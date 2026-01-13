Le maire de Caluire-et-Cuire, Bastien Joint, critique vivement ce mardi les annonces récentes de Bruno Bernard, candidat écologiste à sa succession à la tête de la Métropole de Lyon.
À l’origine de la polémique, la volonté affichée par l'écologiste d’accélérer et de massifier le déploiement des Vélo’v électriques sur l’ensemble du territoire métropolitain, avec 2000 vélos supplémentaires et la création d’environ 250 nouvelles stations. Une annonce qui inclut notamment Caluire-et-Cuire, mais qui surprend et agace l’édile LR de la commune.
Dans son communiqué, Bastien Joint dénonce un décalage entre les promesses actuelles et la réalité du mandat écoulé. Il affirme que, depuis plusieurs années, la Ville de Caluire-et-Cuire a multiplié les démarches pour obtenir un véritable maillage Vélo’v, sans succès. Trois délibérations municipales ont ainsi été adoptées, en février 2022, mai 2023 et juin 2025, identifiant "une vingtaine de sites" susceptibles d’accueillir des stations. Des demandes restées, selon lui, sans réponse de l’exécutif métropolitain.
"Ces promesses contrastent fortement avec la réalité des dernières années", souligne le maire, qui accuse la majorité écologiste d’avoir privilégié des déploiements ponctuels dans certaines communes, au détriment d’autres territoires comme Caluire.
Autre point de tension soulevé : le financement du dispositif Vélo’v, qui repose en grande partie sur la publicité. Bastien Joint estime les annonces de Bruno Bernard "contradictoires", rappelant que le président de la Métropole s’est montré "ouvertement hostile" à ce mode de financement tout au long de son mandat.
Le maire de Caluire-et-Cuire met également en cause la position locale des élus écologistes. Selon lui, les conseillers municipaux écologistes de la commune ont toujours refusé de voter les délibérations demandant l’implantation de nouvelles stations Vélo’v. "Les Caluirards sont en droit de connaître aujourd’hui leur position réelle sur ce sujet structurant pour la mobilité du quotidien", insiste-t-il.
Sûrement que l’arrivé du Vélo’v électrique a changé la donne , donc merci qui ? merci BBSignaler Répondre
Il va dégager et être remplacé par qui selon vous ? Fabrice Matteucci, autrement dit "la gauche qui se cache", qui n'assume même pas le parti auquel il appartient : pour une tête de liste SECRETAIRE GENERAL du PS au niveau départemental, c'est pas très beau ça. Vous pensez tromper les électeurs en ne mettant pas "PS", "LFI" ou encore "Nouveau Front Pouplaire" sur vos tracts de campagne ? Y en a assez des hypocrites qui prennent les gens pour des lapins de trois semaines. Votre comportement est une honte pour le parti socialiste !Signaler Répondre
Merci au maire de nous défendre avec constance et cohérenceSignaler Répondre
il faut arrêter de nous prendre pour des jambons quelque jours avant l'élection de la métropole ou on va dire au revoir aux verts
Arrêtez tous de dire n’importe quoi et la cantine gratuite et les transports occupez vous plutôt de sécuriser la ville qui n a jamais eu autant de violences…Signaler Répondre
Les postures pour de la communication au jour le jour STOP .
On veut un vrai projet et pas un guignol complètement mégalomane qui passe de posts en tweets à l image des macronistes.
Une vraie liste de droite avec des gens solides et sérieux pas comme ce petit jeune…
Franchement, ça fait des années qu’on entend que Caluire “n’est pas prioritaire” pour les Vélo’v… et là, d’un coup, en période électorale, on nous promet des stations et des vélos électriques ?Signaler Répondre
Je ne demande qu’à y croire, mais ce qu’on veut, c’est un vrai calendrier et des actes. Caluire a proposé des emplacements, a fait les démarches… et on a eu zéro réponse pendant longtemps.
Donc oui aux Vélo’v à Caluire, évidemment, mais pas des promesses de dernière minute. On mérite du concret, comme les autres communes.
Ton pseudo te va très bien.Signaler Répondre
ton commentaire est dicté par BB ?Signaler Répondre
Si tu savais lire, tu comprendrais que les promesses de BB ne seront que des promesses non tenues puisque en contradiction avec ce qu'il a affirmé ou fait
Incroyable de lire cela ! Une ville à proximité immédiate de croix rousse et de Lyon 6 sans vélo’v. C’est inacceptable. Et le pire c’est que la gauche caluirarde ne vote pas en faveur. Alors celle là, c’est la meilleure. Honte à la gauche démagogue. Ça vous écorcherait de voter des idées intelligentes, même si celles ci ne viennent pas de votre parti ?Signaler Répondre
Relisez l'article, il ne se plaint pas d'avoir des vélos.Signaler Répondre
Bravo monsieur le maireSignaler Répondre
Je suis daccord avec vous
merci
Essayez de faire bien marcher le reseau bus déjà....ça serait un point de confiance.... aller hop au boulotSignaler Répondre
Ce maire nage lui-même en pleine contradiction.Signaler Répondre
Il réclame des vélov. Bernard en met. Il se plaint.
Bernard interdit que les écrans lumineux publicitaires. Il se plaint encore.
Ce maire va dégager en mars. 3 mois c'est long.
Ça va les parlotes, tout le monde a compris que le BB raconte n'importe quoi pour garder son poste perdu d'avance...Signaler Répondre