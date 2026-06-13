Près de Lyon : un important incendie ravage la toiture d’une maison, 25 pompiers mobilisés

Peu après 14 heures, un incendie s’est déclaré au niveau de la toiture d’une maison située à l’angle de l’avenue Joachim-Gladel et de la Voie Romaine, dans le nord de la commune.

Face à l’ampleur du sinistre, les sapeurs-pompiers ont engagé d’importants moyens pour tenter de contenir les flammes. Au total, 25 soldats du feu ont été déployés sur place avec trois lances afin de lutter contre l’incendie.

La totalité du toit concernée

Le feu a touché la toiture de cette habitation d’un étage comprenant également des combles. Selon le Progrès, l’ensemble du toit était concerné par les flammes. La maison est implantée au sein d’une résidence comprenant plusieurs logements attenants, ce qui a nécessité une vigilance particulière des secours pour éviter toute propagation à proximité.

Vers 15h30, l’intervention des pompiers se poursuivait toujours sur les lieux. Malgré l’importance du sinistre, aucune victime n'est à déplorer au moment des premiers constats.