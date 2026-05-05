Politique

Lyon : Yasmine Bouagga et Sophia Popoff élues coprésidentes du groupe écologiste

Lyon : Yasmine Bouagga et Sophia Popoff élues coprésidentes du groupe écologiste
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Deux élues de premier plan succèdent à Gautier Chapuis et Philomène Récamier à la tête du groupe Les Écologistes à la Ville de Lyon.

Changement à la tête du groupe majoritaire. À Lyon, Yasmine Bouagga et Sophia Popoff ont été élues coprésidentes du groupe Les Écologistes Ville de Lyon.

Cette désignation intervient à l’issue d’un vote interne des 64 membres du groupe, qui rassemble des élus du parti Les Écologistes, de Voix Commune ! et de la société civile.

Elles succèdent à Gautier Chapuis et Philomène Récamier, en fonction depuis 2022.

Deux profils ancrés dans la majorité municipale

Yasmine Bouagga est maire du 1er arrondissement et conseillère municipale depuis 2020. Sophia Popoff est adjointe au maire, en charge notamment de l’aménagement de l’espace public, de la végétalisation et de la biodiversité. Elles auront pour mission de piloter le groupe, d’assurer le suivi politique des dossiers et d’animer le collectif d’élus.

Les coprésidentes s’appuieront sur un bureau composé de trois membres : Sylvain Godinot, Victor Chotin et Mylène Sinang Ndouyong.

Les nouvelles responsables entendent renforcer le rôle du groupe au sein du conseil municipal. "C’est une grande fierté de co-présider ce groupe", déclare Sophia Popoff.  

Yasmine Bouagga évoque de son côté la volonté de porter "une écologie populaire, sociale et antiraciste".

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Yasmine Bouagga

Sophia Popoff

4 commentaires
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à deux elles vont se regaler le 05/05/2026 à 18:49
Ex Précisions a écrit le 05/05/2026 à 18h11

Mes condoléances...

à inaugurer les comites theodule improbables et la foire aux chrysanthemes bios

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et oui le 05/05/2026 à 18:47
Ex Précisions a écrit le 05/05/2026 à 18h11

Mes condoléances...

elles viennent de perdre leur grand precieux qui a trahi l ecologie!!doucet est mort pour les ecologistes!!de profundis morpionibus!..il a traite avec les patinoires energivores et les canons à neige des pistes de descente des JO..

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mais franchement le 05/05/2026 à 18:36

On s'en tamponne le coquillard ! ! ! ! !

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Ex Précisions le 05/05/2026 à 18:11

Mes condoléances...

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