Règlements de comptes : Beauvau envoie une unité de CRS en renforts dans l'agglomération lyonnaise

La situation va-t-elle s'apaiser avant que de nouveaux homicides soient à déplorer dans la métropole de Lyon ? Après des fusillades, des jambisations, des incendies d'intimidation ou encore la découverte d'un corps criblé de balles et calciné à Villeurbanne, la préfète du Rhône a sollicité des renforts.

Et Beauvau a entendu Fabienne Buccio, puisqu'une nouvelle unité de CRS a été débloquée pour arriver en renforts dès mardi 5 mai dans l'agglomération. Elle agira en complément des deux unités permanentes et de la CRS83, cette dernière étant spécialisée dans les interventions dans les milieux urbains et notamment les cités sensibles.

Combien de temps cette unité supplémentaire restera active à Lyon et ses environs ? Pour le moment, la préfecture évoque une mobilisation "pour les jours à venir".