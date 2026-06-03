La paella halal d'une kermesse sème le trouble dans ce village du Rhône : les députés RN veulent changer le menu

Une kermesse scolaire au cœur d’un débat politique local.
Dans un communiqué diffusé ce mardi 2 juin, des élus du Rassemblement national critiquent le maintien d’une paella servie exclusivement en version halal lors de la kermesse organisée par le Sou des écoles publiques d’Amplepuis.
Par la voix d’Annie Lefebvre, les conseillers municipaux d'opposition assurent avoir tenté, sans succès, d’obtenir une modification du menu proposé lors de l’événement.
Epaulés par les députés RN du Rhône Tiffany Joncour et Jonathan Gery, les signataires du texte estiment qu’une kermesse scolaire doit rester un "moment de convivialité et de rassemblement", sans distinction d’ordre religieux ou philosophique.
Ils jugent que l’événement "n’a pas vocation à privilégier les attentes d’une minorité au détriment du plus grand nombre", rappelant également que le Sou des écoles bénéficie de subventions publiques. Selon eux, les contribuables seraient donc en droit d’attendre une manifestation "sans prescription religieuse particulière".
Les élus RN demandent ainsi aux organisateurs d’abandonner ce choix, afin de préserver, selon eux, le caractère "fédérateur" de la kermesse et de garantir qu’"aucune conviction religieuse ne soit mise en avant dans le cadre d’une manifestation liée à l’école".
La laïcité à l'école, c'est pour tout le monde, on nous casse assez les bonbons avec ça. Il faut arrêter de faire des courbettes à telle ou telle religion.Signaler Répondre
Il n'a pas connu la seconde guerre mondiale il avait 5 ans à l'époque par contre la décolonisation oui en tant que combattant.Signaler Répondre
Des députés qui se "mobilisent" ? Pourquoi utiliser "mobilisent" alors que c'est plutôt un sujet parmi tant d'autres qui les fait réagir ? Ils ne se "mobilisent" pas en priorité la dessus...Signaler Répondre
Pourquoi vous vous mobilisez avec votre commentaire pour orientez les choses ou les déformer avec votre interprétation ? C'est pour mettre en avant votre "grand combat / pitoyable" ?
Parfaitement dit !Signaler Répondre
çà lui rappelait ,nostalgique ,sa jeunesse et ses 20 ans ,ou il bouffait de la vache enragée dans les annees 40?Signaler Répondre
certains vont venir mais d'autres non A lire vos propos vous me paraissez bien naif Pour info L’Irlande taxe 2 fois moins...dépense 2 fois moins et a un PIB 2 fois supérieur à celui de la France..... la réflexion et l'intelligence sont plus efficaces que le dogmatismeSignaler Répondre
C'est pourtant bien tes amis de LFI qui en font des tonnes pour les banquets du canon français ou les crèches en mairie ou encore les croix en montagne ou pour des pseudo guerres qui ne nous concerne pas au point de hisser des drapeaux en mairie, non ?Signaler Répondre
Ce degré de soumission est dingue.....Signaler Répondre
La religion catholique n'empêche pas de manger du halal ou du Kasher. Mon père qui n'est plus de ce monde aimait particulièrement dans les années 80 se rendre place du pont chez son coiffeur et surtout acheter nos bifteck qui avaient meilleur goût selon lui.Signaler Répondre
😂 que se soit LFI le RN ou les LR etc.. leur métier est de cultiver le mensonge pour dire aux simples d’esprits ce qu’ils ont envie d’entendre tout simplement !!Signaler Répondre
Le RN aurait proposé de sauver un chaton de la noyade, vous auriez expliqué qu'il fallait le laisser mourir.Signaler Répondre
Soyons pragramatiqueSignaler Répondre
cela permet à l'école de rentrer de l'argent. des personnes vont consommer. Pourquoi ce priver de cela ?
on en fait tout un débat pour rien. Les personnes qui vont venir consommer vont payer.
je préféré m'attaquer à des sujets plus importants. Comme ce que le gourvenement macroniste fait dans notre dos
Réduction des indemnités de chomages, alors que nous cotisons et cela aux profits des grands patron
encore aujourd'hui des cadeaux sont fait à une élite.
Rappel: la viande kasher peut être mangée par les Juifs, les chrétiens, les musulmans et les athées..Signaler Répondre
Mais il y a une solution encore plus universaliste: le seul plat vraiment non communautaire c'est un plat vegan, puisqu'il peut être consommé par tout le monde.
Viandard, végétarien, vegétalien, chrétien, musulman, juif, athée, agnostique, hindou, bouddhiste, français, immigré, de gauche, de droite, on peut tous partager un repas vegan a l'occasion. (et pourtant j'adore toutes les viandes, mais je suis prêt a faire un effort de temps en temps par convivialité et manger vegan)
On ne va pas laisser les "communautaristes blancs" du RN faire leur loi et emmerder le reste de la population.
Les "communautaristes blancs" ont perdu la guerre en 44, on va pas les laisser revenir et essayer de nous imposer leurs menus dans les kermesses..
Ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas! C'est une question d'imposer! Tu comprends?Signaler Répondre
Arrêter avec la religionSignaler Répondre
Une Kermesse doit être neutre s’est l’argent public
C’est une fête conviviale pas religieuse
Donc pas de repas ALAL
manger halal depuis longtemps on nous l'impose sur les tournois de football tout est halal si vous voulez du porc saucisse ou saucisson pas possible je trouve que le choix serait logique à chacun ces différencesSignaler Répondre
Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'a la bouder cette paella !!!Signaler Répondre
La France a les 2 pieds dans la merde et vous ne sentez rien. / PitoyableSignaler Répondre
ce qu vous dites a du sens mais ne rien faire est un non sens Comme d'habitude on se réveillera....trop tard...Signaler Répondre
Si la soumission vous convient, c'est votre affaire. Laissez s'opposer ceux qui refusent toute soumission à quelque religion que ce soit. Merci.Signaler Répondre
Moi je comprend leurs choix de faire la paella hallalSignaler Répondre
Etant parent organisateur dans la kermesse de mes enfants, on a deja fait des paelas non halal et non se retrouver avec facile 75% a 85% d'invendu en fin de journée, donc aucune rentabilité, au contraire sa coûtait a l'école des sous.
En passant a la paella halal l'année dernière, on a vendu quasi 80% du plat, pourtant il n'y a pas autant de musulman dans notre village.
On en a conclu que tant que la caisse pour les sorties scolaire de l'année prochaine de nos enfants est pleine, c'est l'essentiel !!!!
On a eu l'unanimité au vote et cette année ce sont les merguezs qui seront halal.
Des députés du RN se mobilisent pour commenter le menu scolaire d'une école au fin fond de la France. On pourrait pourtant penser que les préoccupations prioritaires des Français sont ailleurs : hausse du pétrole, augmentation du coût des médicaments, inflation générale...Signaler Répondre
Pendant que les grands laboratoires pharmaceutiques voient leurs profits progresser, on entend beaucoup moins ces élus sur ces sujets. Cela renforce l'idée que ce parti défend davantage les intérêts du patronat que ceux de son électorat populaire, alors même que ce dernier est le plus touché par la hausse du coût de la vie.
il ya tellement de sujet plus important. Comme protégé la suppression d'emploi
mais non allons nous attaquer à une paella hallal.
Le Rn mouvement des grand combats / pitoyable
Une kermesse d'école publique doit être neutre pour conserver le principe de laïcité. C'est toutSignaler Répondre
Il y a plus de végétariens en France que de musulmans pratiquants, la présence de viande et de crevette dans cette paëlla est le vrai problème, pas la taxe religieuse sur l'abatage des poulets !Signaler Répondre
Les crevettes sont un exemple d'aliments considéré comme haram pour les musulmans madh’hab c’est a dire ceux qui font référence a l’interprétation des sources traditionnelles de l’islam comme les chiites et les sunnites. Le problème est de savoir de quel courant de l’islam se revendique les parents sachant que tu as 2 branches de ses branches une quarantaine de courant de pensée, comme nous n’avons pratiquement que des musulmans qui sont des croyants tiktok n’ayant jamais ouvert le coran ou etudié les textes et jurisprudences des différents courants ça me fait rire, pour quel type de musulmans ce menu est destiné, s’il en ecarte certains est du racisme ? Bref je ne doute pas un instant que certains se plongeront dans le complexe travail d’adaptation des menus inclusives pour les 42 sous branches de l’islman 😁 je vous epargne la longue liste d’aliments licites pour certains et illicites pour d’autres courants.Signaler Répondre
Si le sou des écoles est une association loi 1901, les contraintes liées à la laïcité de l'école ne s'imposent pas.Signaler Répondre
Obliger à indiquer le mode d'abattage sur les viandes.Signaler Répondre
Plus seulement "hallal" ou "casher", mais "avec étourdissement" ou une mention éventuellement plus concise à trouver.
Parce que désormais pour raison de rentabilité, les chaînes d'abattage abattent souvent sanss étourdissement les animaux destinés axu filières ordinaires ni hallal ni casher...
Les clients ont le droit de pouvoir acheter avec certitude une viande dont l'animal aura été tué dans des conditions jugées modernes, non inutilement et consciemment cruelles...
Petit à petit l' oiseau fait son nid.Signaler Répondre
Eh oui, voilà comme se concrétise au quotidien ce que l'on désigne par le Grand Remplacement !Signaler Répondre
La gauche et ses partisans sont leurs chèvres !! ( on se comprend) MouaaaSignaler Répondre
Même a Amplepluis...petite ville de nos campagnes?Signaler Répondre
Que c'est triste ce changement...
Que 10 % ?Signaler Répondre
Entrisme quand tu nous tiens….
Soumission encore et encore
Tiens Mme Joncour députée se mobilise pour des ingrédients dans un menu mais ne s est pas même manifestée alors que 41 emplois vont être supprimés fin juin par l' entreprise Rochling située sur Decines , où elle est députée de la circonscription.Signaler Répondre
Ni elle , ni Tim Bouzon.
Ils ne veulent pas de crèche en mairie ou de croix en montagne mais le halal, qui est une taxe indirecte pour financer le culte, à tous les coins de rue et même dans l'école publique, ça ne les dérange pas ! Et je parle même pas de la souffrance animale qui pour le coup, ne les dérange plus...Signaler Répondre
On a vraiment la gauche (et consort) la plus soumise du monde.
Et pourquoi pas un couscous avec du porc ?Signaler Répondre
Pas facile pour les crevettes. Bon, il faut arrêter avec le halal, ce n' est que 10 % de la population donc la majorité l'emporte.Signaler Répondre