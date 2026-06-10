Judiciaire

Permis suspendu, alcool, vitesse : le chauffard condamné après un accident mortel à Limas

Permis suspendu, alcool, vitesse : le chauffard condamné après un accident mortel à Limas

Deux semaines après le dramatique accident ayant coûté la vie à un jeune homme de 24 ans à Limas, le conducteur du véhicule a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Deux autres passagers avaient également été grièvement blessés.

L’émotion était encore vive au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, ce lundi 8 juin. Quinze jours seulement après un accident de la route dramatique survenu à Limas, un jeune homme de 24 ans a été condamné pour homicide routier et blessures involontaires aggravées.

Le tribunal lui a infligé une peine de 3 ans de prison, dont 18 mois assortis d’un sursis.

Dans la nuit du 24 au 25 mai, peu avant l’aube, une voiture avait violemment terminé sa course contre un platane sur la route de Riottier, à Limas. À bord, quatre jeunes revenaient d’une soirée passée à Lyon.

Le passager avant, âgé de 24 ans, n’avait pas survécu au choc. Installés à l’arrière, deux autres occupants avaient été sérieusement blessés.

L’enquête a mis en évidence une vitesse excessive au moment du drame, estimée à plus de 70 km/h sur un axe limité à 50. 

Le conducteur avait consommé de l’alcool alors que son permis faisait déjà l’objet d’une suspension administrative.

Le parquet avait requis 5 ans d’emprisonnement ferme. Les juges caladois ont finalement retenu une peine plus mesurée, tout en estimant que les circonstances — alcool, permis suspendu et état de santé incompatible avec la conduite — rendaient les faits particulièrement graves.

1 commentaire
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idiobette le 10/06/2026 à 08:25
Voiture tueuse a écrit le 10/06/2026 à 07h45

Ceci ne serait jamais arrivé à vélo

ni en calèche.

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Voiture tueuse le 10/06/2026 à 07:45

Ceci ne serait jamais arrivé à vélo

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