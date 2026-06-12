Faits Divers

Lyon : un impressionnant panache de fumée domine le ciel après un incendie sur le site des Nuits de Fourvière

Lyon : un impressionnant panache de fumée domine le ciel après un incendie sur le site des Nuits de Fourvière
Un important panache de fumée visible dans Lyon : les pompiers mobilisés dans le secteur de l’Antiquaille - LyonMag

Une intervention est actuellement en cours dans le secteur de l’Antiquaille, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Aux alentours de 15h20 ce vendredi 12 juin, les sapeurs-pompiers du Rhône ont été engagés pour un incendie dont l’origine n’est, pour l’heure, pas connue.

Rapidement, un important panache de fumée s’élève au-dessus du secteur et reste visible depuis de nombreux points de Lyon et de son agglomération.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs habitants partagent des images de cette épaisse fumée noire qui domine actuellement le paysage lyonnais.

Cinq véhicules en feu

Selon les premiers éléments communiqués par la préfecture du Rhône, l'incendie concerne actuellement cinq véhicules en feu sur le site du festival des Nuits de Fourvière. Par mesure de sécurité, une cinquantaine de personnes présentes sur place ont été évacuées.

Les opérations des sapeurs-pompiers se poursuivent et l'extinction du sinistre est toujours en cours.

Tags :

incendie

nuits de fourviere

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.