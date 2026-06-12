Aux alentours de 15h20 ce vendredi 12 juin, les sapeurs-pompiers du Rhône ont été engagés pour un incendie dont l’origine n’est, pour l’heure, pas connue.

Rapidement, un important panache de fumée s’élève au-dessus du secteur et reste visible depuis de nombreux points de Lyon et de son agglomération.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs habitants partagent des images de cette épaisse fumée noire qui domine actuellement le paysage lyonnais.

Cinq véhicules en feu

Selon les premiers éléments communiqués par la préfecture du Rhône, l'incendie concerne actuellement cinq véhicules en feu sur le site du festival des Nuits de Fourvière. Par mesure de sécurité, une cinquantaine de personnes présentes sur place ont été évacuées.

Les opérations des sapeurs-pompiers se poursuivent et l'extinction du sinistre est toujours en cours.