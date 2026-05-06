Près de Lyon : ce conducteur n’avait pas seulement consommé des stupéfiants

Mardi 28 avril, aux alentours de 16h45, les forces de l’ordre ont intercepté un automobiliste en infraction rue Victor-Hugo à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon.
Lors de cette intervention, les policiers ont rapidement constaté que le conducteur circulait sous l’empire de stupéfiants. Mais les vérifications ont surtout permis de mettre au jour une situation bien plus grave.
Les investigations ont conduit à la découverte de plusieurs produits illicites en quantité importante. Au total, les forces de l’ordre ont saisi 6,6 kilos de cannabis, une trentaine de sachets d’ecstasy, ainsi que de la cocaïne et des drogues de synthèse. Du matériel destiné au conditionnement de stupéfiants a également été retrouvé sur place, tout comme une arme de poing.
Le permis de conduire du suspect a été immédiatement retenu. À l’issue de la procédure judiciaire, il a été condamné à deux ans de prison, dont six mois assortis d’un sursis probatoire.
Exactement, quand on pense que LFI veux remettre la redevance télé!!!!!!!Signaler Répondre
La justice est de gauche, comme France Télévision 👍👍👍Signaler Répondre
On devrait virer tout ces juges de merde😉Signaler Répondre
l’interprétation et la peine sont du ressort de la justice, et ce, que ce soit en première instance et en appel.Signaler Répondre
Il faudrait si systématiquement saisir les véhicules et les vendre aux encheresSignaler Répondre
il me semble qu à leur place ,je jouerais les discrets ,les civilises ....l abus de psychotropes doit leur troubler le bon sens communSignaler Répondre
Dans ce pays, même les délinquants bandits ou racailles sont devenus des culs'terreux. Ces gueux ne savent même pas être discret, se faire sauter à cause d'une petite infraction en voiture mdrrr.Signaler Répondre
En plus de n'avoir aucune éthique, aucun respect pour tout le monde, comparé aux anciens c'est devenus vraiment des trou du Q de la vie. Ds 6 mois in est de retour.
Attention aux chiffres, il y a eu des variations, certes, mais le ministère de l'intérieur a été pas ou peu touché, le problème réel étant plutôt lié au déploiement des effectifs (inertie par rapport aux variations de population, effectifs très importants en ile de france par rapport au reste du pays).Signaler Répondre
La réalité c'est ça:
Le ministère de l'intérieur, hors gendarmerie, c'était 2.68 agents pour 1000 habitants en 2000 (un peu plus de 160000 agents pour 60.9millions d'habitants), c'est 2.63 agents pour 1000 habitants en 2024 (un peu plus de 180000 agents pour 68.4 millions d'habitants). En gros ça reste stable.
A titre de comparaison:
-le ministère de la justice: 1.1 pour 1000 en 2000, 1,37 pour 1000 en 2024 (+25%)
-l'éducation nationale: 17.6 en 2000, 17.8 en 2024, ça parait stable, mais le nombre d'élèves maternelle-primaire-college-lycée a baissé (15 millions en 2005, 12 millions en 2024);
-les finances publiques; 2.2 en 2000, 1,4 en 2024 (-36%);
-le ministère de la défense (hors gendarmerie et service militaire): 5.6 en 2000, 3.8 en 2024 (-37%);
-l'agriculture: de 0.64 à 0.44 pour 1000 (-31%), et encore plus pour les ministères de l'écologie, du travail, les petites administrations techniques.
Pour info également la fonction publique hospitalière c'était 16 agents par habitant en 2000, c'est 18.3 pour 1000 en 2024 (+14%, soit 270 000 agents).
La conclusion c'est qu'en terme d'effectifs, la police, la justice et l'éducation nationale ont été épargnées ou renforcées, alors qu'elles représentent les effectifs les plus importants... S'agissant de l'éducation nationale justement parce qu'il s'agit du plus gros contingent. Idem pour la fonction publique hospitalière, contrairement à une idée reçue.
Afin de conserver la trajectoire budgétaire le point d'indice est pour ainsi dire gelé depuis la crise financière des années 2000, et tous les autres ministères ont été ratissés (-30% à -50%) pour maitriser la masse salariale de l'état.
Globalement il y avait 42.2 agents publics d'état pour 1000 habitants en 2000, il n'y en a plus que 37.9 pour 1000 en 2024.
Conclusion: rapporté à la population il n'y a pas moins de policier qu'il y a 25 ans, le même ministère pilote désormais également la gendarmerie, et les effectifs de la justice ont augmenté. Cherchez ailleurs des explications à une insécurité qui serait croissante (ce qui est un autre sujet de débat).
Parfaitement dit !Signaler Répondre
Pas de caisse de beaujolpif dans le coffre ?Signaler Répondre
;-)
La police nationale est en sous-effectifs depuis 2007 (merci Sarko) il a fallut 18 ans pour revenir à l'effectif initial de 2007 (atteint en 2025) alors que la population est en augmentation constante ! ça va être difficile...Signaler Répondre
C'est sur qu'avec des peines comme ça, c'est vraiment dissuasif 🤣🤣 Messieurs les juges, une remise a niveau en Turquie vous ferai le plus grand bien!Signaler Répondre
Et dire qu'en fait y'en a des milliers de conducteurs comme ça aujourd'hui, il faut multiplier les contrôles pour éradiquer le phénomèneSignaler Répondre