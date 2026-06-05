"Opération de communication" : la venue d’un ministre fait polémique dans un lycée lyonnais

La visite d’un ministre au sein du prestigieux lycée du Parc, dans le 6e arrondissement de Lyon, suscite des critiques en interne.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 5 juin, la section locale du SNES-FSU s’interroge sur la venue, prévue le jour-même, du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, dans l’établissement, dans le cadre du programme DiploNation, lancé par le Quai d’Orsay l'an dernier.

Selon la présentation rappelée par le syndicat, ce programme vise à "resserrer les liens entre nos concitoyens et le monde de la diplomatie", afin de mieux faire comprendre le rôle de la diplomatie française face aux grandes crises internationales.

Le syndicat reconnaît qu’il est fréquent que des intervenants extérieurs ou des responsables politiques participent à des projets pédagogiques dans les lycées. Mais il estime que cette visite ne s’inscrit pas dans ce cadre.

La section SNES-FSU affirme notamment que les enseignants n’auraient pas été associés au choix de l’intervention.

Dans son communiqué, elle explique avoir été informée mardi en fin d’après-midi qu’une classe serait sélectionnée pour assister à cette rencontre, sans travail pédagogique préparatoire ou de prolongement prévu, alors qu’il s’agit selon elle du dernier jour de classe des terminales.

Le syndicat s’interroge ainsi sur le contenu de l’échange à venir, se demandant si le ministre viendra "expliquer aux élèves ce qu’est la diplomatie" ou s’il profitera de l’occasion pour présenter "l’orientation politique du gouvernement" en matière internationale.

La section SNES-FSU considère que cette venue apparaît "a minima comme une opération de communication du pouvoir exécutif".

Elle affirme refuser que les établissements scolaires soient utilisés pour la communication politique gouvernementale, estimant que "là n’est point le rôle de l’école".