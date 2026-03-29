Près de Lyon : en 2 heures, les gendarmes verbalisent à tour de bras dans ce secteur

Ce mercredi 25 mars, la brigade motorisée de Dardilly a mené une opération de contrôle des flux à Tassin-la-Demi-Lune, dans l’Ouest lyonnais. En l’espace de deux heures seulement, les militaires ont constaté une série d’infractions révélatrices de comportements dangereux sur la route.

Le bilan est particulièrement chargé. Pas moins de sept franchissements de feux rouges ont été relevés, ainsi que dix usages du téléphone au volant. À cela s’ajoutent trois défauts de port de ceinture, cinq défauts de contrôle technique et deux défauts d’assurance.

Les contrôles ont également permis de constater des infractions plus graves. Deux conducteurs ont été contrôlés au volant en étant positif aux stupéfiants. Les gendarmes ont aussi relevé deux cas de vitres teintées non conformes, une surcharge, ainsi qu’un véhicule circulant avec un pneu lisse.

Au-delà des infractions routières, une personne en situation irrégulière a été placée en retenue administrative. Face à ces infractions, trois véhicules ont été envoyés en fourrière et deux permis de conduire ont fait l’objet d’une rétention immédiate.

Les militaires rappellent que "ces comportements mettent en danger tous les usagers de la route" et insistent : "la sécurité routière est l’affaire de chacun."