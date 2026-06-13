Faits Divers

Saint-Priest : un poids lourd ravagé par les flammes, un important panache de fumée dans l'est lyonnais

Saint-Priest : un poids lourd ravagé par les flammes, un important panache de fumée dans l'est lyonnais

Alors que plusieurs Lyonnais avaient déjà eu les yeux tournés vers l'impressionnant panache de fumée provoqué par un incendie sur le site des Nuits de Fourvière, un nouvel incident a mobilisé les secours en fin de journée dans l'est lyonnais.

Ce vendredi 12 juin, vers 19h30, un feu s'est déclaré sur un poids lourd stationné dans le secteur de l'impasse d'Auvergne à Saint-Priest. L'incendie s'est produit à proximité du site de l'opérateur de transport multimodal Naviland Cargo.

Rapidement, un important dégagement de fumée noire a été observé dans le secteur. Sur place, le véhicule a été fortement endommagé par les flammes, qui ont mobilisé les secours durant plusieurs heures.

Douze sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention. Deux engins ont été dépêchés afin de maîtriser le sinistre et d'éviter toute propagation aux alentours.

Les forces de police ont également été mobilisées afin de sécuriser le périmètre et de faciliter l'intervention des secours, précise le Progrès. L'opération s'est finalement achevée peu après 22h. Les circonstances à l'origine de cet incendie n'étaient pas connues dans l'immédiat.

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incendie

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