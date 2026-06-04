Disparition inquiétante d’une adolescente : Wyhem pourrait se trouver à Lyon

La jeune fille n’a plus donné signe de vie depuis le 18 avril dernier. Selon l’avis de recherche publié par la police, l’adolescente pourrait se trouver dans l’agglomération lyonnaise.

La jeune Wyhem mesure 1m50 environ, est de corpulence mince, a de longs cheveux noirs et les yeux de couleur marron.

Toute personne ayant des informations peut contacter le commissariat du Puy-en-Velay au 04 71 04 04 22.