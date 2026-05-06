Sécurité

Règlements de comptes : Beauvau envoie une unité de CRS en renforts dans l'agglomération lyonnaise

Règlements de comptes : Beauvau envoie une unité de CRS en renforts dans l'agglomération lyonnaise

Alors que les règlements de comptes et les jambisations se succèdent dans l'agglomération lyonnaise, le ministère de l'Intérieur a entendu l'appel de la préfète Fabienne Buccio. Une unité de CRS supplémentaire a été déployée en renforts dès mardi 5 mai.

La situation va-t-elle s'apaiser avant que de nouveaux homicides soient à déplorer dans la métropole de Lyon ? Après des fusillades, des jambisations, des incendies d'intimidation ou encore la découverte d'un corps criblé de balles et calciné à Villeurbanne, la préfète du Rhône a sollicité des renforts.

Et Beauvau a entendu Fabienne Buccio, puisqu'une nouvelle unité de CRS a été débloquée pour arriver en renforts dès mardi 5 mai dans l'agglomération. Elle agira en complément des deux unités permanentes et de la CRS83, cette dernière étant spécialisée dans les interventions dans les milieux urbains et notamment les cités sensibles.

Combien de temps cette unité supplémentaire restera active à Lyon et ses environs ? Pour le moment, la préfecture évoque une mobilisation "pour les jours à venir".

20 commentaires
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et le 2euimielme le 06/05/2026 à 16:26
la france a Macron a écrit le 06/05/2026 à 16h15

10 ans de Macron avec une gouvernance de droite wauguiez et Darmain et Retallieu et le Mozart de finance Bruno Lemaire ont met la France dans le rouge vite la gauche au pouvoir pour sortir la France de ce tunnel sans lumière

Votez Philippe en 2027, mais âpres venez pas pleurer!
Moi je ferai pas barrage😉

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la france a Macron le 06/05/2026 à 16:15

10 ans de Macron avec une gouvernance de droite wauguiez et Darmain et Retallieu et le Mozart de finance Bruno Lemaire ont met la France dans le rouge vite la gauche au pouvoir pour sortir la France de ce tunnel sans lumière

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lu dans le canard enchaine le 06/05/2026 à 11:35
1789 a écrit le 06/05/2026 à 10h51

Qui sont les consommateurs? Le chiffre d'affaire en augmentation et non taxé permet d'acheter l'état dans les république bananières.

ce matin:rigolo!de jeunes journalistes frais emoulus du figaro,qui tente d enrayer la tempete , ont ete surpris le nez dans la blanche..

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1789 le 06/05/2026 à 10:51
saco697 a écrit le 06/05/2026 à 09h59

c est l histoire de la gauche bobo les soixante huitards attardés partisans du « il est interdit d interdire » et des drogues récréatives, ceux qui braillaient que « la police tue » et qui considèrent « la Nouvelle Garde » qui maintenant on peur et appellent la police à sévir pour protéger leur voiture ou leurs magouilles… la gauche se pisse dessus !

Qui sont les consommateurs? Le chiffre d'affaire en augmentation et non taxé permet d'acheter l'état dans les république bananières.

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Vilain le 06/05/2026 à 10:06
l'Europe pour faire quoi? a écrit le 06/05/2026 à 09h47

8000 militaires sont au Moyen Orient! Les rafales tirent des missiles a 600 000€ pièce! Mozart s'en fou de la France!

Exactement, comme les politiciens de tous bords je précisé malheureusement.

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Jacques20 le 06/05/2026 à 10:06
Ex Précisions a écrit le 06/05/2026 à 07h21

A quand le retour d'une police de proximité pour que ce soit pérenne ??

Vous ne semblez pas avoir compris le problème. A une époque une police de proximité aurait été utile pour garder le contact avec la population.
Maintenant, ceux qui veulent imposer leur loi, ce sont des dealers qui ne veulent plus de police du tout pour pouvoir organiser leur petit trafic.

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saco697 le 06/05/2026 à 09:59

c est l histoire de la gauche bobo les soixante huitards attardés partisans du « il est interdit d interdire » et des drogues récréatives, ceux qui braillaient que « la police tue » et qui considèrent « la Nouvelle Garde » qui maintenant on peur et appellent la police à sévir pour protéger leur voiture ou leurs magouilles… la gauche se pisse dessus !

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papyrebel le 06/05/2026 à 09:47

Que voulez-vous faire avec des incapables qui occupent les postes à responsabilité et qui plus est ne veulent pas " faire de vagues " ?

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l'Europe pour faire quoi? le 06/05/2026 à 09:47
Les militaires au pouvoir a écrit le 06/05/2026 à 09h20

Exactement, il n’y a Que l’armée au pouvoir pour remplacer les forces obscures politiques de la corruption organisée. Aucun partis politique n’empêchera quoi que soit en France 🇫🇷. Les mafias italienne représentaient par feux MR Berlusconi ont permis à l’extrême Droite d’arriver au pouvoir. La politique est pourrie et corrompue partout !

