Près de Lyon : un important incendie détruit deux logements, des habitants relogés

Le sinistre s'est déclaré peu après 15h ce 11 juillet sur la terrasse d'un logement situé dans une maison comprenant quatre appartements. Alertés rapidement, les secours sont intervenus avec d'importants moyens. Jusqu'à une trentaine de sapeurs-pompiers ont été engagés afin de contenir la propagation des flammes.

Malgré cette intervention, le feu a ravagé une importante partie de la bâtisse. En début de soirée, les opérations se poursuivaient encore, plusieurs équipes continuant de traiter des foyers résiduels au niveau de la toiture et des combles.

Deux appartements détruits

Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Au moment du départ de feu, les logements concernés étaient inoccupés.

Les dégâts matériels sont en revanche particulièrement importants. Deux des quatre logements ont été détruits par les flammes, tandis que les deux autres devraient pouvoir être réintégrés après les vérifications d'usage, précise Le Progrès.

Face à cette situation, deux locataires ont été relogés pour la nuit dans un hôtel, une prise en charge assurée par la commune.

Les causes de cet incendie n'étaient pas encore connues ce samedi soir et devront être déterminées.