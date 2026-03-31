Deux retraités tués par un chauffard à Caluire : le maire refuse de parler d’"accident"

Les faits remontent au 3 mars. Claude et Geneviève, deux habitants de la commune, traversaient sur un passage piéton lorsqu’ils ont été fauchés par un automobiliste. Un choc qui a durablement marqué les habitants. "Les Caluirards sont sous le choc", souligne le maire LR Bastien Joint.

Au fil de l’enquête, plusieurs éléments aggravants sont apparus. Le conducteur roulait avec un taux d’alcool de 1,59 g/l de sang, sans assurance, et les investigations doivent encore déterminer s’il utilisait son téléphone au moment des faits.

Pour le maire, ces éléments changent la nature même du drame : "Ce n’est pas un automobiliste lambda […] mais un délinquant de la route", affirme-t-il.

Dans un communiqué, Bastien Joint insiste sur la nécessité de qualifier précisément les faits. "Je refuse que l’on parle d’un simple accident de la route", écrit-il, estimant que ces comportements relèvent de fautes graves et non d’erreurs.

Une prise de position qui s’inscrit dans un débat plus large sur la reconnaissance de la notion d’"homicide routier".

Au-delà des mots, la municipalité entend agir. Le maire annonce avoir demandé que la Ville de Caluire-et-Cuire se constitue partie civile dans cette affaire. Les éventuels dommages et intérêts seraient reversés à une association d’aide aux victimes de violences routières.

Le conducteur a été déféré devant le parquet. L’enquête doit désormais établir précisément les circonstances du drame. Dans ce contexte, Bastien Joint appelle à une réponse judiciaire "avec la plus grande fermeté", estimant que ce type de comportement "continuera de tuer" sans réaction à la hauteur.