8000 militaires sont au Moyen Orient! Les rafales tirent des missiles a 600 000€ pièce! Mozart s'en fou de la France!

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Heureusement il n’y a pas eu de deuxième mandat gauchiste le 06/05/2026 à 09:43

Ça va être long de corriger les graves erreurs de la gauche dans la métropole !

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Les militaires au pouvoir le 06/05/2026 à 09:20
C'est moi a écrit le 06/05/2026 à 08h54

Pour cela il faudrait le retour du FN et le FN etait anti tout, antisémite, anti LGBT, anti UE et pour la peine de mort et c'est bien pour ca qu'ils n'étaient pas médiatique et qu'ils ont jamais dépasser les 20% au 2eme tour..

Malheureusement pour toi aujourd'hui ton parti s'appelle le RN et il est pro européen, donc tout tes rêves vont s'envoler, ils gagneront peut etre mais à part interdire le voile et mettre un peu plus de flics pour faire genre, on aura la meme situation en pire, car la gestion du trafic de drogue est bien plus forte que l'ensemble de la caste politique française.

Donc à mon avis si tu veux etre heureux part vivre au Salvador ..

Exactement, il n’y a Que l’armée au pouvoir pour remplacer les forces obscures politiques de la corruption organisée. Aucun partis politique n’empêchera quoi que soit en France 🇫🇷. Les mafias italienne représentaient par feux MR Berlusconi ont permis à l’extrême Droite d’arriver au pouvoir. La politique est pourrie et corrompue partout !

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C'est moi le 06/05/2026 à 08:54
J6legros a écrit le 06/05/2026 à 07h39

A quand le retour de la peine capitale ?

Pour cela il faudrait le retour du FN et le FN etait anti tout, antisémite, anti LGBT, anti UE et pour la peine de mort et c'est bien pour ca qu'ils n'étaient pas médiatique et qu'ils ont jamais dépasser les 20% au 2eme tour..

Malheureusement pour toi aujourd'hui ton parti s'appelle le RN et il est pro européen, donc tout tes rêves vont s'envoler, ils gagneront peut etre mais à part interdire le voile et mettre un peu plus de flics pour faire genre, on aura la meme situation en pire, car la gestion du trafic de drogue est bien plus forte que l'ensemble de la caste politique française.

Donc à mon avis si tu veux etre heureux part vivre au Salvador ..

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French connection le 06/05/2026 à 08:43

Et si cette guerre des gangs se finissait d'elle même à force de tueries quotidienne entre eux, ce serait le meilleur scenario

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Combien coûtent ils à la société ? le 06/05/2026 à 08:33
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 06/05/2026 à 08h08

Couvre-feu. Checkpoints. Vérifications aléatoires des personnes et des véhicules. Première phase avant l'arrêt intégral de tous les services (électricité, eau, gaz, internet) . Il n'y a pas d'autre solution pour pacifier ces lieux du non-droit.

Le parti de l’ordre ? Quel ordre ? Lés enfants sont élevés seuls et sans éducations ! Après il faut une compagnie de CRS pour une intervention de quelques délinquants ? A 300 FDO pour 3 racailles ? Un pognon 💰 de Dingue ..

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Chris6969699 le 06/05/2026 à 08:24
Ex Précisions a écrit le 06/05/2026 à 07h21

A quand le retour d'une police de proximité pour que ce soit pérenne ??

La police de proximité ?

Elle s'appelle police municipale pour les Communes dotées d'un Maire conscient des enjeux sécuritaires.

Elle s'appelle "c'est pas moi c'est la faute de l'État" pour les autres...

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 06/05/2026 à 08:08

Couvre-feu. Checkpoints. Vérifications aléatoires des personnes et des véhicules. Première phase avant l'arrêt intégral de tous les services (électricité, eau, gaz, internet) . Il n'y a pas d'autre solution pour pacifier ces lieux du non-droit.

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HardRockeuse le 06/05/2026 à 07:44

Et ça surprend qui? La police n’a aucun droit devant les dealers et les voyous en tout genre. Certains veulent même les désarmer. A quoi servent-ils? C’est l’armée qu’il faut appeler en renfort et permettre à notre police d’exercer son autorité perdue! Lyon est devenue une ville à fuir, hélas! La France est en passe de devenir un pays où règnera le cartels. Commendans certains pays d’Amerique du Sud

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J6legros le 06/05/2026 à 07:39

A quand le retour de la peine capitale ?

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ZIPPO74 le 06/05/2026 à 07:33

Même professionnalisme qu'avec les gilets jaunes SVP.

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Ex Précisions le 06/05/2026 à 07:21

A quand le retour d'une police de proximité pour que ce soit pérenne ??

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