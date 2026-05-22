Cyrille Isaac-Sibille : "ZFE ? Je ne pense pas que les LR souhaitent que nos concitoyens soient intoxiqués par les particules fines"

Ce jeudi, le Conseil constitutionnel a censuré l'article qui supprimait les Zones à faibles émissions. Une décision dont se félicite Cyrille Isaac-Sibille, en faveur des ZFE. De quoi le différencier des Républicains de la Métropole ? "Je pense qu'au final, on est d'accord. La question, ce sont les modalités pour y parvenir. Je ne pense pas que les LR souhaitent que nos concitoyens soient intoxiqués par les particules fines".

Quid de sa place et de celle du MoDem, qui a déjà quitté le groupe Grand Coeur Lyonnais ? "Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, se défend le parlementaire. Par contre ça nous donne cette liberté de pouvoir, tout en restant dans la majorité, faire entendre notre voix, qui est un petit peu singulière".

Interpellé sur le principe de pollueur-payeur dans le cadre de la pollution aux PFAS, Cyrille Isaac-Sibille fait le point : "Moi, ce que je porte, c'est l'interdiction des rejets. Et si vous interdisez les rejets, il n'y a plus de redevances.

Ces nappes phréatiques, il faudra effectivement les dépolluer, et ça, se chiffre effectivement plutôt en milliards. Et ça, pour l'instant, il n'y a aucun financement. Ce n'est pas la redevance qu'on demande aux industriels qui financera les milliards nécessaires", prévient le député de la circonscription de Pierre-Bénite.

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