Attention si vous prenez le train à Lyon : Perrache fortement perturbée deux week-ends en juin

Les voyageurs lyonnais devront anticiper leurs déplacements ces prochains week-ends.

Dans le cadre d’un vaste programme de renouvellement des voies ferrées en gare de Lyon Perrache, SNCF Réseau annonce deux opérations d’ampleur qui entraîneront des interruptions de circulation ferroviaire continues pendant plusieurs jours.

Les coupures sont prévues du vendredi 5 juin à 22h30 au lundi 8 juin à 5h30 et du vendredi 19 juin à 22h30 au lundi 22 juin à 5h30.

Les travaux ont débuté le 27 avril et doivent se poursuivre jusqu’au 30 août 2026 à Lyon Perrache. Ils visent à renouveler l’ensemble des composants des voies ferrées, notamment le ballast, les traverses et les rails, afin de maintenir la sécurité et la performance des circulations.

Le chantier représente un investissement de 5 millions d’euros, entièrement financé par SNCF Réseau.

Pour des raisons de sécurité, les opérations sont menées en l’absence de circulation ferroviaire.

Depuis fin avril, les interventions se déroulent donc principalement de nuit, du lundi soir au samedi matin, entre 22h30 et 5h30. Mais certaines phases plus lourdes nécessitent une interruption prolongée du trafic, justifiant les deux opérations exceptionnelles programmées en juin.

Des adaptations à prévoir pour les voyageurs

SNCF Réseau invite les usagers à préparer leurs trajets en amont et à consulter les sites d’information voyageurs ainsi que les applications de réservation et d’achat de titres de transport afin de vérifier les éventuelles modifications de circulation.

Ces travaux s’inscrivent dans le programme national de modernisation du réseau ferroviaire porté par SNCF Réseau, destiné à améliorer la fiabilité et la sécurité du trafic ferroviaire.