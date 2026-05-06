Règlements de comptes : Beauvau envoie une unité de CRS en renforts dans l'agglomération lyonnaise

La situation va-t-elle s'apaiser avant que de nouveaux homicides soient à déplorer dans la métropole de Lyon ? Après des fusillades, des jambisations, des incendies d'intimidation ou encore la découverte d'un corps criblé de balles et calciné à Villeurbanne, la préfète du Rhône a sollicité des renforts.
Et Beauvau a entendu Fabienne Buccio, puisqu'une nouvelle unité de CRS a été débloquée pour arriver en renforts dès mardi 5 mai dans l'agglomération. Elle agira en complément des deux unités permanentes et de la CRS83, cette dernière étant spécialisée dans les interventions dans les milieux urbains et notamment les cités sensibles.
Combien de temps cette unité supplémentaire restera active à Lyon et ses environs ? Pour le moment, la préfecture évoque une mobilisation "pour les jours à venir".
Votez Philippe en 2027, mais âpres venez pas pleurer!Signaler Répondre
Moi je ferai pas barrage😉
10 ans de Macron avec une gouvernance de droite wauguiez et Darmain et Retallieu et le Mozart de finance Bruno Lemaire ont met la France dans le rouge vite la gauche au pouvoir pour sortir la France de ce tunnel sans lumièreSignaler Répondre
ce matin:rigolo!de jeunes journalistes frais emoulus du figaro,qui tente d enrayer la tempete , ont ete surpris le nez dans la blanche..Signaler Répondre
Qui sont les consommateurs? Le chiffre d'affaire en augmentation et non taxé permet d'acheter l'état dans les république bananières.Signaler Répondre
Exactement, comme les politiciens de tous bords je précisé malheureusement.Signaler Répondre
Vous ne semblez pas avoir compris le problème. A une époque une police de proximité aurait été utile pour garder le contact avec la population.Signaler Répondre
Maintenant, ceux qui veulent imposer leur loi, ce sont des dealers qui ne veulent plus de police du tout pour pouvoir organiser leur petit trafic.
c est l histoire de la gauche bobo les soixante huitards attardés partisans du « il est interdit d interdire » et des drogues récréatives, ceux qui braillaient que « la police tue » et qui considèrent « la Nouvelle Garde » qui maintenant on peur et appellent la police à sévir pour protéger leur voiture ou leurs magouilles… la gauche se pisse dessus !Signaler Répondre
Que voulez-vous faire avec des incapables qui occupent les postes à responsabilité et qui plus est ne veulent pas " faire de vagues " ?Signaler Répondre
8000 militaires sont au Moyen Orient! Les rafales tirent des missiles a 600 000€ pièce! Mozart s'en fou de la France!Signaler Répondre
Ça va être long de corriger les graves erreurs de la gauche dans la métropole !Signaler Répondre
Exactement, il n’y a Que l’armée au pouvoir pour remplacer les forces obscures politiques de la corruption organisée. Aucun partis politique n’empêchera quoi que soit en France 🇫🇷. Les mafias italienne représentaient par feux MR Berlusconi ont permis à l’extrême Droite d’arriver au pouvoir. La politique est pourrie et corrompue partout !Signaler Répondre
Pour cela il faudrait le retour du FN et le FN etait anti tout, antisémite, anti LGBT, anti UE et pour la peine de mort et c'est bien pour ca qu'ils n'étaient pas médiatique et qu'ils ont jamais dépasser les 20% au 2eme tour..Signaler Répondre
Malheureusement pour toi aujourd'hui ton parti s'appelle le RN et il est pro européen, donc tout tes rêves vont s'envoler, ils gagneront peut etre mais à part interdire le voile et mettre un peu plus de flics pour faire genre, on aura la meme situation en pire, car la gestion du trafic de drogue est bien plus forte que l'ensemble de la caste politique française.
Donc à mon avis si tu veux etre heureux part vivre au Salvador ..
Et si cette guerre des gangs se finissait d'elle même à force de tueries quotidienne entre eux, ce serait le meilleur scenarioSignaler Répondre
Le parti de l’ordre ? Quel ordre ? Lés enfants sont élevés seuls et sans éducations ! Après il faut une compagnie de CRS pour une intervention de quelques délinquants ? A 300 FDO pour 3 racailles ? Un pognon 💰 de Dingue ..Signaler Répondre
La police de proximité ?Signaler Répondre
Elle s'appelle police municipale pour les Communes dotées d'un Maire conscient des enjeux sécuritaires.
Elle s'appelle "c'est pas moi c'est la faute de l'État" pour les autres...
Couvre-feu. Checkpoints. Vérifications aléatoires des personnes et des véhicules. Première phase avant l'arrêt intégral de tous les services (électricité, eau, gaz, internet) . Il n'y a pas d'autre solution pour pacifier ces lieux du non-droit.Signaler Répondre
Et ça surprend qui? La police n’a aucun droit devant les dealers et les voyous en tout genre. Certains veulent même les désarmer. A quoi servent-ils? C’est l’armée qu’il faut appeler en renfort et permettre à notre police d’exercer son autorité perdue! Lyon est devenue une ville à fuir, hélas! La France est en passe de devenir un pays où règnera le cartels. Commendans certains pays d’Amerique du SudSignaler Répondre
A quand le retour de la peine capitale ?Signaler Répondre
Même professionnalisme qu'avec les gilets jaunes SVP.Signaler Répondre
A quand le retour d'une police de proximité pour que ce soit pérenne ??Signaler Répondre