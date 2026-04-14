La ZFE de Lyon officiellement supprimée, l'amendement de la dernière chance du gouvernement retoqué

Mise à jour à 19h30 : C'est fait, les ZFE sont supprimées. Le texte a été adopté par 275 voix contre 225 ce mardi après-midi. Et l'amendement du gouvernement pour permettre aux collectivités de relancer le dispositif a été rejeté par 192 voix contre 148. Votre vignette Crit'Air ne sert donc plus à rien, sauf en cas de restrictions pour de prochains épisodes de pollution.

Article initial : la Macronie se sortira-t-elle du piège tendu par ses opposants pour mettre fin aux ZFE ?

Ce mardi, les députés doivent voter une dernière fois sur le projet de loi de simplification de la vie économique. Or, tous les projecteurs sont braqués sur l'article rajouté malicieusement, amenant à la suppression du dispositif des Zones à faibles émissions.

Celle de Lyon, mais aussi des autres grandes villes concernées, vivent peut-être leurs dernières heures. A moins que les députés Renaissance ne sabotent leur propre projet de loi pour sauver les ZFE.

L'autre solution vers laquelle on se dirigerait consisterait à amender le texte, pour permettre aux collectivités de choisir si elles veulent ou non conserver leur ZFE.

La Métropole de Lyon de Véronique Sarselli serait alors décisionnaire, et il est peu probable qu'elle maintienne cette interdiction graduée des véhicules les plus polluants dans le centre de l'agglomération, largement dénoncée par la droite locale depuis des années.