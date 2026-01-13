Le maire de Caluire-et-Cuire, Bastien Joint, critique vivement ce mardi les annonces récentes de Bruno Bernard, candidat écologiste à sa succession à la tête de la Métropole de Lyon.

À l’origine de la polémique, la volonté affichée par l'écologiste d’accélérer et de massifier le déploiement des Vélo’v électriques sur l’ensemble du territoire métropolitain, avec 2000 vélos supplémentaires et la création d’environ 250 nouvelles stations. Une annonce qui inclut notamment Caluire-et-Cuire, mais qui surprend et agace l’édile LR de la commune.

Dans son communiqué, Bastien Joint dénonce un décalage entre les promesses actuelles et la réalité du mandat écoulé. Il affirme que, depuis plusieurs années, la Ville de Caluire-et-Cuire a multiplié les démarches pour obtenir un véritable maillage Vélo’v, sans succès. Trois délibérations municipales ont ainsi été adoptées, en février 2022, mai 2023 et juin 2025, identifiant "une vingtaine de sites" susceptibles d’accueillir des stations. Des demandes restées, selon lui, sans réponse de l’exécutif métropolitain.

"Ces promesses contrastent fortement avec la réalité des dernières années", souligne le maire, qui accuse la majorité écologiste d’avoir privilégié des déploiements ponctuels dans certaines communes, au détriment d’autres territoires comme Caluire.

Autre point de tension soulevé : le financement du dispositif Vélo’v, qui repose en grande partie sur la publicité. Bastien Joint estime les annonces de Bruno Bernard "contradictoires", rappelant que le président de la Métropole s’est montré "ouvertement hostile" à ce mode de financement tout au long de son mandat.

Le maire de Caluire-et-Cuire met également en cause la position locale des élus écologistes. Selon lui, les conseillers municipaux écologistes de la commune ont toujours refusé de voter les délibérations demandant l’implantation de nouvelles stations Vélo’v. "Les Caluirards sont en droit de connaître aujourd’hui leur position réelle sur ce sujet structurant pour la mobilité du quotidien", insiste-t-il.