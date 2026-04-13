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Après l’incendie, les Chartreux de Lyon s’organisent pour la rentrée

Après l’incendie, les Chartreux de Lyon s’organisent pour la rentrée

Une semaine après l’incendie qui a ravagé une partie des Chartreux, l’établissement lyonnais prépare une reprise progressive des cours grâce à des solutions provisoires.

Reprendre malgré tout. Plus d’une semaine après l’incendie qui a frappé l’Institution des Chartreux, sur les pentes de la Croix-Rousse, l’établissement s’organise pour accueillir de nouveau ses élèves.

Le sinistre, survenu le 1er avril, a causé des dégâts majeurs, en particulier dans l’aile Est, presque entièrement détruite et qui devra être en partie reconstruite. Pendant plusieurs jours, les pompiers ont lutté contre les flammes, après l’évacuation de 150 internes.

Aujourd’hui, les opérations de déblaiement se poursuivent. Mais une reprise des cours est déjà envisagée, grâce à des aménagements temporaires.

Le bâtiment principal, épargné, pourrait être remis en état, tandis que certaines classes seront délocalisées à proximité. Pour les internes, des structures modulaires d’environ 3 000 m² doivent être installées afin d’assurer l’hébergement dans des conditions adaptées.

Consciente du choc provoqué par l’incendie, la direction prévoit également un accompagnement psychologique pour les élèves dès leur retour.

Le chantier, lui, s’annonce long, avec une durée estimée à au moins un an. Mais pour l’établissement, l’enjeu est clair : permettre une reprise rapide de la vie scolaire, malgré des conditions forcément dégradées.

Tags :

Chartreux

2 commentaires
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Ex Précisions le 13/04/2026 à 07:49

On sait ce qui a provoqué l'incendie ?
Personne n'en parle, ou alors les enquêteurs ne se bougent pas beaucoup.

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lyon avec zemmour vite le 13/04/2026 à 07:05

Quel scandale, on se précipite pour remettre vite les cours au lieu de faire les choses correctement et garantir des bonnes conditions aux élèves.

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