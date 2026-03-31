Politique

Deux retraités tués par un chauffard à Caluire : le maire refuse de parler d’"accident"

Deux retraités tués par un chauffard à Caluire : le maire refuse de parler d’"accident"

L’émotion reste vive à Caluire-et-Cuire, près d’un mois après la mort de deux retraités percutés par une voiture. Dans un communiqué au ton ferme, le maire Bastien Joint refuse de parler d’accident et évoque un "homicide routier".

Les faits remontent au 3 mars. Claude et Geneviève, deux habitants de la commune, traversaient sur un passage piéton lorsqu’ils ont été fauchés par un automobiliste. Un choc qui a durablement marqué les habitants. "Les Caluirards sont sous le choc", souligne le maire LR Bastien Joint.

Au fil de l’enquête, plusieurs éléments aggravants sont apparus. Le conducteur roulait avec un taux d’alcool de 1,59 g/l de sang, sans assurance, et les investigations doivent encore déterminer s’il utilisait son téléphone au moment des faits.

Pour le maire, ces éléments changent la nature même du drame : "Ce n’est pas un automobiliste lambda […] mais un délinquant de la route", affirme-t-il.

Dans un communiqué, Bastien Joint insiste sur la nécessité de qualifier précisément les faits. "Je refuse que l’on parle d’un simple accident de la route", écrit-il, estimant que ces comportements relèvent de fautes graves et non d’erreurs.

Une prise de position qui s’inscrit dans un débat plus large sur la reconnaissance de la notion d’"homicide routier".

Au-delà des mots, la municipalité entend agir. Le maire annonce avoir demandé que la Ville de Caluire-et-Cuire se constitue partie civile dans cette affaire. Les éventuels dommages et intérêts seraient reversés à une association d’aide aux victimes de violences routières.

Le conducteur a été déféré devant le parquet. L’enquête doit désormais établir précisément les circonstances du drame. Dans ce contexte, Bastien Joint appelle à une réponse judiciaire "avec la plus grande fermeté", estimant que ce type de comportement "continuera de tuer" sans réaction à la hauteur.

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13 commentaires
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La France de Sainte Bagnole le 31/03/2026 à 13:35

On tue quelqu'un avec une arme (couteau, pistolet), on prend 20 ans (enfin, en théorie).
On tue plusieurs personnes avec sa p...n de bagnole, on ne risque quasiment que dalle au vu du crime, on prend 5 ans à tout casser.

Le jour où un mec qui tue avec sa bagnole prend 20 ans, avec en plus les circonstances aggravantes que sont la vitesse, l'alcool, la drogue, les médocs, le mauvais état du véhicule, on en reparle. Sauf que ça n’arrivera JAMAIS car au fond du fond, tout le monde s'en FOUT, à commencer par les députés qui font la loi.

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Caluirard le 31/03/2026 à 13:25
Dangereux a écrit le 31/03/2026 à 12h07

Vous savez depuis des années que ce rond-point est dangereux et vous et votre prédécesseur ont fait la sourde oreille pour tout réaménagement... encore combien de blessé et de mort pour adapter ce rond-point ?

Vous proposez quoi comme aménagements contre les mecs bourrés qui confondent l’accélérateur et la pédale de frein? Sérieux, le problème c’est pas le rond point, c’est le chauffard qui a tué 2 innocents!

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pas de pitié pour les délinquants de la route le 31/03/2026 à 12:39

Tolérance Zéro
Peine exemplaire pour tous les chauffards
On fait, on a encore pas vu les condamnations pour les grands excès de vitesse!
On nous bassine " ils risquent 3750 € d'amende "
On a hâte de voir 😉

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Ex Précisions le 31/03/2026 à 12:28

Je n'apprécie pas spécialement ce jeune mais il a raison dans tout ce qu'il dit et c'est la bonne démarche, maintenant l'enquête doit dire si le "tueur" utilisait son tél au moment de l'accident.

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Bellota le 31/03/2026 à 12:27
encore un maire de droite a écrit le 31/03/2026 à 11h47

encore un maire de droite incapable de régler le problème de l’insécurité que des parole électorales mais sur le terrain rien

C’est vrai : c’est tellement mieux dans les communes islamo gauchistes
Comment peut on être aussi stupide ?

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c est ce que le 31/03/2026 à 12:24
Brouteur a écrit le 31/03/2026 à 11h50

de la com, de la com, que faire pour exister ?

tu fais!!

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Catalan le 31/03/2026 à 12:16

peu importe la couleur politique.Peu importe son âge,ce chauffard a tué 2 personnes, blessé une automobiliste , roulait bourré, n était pas assuré , ce n est pas un simple accident ,la sanction doit être exemplaire.

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Dangereux le 31/03/2026 à 12:07

Vous savez depuis des années que ce rond-point est dangereux et vous et votre prédécesseur ont fait la sourde oreille pour tout réaménagement... encore combien de blessé et de mort pour adapter ce rond-point ?

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Non sens le 31/03/2026 à 12:05

Il parle, il parle mais c'est un pro bagnole qui réclame plus de voitures ! Quel idiot !

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Je plaisante , t'es pas intelligent le 31/03/2026 à 11:58
encore un maire de droite a écrit le 31/03/2026 à 11h47

encore un maire de droite incapable de régler le problème de l’insécurité que des parole électorales mais sur le terrain rien

Et sur le terrain , que veux tu faire monsieur plus intelligent que tout le monde , contre un cassos qui roule bourré dans un gros suv , sans assurance et sûrement en train de passer un texto sur son smartphone ?

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Commentaire d'un idiot le 31/03/2026 à 11:53
encore un maire de droite a écrit le 31/03/2026 à 11h47

encore un maire de droite incapable de régler le problème de l’insécurité que des parole électorales mais sur le terrain rien

Si tes parents sont tués par un chauffard , tu réviseras ton commentaire

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Brouteur le 31/03/2026 à 11:50

de la com, de la com, que faire pour exister ?

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encore un maire de droite le 31/03/2026 à 11:47

encore un maire de droite incapable de régler le problème de l’insécurité que des parole électorales mais sur le terrain rien

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