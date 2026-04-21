Transports

Perrache : lignes, arrêts… tout ce qui change pour les bus jusqu'en 2027

Perrache : lignes, arrêts… tout ce qui change pour les bus jusqu'en 2027
Perrache : lignes, arrêts… tout ce qui change pour les bus jusqu'en 2027 - LyonMag

À partir du 29 avril, plusieurs lignes de bus TCL seront modifiées autour de Perrache, en raison de nouveaux travaux liés au projet "Ouvrons Perrache".

Préparez-vous à changer vos habitudes. À Lyon, le secteur de Perrache entre dans une nouvelle phase de transformation… avec des conséquences directes sur les bus.

À partir du mercredi 29 avril et jusqu’à début 2027, plusieurs lignes du réseau TCL vont être adaptées en raison des travaux au Centre d’échanges Lyon Perrache.

Ces changements s’inscrivent dans le projet Ouvrons Perrache, porté par la Métropole de Lyon.

Avec le départ de la gare routière internationale vers Gerland, le site va être entièrement réorganisé pour se recentrer sur son rôle de pôle de correspondance des transports en commun. Le projet veut rendre la gare bus plus lisible, plus confortable et mieux adaptée aux flux de voyageurs.

Concrètement, plusieurs lignes verront leurs arrêts déplacés côté Rhône, notamment les lignes C19, C21, 8, 46, 49, 55 ou encore certains bus relais de tramway. Une signalétique spécifique sera mise en place pour guider les usagers pendant toute la durée des travaux.

Certaines lignes comme le 31 ou le 63 ne passeront tout simplement plus par Perrache.

Des itinéraires modifiés

Certaines lignes seront également partiellement tronquées ou déviées. Par exemple, des dessertes entre Cordeliers, Villeurbanne ou encore Oullins seront revues, avec la suppression de plusieurs arrêts, notamment autour de la Presqu’île et de Perrache. Des adaptations qui risquent de compliquer les trajets du quotidien pour de nombreux usagers.

Les personnes à mobilité réduite sont invitées à rejoindre un quai dédié pour accéder à certaines lignes, afin de maintenir l’accessibilité malgré les travaux.

Ces adaptations vont durer jusqu’à début 2027.

Perrache va donc se transformer en profondeur. Et pour les voyageurs, cela passera d’abord par une chose : s’adapter.

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perrache

11 commentaires
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ben si alors le 21/04/2026 à 19:02
Dernier ordre a écrit le 21/04/2026 à 18h30

Vôtre ignorance est très drôle, le projet est antérieur au écolos et donc à la gauche et a été mis en place en 2018.

2018 kepenekian gauche

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ligne 31 le 21/04/2026 à 18:50

voilà déjà quelque mois que la ligne 31 ne va plus jusqu'à Perrache.

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voila Perrache le 21/04/2026 à 18:49
Dernier ordre a écrit le 21/04/2026 à 18h30

Vôtre ignorance est très drôle, le projet est antérieur au écolos et donc à la gauche et a été mis en place en 2018.

Oui mais un grand partie à aussi été décider par les écolos, il ne faut pas non plus être obtu.

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Dernier ordre le 21/04/2026 à 18:38
jolie projet a écrit le 21/04/2026 à 17h51

un vrai projet porté par la gauche la métropole n’aucun mot sur le sujet

Et j'oubliais en plus de votre manque de chronologie, vous, vous planter complètement c'est la métropole qui est en charge du projet, la ville de Lyon y participe uniquement sur le plan financier.

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Dernier ordre le 21/04/2026 à 18:30
jolie projet a écrit le 21/04/2026 à 17h51

un vrai projet porté par la gauche la métropole n’aucun mot sur le sujet

Vôtre ignorance est très drôle, le projet est antérieur au écolos et donc à la gauche et a été mis en place en 2018.

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saco697 le 21/04/2026 à 18:28

il va encore falloir supporter les caprices des bobos pseudos écolos même battus ils nous emmerdent encore … on s en souviendra longtemps du grand gaspillage des pseudos écolos des VERTS

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Dernier ordre le 21/04/2026 à 18:28

Tout simplement rien ne change entre la première partie des travaux et la deuxième partie, a part que les lignes maintenue a Perrache change de côté.

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Alors pour le coup le 21/04/2026 à 18:19
Ex Précisions a écrit le 21/04/2026 à 16h33

Les handicapés vont encore en faire les frais.

Les arrêts de Perrache avant les travaux étaient pas accessibles aux handicapés, et là les nouveaux arrêts côté Rhône sont accessibles dans cette phase

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jolie projet le 21/04/2026 à 17:51

un vrai projet porté par la gauche la métropole n’aucun mot sur le sujet

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Sinon le 21/04/2026 à 17:09
Ex Précisions a écrit le 21/04/2026 à 16h33

Les handicapés vont encore en faire les frais.

Vite un tunnel !

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Ex Précisions le 21/04/2026 à 16:33

Les handicapés vont encore en faire les frais.

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