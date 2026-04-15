Métropole de Lyon : le maire de Caluire salue "la fin du "délit de pauvreté" après la suppression des ZFE

La suppression des Zones à faibles émissions (ZFE) continue de faire réagir dans l’agglomération lyonnaise. Dans un communiqué, le maire de Caluire-et-Cuire, Bastien Joint, se félicite d’une décision qu’il qualifie de "tournant majeur".
L’élu LR estime que le dispositif, progressivement mis en place dans la Métropole de Lyon depuis 2020, a fini par devenir "injuste" lorsqu’il a été étendu aux particuliers.
Selon lui, les ZFE ont pénalisé en priorité les ménages modestes, les habitants contraints d’utiliser leur voiture au quotidien et les territoires périurbains. Il évoque même un "délit de pauvreté", pointant l’impossibilité pour certains automobilistes de renouveler leur véhicule pour s'en offrir un plus propre.
Ce soir, alors que la Représentation nationale s’est exprimée clairement sur les #ZFE, quel bonheur de revoir ces images avec @AlexandreJardin. #Caluire fut alors un vrai moteur à #Lyon. @leprogreslyon @BFMLyon @actufr_lyon @lyonmag @lyoncap https://t.co/LATWDmysBL— Bastien Joint (@BastienJoint) April 14, 2026
Le maire rappelle que les restrictions prévoyaient à terme l’exclusion des véhicules Crit’Air 3 puis 2, soit, selon ses estimations, plus de 500 000 véhicules dans la métropole, et jusqu’à 1,2 million en incluant les territoires périphériques. Une perspective qu’il qualifie de "non-sens environnemental".
"J’entends déjà certains évoquer la possibilité de contester cette décision, notamment au regard de sa nature législative. Je suis profondément attaché à l’État de droit et au respect de nos institutions, qui sont des piliers de notre République. Mais je crois aussi qu’il nous faut collectivement veiller à ne pas fragiliser davantage la confiance des Français dans la décision publique", conclut Bastien Joint.
Mon commentaire sur le rapport des LR aux pauvres n'est pas passé, pourtant tellement réel ;-)Signaler Répondre
Que ce jeunot s occupe de sa ville plutôt que de chercher à exister dans les médias.Signaler Répondre
Nos politiques sont totalement déconnectés .Notre premier sinistre qui ne sera plus là l année prochaine a trouvé la solution a la crise énergétique.Achetez des voitures électriques.Manifestement il connaît pas le prix . Même solution pour la ZFE . Bref ils ont des idées avant et des solutions après.Signaler Répondre
Il a raison car ces mesures ont été prises de façon arbitraire par des prétendus humanistes qui pénalisent ceux qui ne peuvent pas s'offrir un véhiculeSignaler Répondre
électrique !
Une excellente et bonne nouvelle !Les escrologistes ont perdu la bataileSignaler Répondre
encore un caprice des bobos capricieux pseudos écolos des VERTS qui va couter cher, il va falloir retirer les panneaux d interdiction des vignettes crit air…Signaler Répondre
Le peuple à gagné.Signaler Répondre