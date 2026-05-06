Près de Lyon : ce conducteur n’avait pas seulement consommé des stupéfiants

Mardi 28 avril, aux alentours de 16h45, les forces de l’ordre ont intercepté un automobiliste en infraction rue Victor-Hugo à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon.

Lors de cette intervention, les policiers ont rapidement constaté que le conducteur circulait sous l’empire de stupéfiants. Mais les vérifications ont surtout permis de mettre au jour une situation bien plus grave.

Les investigations ont conduit à la découverte de plusieurs produits illicites en quantité importante. Au total, les forces de l’ordre ont saisi 6,6 kilos de cannabis, une trentaine de sachets d’ecstasy, ainsi que de la cocaïne et des drogues de synthèse. Du matériel destiné au conditionnement de stupéfiants a également été retrouvé sur place, tout comme une arme de poing.

Le permis de conduire du suspect a été immédiatement retenu. À l’issue de la procédure judiciaire, il a été condamné à deux ans de prison, dont six mois assortis d’un sursis probatoire.