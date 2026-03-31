Deux retraités tués par un chauffard à Caluire : le maire refuse de parler d’"accident"

Les faits remontent au 3 mars. Claude et Geneviève, deux habitants de la commune, traversaient sur un passage piéton lorsqu’ils ont été fauchés par un automobiliste. Un choc qui a durablement marqué les habitants. "Les Caluirards sont sous le choc", souligne le maire LR Bastien Joint.
Au fil de l’enquête, plusieurs éléments aggravants sont apparus. Le conducteur roulait avec un taux d’alcool de 1,59 g/l de sang, sans assurance, et les investigations doivent encore déterminer s’il utilisait son téléphone au moment des faits.
Pour le maire, ces éléments changent la nature même du drame : "Ce n’est pas un automobiliste lambda […] mais un délinquant de la route", affirme-t-il.
Dans un communiqué, Bastien Joint insiste sur la nécessité de qualifier précisément les faits. "Je refuse que l’on parle d’un simple accident de la route", écrit-il, estimant que ces comportements relèvent de fautes graves et non d’erreurs.
Une prise de position qui s’inscrit dans un débat plus large sur la reconnaissance de la notion d’"homicide routier".
Au-delà des mots, la municipalité entend agir. Le maire annonce avoir demandé que la Ville de Caluire-et-Cuire se constitue partie civile dans cette affaire. Les éventuels dommages et intérêts seraient reversés à une association d’aide aux victimes de violences routières.
Le conducteur a été déféré devant le parquet. L’enquête doit désormais établir précisément les circonstances du drame. Dans ce contexte, Bastien Joint appelle à une réponse judiciaire "avec la plus grande fermeté", estimant que ce type de comportement "continuera de tuer" sans réaction à la hauteur.
On tue quelqu'un avec une arme (couteau, pistolet), on prend 20 ans (enfin, en théorie).Signaler Répondre
On tue plusieurs personnes avec sa p...n de bagnole, on ne risque quasiment que dalle au vu du crime, on prend 5 ans à tout casser.
Le jour où un mec qui tue avec sa bagnole prend 20 ans, avec en plus les circonstances aggravantes que sont la vitesse, l'alcool, la drogue, les médocs, le mauvais état du véhicule, on en reparle. Sauf que ça n’arrivera JAMAIS car au fond du fond, tout le monde s'en FOUT, à commencer par les députés qui font la loi.
Vous proposez quoi comme aménagements contre les mecs bourrés qui confondent l’accélérateur et la pédale de frein? Sérieux, le problème c’est pas le rond point, c’est le chauffard qui a tué 2 innocents!Signaler Répondre
Tolérance ZéroSignaler Répondre
Peine exemplaire pour tous les chauffards
On fait, on a encore pas vu les condamnations pour les grands excès de vitesse!
On nous bassine " ils risquent 3750 € d'amende "
On a hâte de voir 😉
Je n'apprécie pas spécialement ce jeune mais il a raison dans tout ce qu'il dit et c'est la bonne démarche, maintenant l'enquête doit dire si le "tueur" utilisait son tél au moment de l'accident.Signaler Répondre
C’est vrai : c’est tellement mieux dans les communes islamo gauchistesSignaler Répondre
Comment peut on être aussi stupide ?
tu fais!!Signaler Répondre
peu importe la couleur politique.Peu importe son âge,ce chauffard a tué 2 personnes, blessé une automobiliste , roulait bourré, n était pas assuré , ce n est pas un simple accident ,la sanction doit être exemplaire.Signaler Répondre
Vous savez depuis des années que ce rond-point est dangereux et vous et votre prédécesseur ont fait la sourde oreille pour tout réaménagement... encore combien de blessé et de mort pour adapter ce rond-point ?Signaler Répondre
Il parle, il parle mais c'est un pro bagnole qui réclame plus de voitures ! Quel idiot !Signaler Répondre
Et sur le terrain , que veux tu faire monsieur plus intelligent que tout le monde , contre un cassos qui roule bourré dans un gros suv , sans assurance et sûrement en train de passer un texto sur son smartphone ?Signaler Répondre
Si tes parents sont tués par un chauffard , tu réviseras ton commentaireSignaler Répondre
de la com, de la com, que faire pour exister ?Signaler Répondre
encore un maire de droite incapable de régler le problème de l’insécurité que des parole électorales mais sur le terrain rienSignaler Répondre