Nord de Lyon : il perd son permis et sa moto après un énorme excès de vitesse

Dimanche 7 juin, les gendarmes de la Brigade motorisée de Dardilly ont procédé à un contrôle de vitesse qui a conduit à l'interception d'un conducteur de deux-roues sur la commune de Val d’Oingt (Rhône).
Selon la Gendarmerie du Rhône, le motard circulait à 167 km/h sur un axe où la vitesse est limitée à 70 km/h, soit un dépassement de près de 100 km/h de la vitesse autorisée.
Face à cet acte jugé particulièrement grave, les militaires ont immédiatement retiré le permis de conduire du contrevenant. Sa moto a également été placée en fourrière.
Les gendarmes rappellent que la réglementation s'est durcie depuis le 29 décembre 2025. Désormais, tout dépassement de la vitesse autorisée d'au moins 50 km/h constitue un délit pénal. Une évolution législative qui s'accompagne de sanctions renforcées pouvant aller jusqu'à trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
Outre la perte de six points sur le permis de conduire, les auteurs de grands excès de vitesse s'exposent également à des mesures complémentaires comme une suspension du permis, la confiscation du véhicule ou encore l'obligation d'effectuer un stage.
À travers ce nouveau contrôle, la Gendarmerie du Rhône explique que "ces contrôles visent avant tout à prévenir les comportements dangereux et à réduire les risques d'accidents." Les militaires soulignent également que la vitesse reste l'une des principales causes d'accidents mortels, notamment sur les routes secondaires.
Si il avait un accident, on aurait sans doute cherché la cause.Signaler Répondre
Trop de débiles de la route chez les motards.
Motos à detruire pour ces imbéciles.
On sort les bécanes avec les beaux jours, on pousse un peu et paf les jumelles ;-)Signaler Répondre
Sa "mot" quoi?Signaler Répondre
Sa Mot ? FROMAGE samos ? sa mort ? Sam mot ?Signaler Répondre