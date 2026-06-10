Faits Divers

Nord de Lyon : il perd son permis et sa moto après un énorme excès de vitesse

Nord de Lyon : il perd son permis et sa moto après un énorme excès de vitesse
DR : Gendarmerie du Rhône

Un contrôle de vitesse réalisé à Val d’Oingt a conduit à une lourde sanction pour un conducteur de deux-roues.

Dimanche 7 juin, les gendarmes de la Brigade motorisée de Dardilly ont procédé à un contrôle de vitesse qui a conduit à l'interception d'un conducteur de deux-roues sur la commune de Val d’Oingt (Rhône).

Selon la Gendarmerie du Rhône, le motard circulait à 167 km/h sur un axe où la vitesse est limitée à 70 km/h, soit un dépassement de près de 100 km/h de la vitesse autorisée.

Face à cet acte jugé particulièrement grave, les militaires ont immédiatement retiré le permis de conduire du contrevenant. Sa moto a également été placée en fourrière.

Les gendarmes rappellent que la réglementation s'est durcie depuis le 29 décembre 2025. Désormais, tout dépassement de la vitesse autorisée d'au moins 50 km/h constitue un délit pénal. Une évolution législative qui s'accompagne de sanctions renforcées pouvant aller jusqu'à trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.

Outre la perte de six points sur le permis de conduire, les auteurs de grands excès de vitesse s'exposent également à des mesures complémentaires comme une suspension du permis, la confiscation du véhicule ou encore l'obligation d'effectuer un stage.

À travers ce nouveau contrôle, la Gendarmerie du Rhône explique que "ces contrôles visent avant tout à prévenir les comportements dangereux et à réduire les risques d'accidents." Les militaires soulignent également que la vitesse reste l'une des principales causes d'accidents mortels, notamment sur les routes secondaires.

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contrôle routier

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Rlb le 10/06/2026 à 12:47

Si il avait un accident, on aurait sans doute cherché la cause.
Trop de débiles de la route chez les motards.
Motos à detruire pour ces imbéciles.

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Ex Précisions le 10/06/2026 à 12:42

On sort les bécanes avec les beaux jours, on pousse un peu et paf les jumelles ;-)

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correction de texte le 10/06/2026 à 12:41

Sa "mot" quoi?

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CQQFD69! le 10/06/2026 à 12:39

Sa Mot ? FROMAGE samos ? sa mort ? Sam mot ?

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