Les Coulisses du Grand Lyon

Cyrille Isaac-Sibille : "ZFE ? Je ne pense pas que les LR souhaitent que nos concitoyens soient intoxiqués par les particules fines"

Cyrille Isaac-Sibille, député MoDem du Rhône, est l’invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Cyrille Isaac-Sibille : "ZFE ? Je ne pense pas que les LR souhaitent que nos concitoyens soient intoxiqués par les particules fines"

Ce jeudi, le Conseil constitutionnel a censuré l'article qui supprimait les Zones à faibles émissions. Une décision dont se félicite Cyrille Isaac-Sibille, en faveur des ZFE. De quoi le différencier des Républicains de la Métropole ? "Je pense qu'au final, on est d'accord. La question, ce sont les modalités pour y parvenir. Je ne pense pas que les LR souhaitent que nos concitoyens soient intoxiqués par les particules fines".

Quid de sa place et de celle du MoDem, qui a déjà quitté le groupe Grand Coeur Lyonnais ? "Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, se défend le parlementaire. Par contre ça nous donne cette liberté de pouvoir, tout en restant dans la majorité, faire entendre notre voix, qui est un petit peu singulière".

Interpellé sur le principe de pollueur-payeur dans le cadre de la pollution aux PFAS, Cyrille Isaac-Sibille fait le point : "Moi, ce que je porte, c'est l'interdiction des rejets. Et si vous interdisez les rejets, il n'y a plus de redevances.
Ces nappes phréatiques, il faudra effectivement les dépolluer, et ça, se chiffre effectivement plutôt en milliards. Et ça, pour l'instant, il n'y a aucun financement. Ce n'est pas la redevance qu'on demande aux industriels qui financera les milliards nécessaires", prévient le député de la circonscription de Pierre-Bénite.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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Cyrille Isaac-Sibille

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11 commentaires
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VousLR le 22/05/2026 à 13:40
C’est pourtant simple a écrit le 22/05/2026 à 13h07

Nous LR on veut juste avoir la liberté de rouler où on veut et quand on veut

Vous LR, qui avec 5% de vote aux élections, veut imposer ses idées sans majorité

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Liberté le 22/05/2026 à 13:37
C’est pourtant simple a écrit le 22/05/2026 à 13h07

Nous LR on veut juste avoir la liberté de rouler où on veut et quand on veut

Si tu ne sais pas faire autrement que la voiture tu n es pas libre mais prisonnier d un moyen de transport

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Certitude le 22/05/2026 à 13:35

Il a quand même une forte certitude que les rejets de PFAS ont été arrêtés vers Pierre Bénite, est-ce vraiment le cas ? Quelles sont ses sources ?

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roco le 22/05/2026 à 13:26

cher monsieur évidemment que personne ne souhaite être intoxiqué par les particules fines mais pouvez vous imaginer ( j en doute un peu ) que certaines personnes dont vous ne faites sans doute pas partie ont de réelles difficultés financières pour changer leur véhicule et sont par conséquent condamnées à l errance pour rejoinfrje par exemple le centre ville de Lyon : ouvrez donc les yeux svp

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Dupon le 22/05/2026 à 13:14

Alors lui c'est un vrai modem..
Un coup à droite, un coup à gauche..
Zigzag man

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teuf teuf le 22/05/2026 à 13:13
C’est pourtant simple a écrit le 22/05/2026 à 13h07

Nous LR on veut juste avoir la liberté de rouler où on veut et quand on veut

LR le parti des gens honnêtes (qui ne pensent qu'à eux)

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C’est pourtant simple le 22/05/2026 à 13:07

Nous LR on veut juste avoir la liberté de rouler où on veut et quand on veut

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Purée, laisser le parc se renouveler le 22/05/2026 à 13:03

Oû étiez vous lorsqu on a été aidé pour acheter du diesel ( la " prime à la casse " )
Et bien ce parc est en train de se renouveler mais vu les prix , la crise , c est pas avec des aides minuscules que ça se fera aussi vite
Oui aux transsprts en commun dès que c est possible ET oui à aussi pouvoir rouler en critair 3 lorsque c est nécessaire..parfois juste 2 km pour sortir du périmètre .
Payer 40 000 e pour changer de véhicule , quelle stupidité comme injonction

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saco697 le 22/05/2026 à 13:01

une étude prouve que la ZFE n a aûcun k parc puisque l année dernière en Aura Lyon est la seule agglomération ou la pollution ne baisse pas Mr Isaac visiblement n est pas à jour au niveau scientifique juste un soutien bête à la macronnie… on évitera de voter pour la macronnie et les bobos pseudos écolos l annulation des ZFE avait été votée démocratiquement, l annulation ets donc anti démocratique et anti sociale mais pour Mr Isaac ça ne pose pas de problème de s opposer à la democratie on s en souviendra

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saco697 le 22/05/2026 à 12:53

les bobos de la macronie et les capriecieux violent des pseudos écolos des verts ces anti démocrates qui balaient une loi votée par les députés élus démocratiquement par les français ils auront réussi une seule chose nous faire voter RN qui devront balayer les copains de Macron

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Ex Précisions le 22/05/2026 à 12:15

Commence à gonfler tout le monde cette histoire. C'est le bal des faux derches !
Ils n'ont qu'à interdire la vente de véhicules neufs qui polluent et laisser mourir les anciennes voitures tranquillement, il n'en reste pas tant que ça.
Et ce n'est pas avec une aide de 4000€ (maximum) que les gens vont pouvoir s'acheter un véhicule propre, bien trop cher.
Qu'on s'occupe des PFAS et on en reparlera.

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