes répétés, la mairie n’a pas eu d’autres choix que de publier un message sur Facebook : “Merci à celui où celle qui se permet régulièrement de déféquer dans l'arrêt de bus des Pérelles de bien vouloir stopper immédiatement ces actions”.

La mairie rhodanienen poursuit : “l'espace est réservé aux enfants qui prennent le bus !”, avant d’extérioriser sa frustration avec ces deux mots : “en colère”.

Depuis la publication de cet avertissement, aucun nouvel excrément n’aurait été découvert dans l’abribus, un constat qui rassure provisoirement les élus locaux. La paix est de retour à Taponas, et les arrêts de bus ne s’en portent que mieux.