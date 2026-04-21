Perrache : lignes, arrêts… tout ce qui change pour les bus jusqu'en 2027

Préparez-vous à changer vos habitudes. À Lyon, le secteur de Perrache entre dans une nouvelle phase de transformation… avec des conséquences directes sur les bus.

À partir du mercredi 29 avril et jusqu’à début 2027, plusieurs lignes du réseau TCL vont être adaptées en raison des travaux au Centre d’échanges Lyon Perrache.

Ces changements s’inscrivent dans le projet Ouvrons Perrache, porté par la Métropole de Lyon.

Avec le départ de la gare routière internationale vers Gerland, le site va être entièrement réorganisé pour se recentrer sur son rôle de pôle de correspondance des transports en commun. Le projet veut rendre la gare bus plus lisible, plus confortable et mieux adaptée aux flux de voyageurs.

Concrètement, plusieurs lignes verront leurs arrêts déplacés côté Rhône, notamment les lignes C19, C21, 8, 46, 49, 55 ou encore certains bus relais de tramway. Une signalétique spécifique sera mise en place pour guider les usagers pendant toute la durée des travaux.

Certaines lignes comme le 31 ou le 63 ne passeront tout simplement plus par Perrache.

Des itinéraires modifiés

Certaines lignes seront également partiellement tronquées ou déviées. Par exemple, des dessertes entre Cordeliers, Villeurbanne ou encore Oullins seront revues, avec la suppression de plusieurs arrêts, notamment autour de la Presqu’île et de Perrache. Des adaptations qui risquent de compliquer les trajets du quotidien pour de nombreux usagers.

Les personnes à mobilité réduite sont invitées à rejoindre un quai dédié pour accéder à certaines lignes, afin de maintenir l’accessibilité malgré les travaux.

Ces adaptations vont durer jusqu’à début 2027.

Perrache va donc se transformer en profondeur. Et pour les voyageurs, cela passera d’abord par une chose : s’adapter.