Métropole de Lyon : le maire de Caluire salue "la fin du "délit de pauvreté" après la suppression des ZFE

La suppression des Zones à faibles émissions (ZFE) continue de faire réagir dans l’agglomération lyonnaise. Dans un communiqué, le maire de Caluire-et-Cuire, Bastien Joint, se félicite d’une décision qu’il qualifie de "tournant majeur".

L’élu LR estime que le dispositif, progressivement mis en place dans la Métropole de Lyon depuis 2020, a fini par devenir "injuste" lorsqu’il a été étendu aux particuliers.

Selon lui, les ZFE ont pénalisé en priorité les ménages modestes, les habitants contraints d’utiliser leur voiture au quotidien et les territoires périurbains. Il évoque même un "délit de pauvreté", pointant l’impossibilité pour certains automobilistes de renouveler leur véhicule pour s'en offrir un plus propre.

Le maire rappelle que les restrictions prévoyaient à terme l’exclusion des véhicules Crit’Air 3 puis 2, soit, selon ses estimations, plus de 500 000 véhicules dans la métropole, et jusqu’à 1,2 million en incluant les territoires périphériques. Une perspective qu’il qualifie de "non-sens environnemental".

"J’entends déjà certains évoquer la possibilité de contester cette décision, notamment au regard de sa nature législative. Je suis profondément attaché à l’État de droit et au respect de nos institutions, qui sont des piliers de notre République. Mais je crois aussi qu’il nous faut collectivement veiller à ne pas fragiliser davantage la confiance des Français dans la décision publique", conclut Bastien Joint.