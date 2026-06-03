Politique

La paella halal d'une kermesse sème le trouble dans ce village du Rhône : les députés RN veulent changer le menu

La paella halal d'une kermesse sème le trouble dans ce village du Rhône : les députés RN veulent changer le menu
DR

Des élus du Rassemblement national dénoncent la présence d’un plat proposé uniquement en version halal lors de la kermesse du Sou des écoles publiques d'Amplepuis. Ils demandent aux organisateurs de revenir sur ce choix, au nom de la neutralité et du caractère "fédérateur" de l’événement.

Une kermesse scolaire au cœur d’un débat politique local.

Dans un communiqué diffusé ce mardi 2 juin, des élus du Rassemblement national critiquent le maintien d’une paella servie exclusivement en version halal lors de la kermesse organisée par le Sou des écoles publiques d’Amplepuis.

Par la voix d’Annie Lefebvre, les conseillers municipaux d'opposition assurent avoir tenté, sans succès, d’obtenir une modification du menu proposé lors de l’événement.

Epaulés par les députés RN du Rhône Tiffany Joncour et Jonathan Gery, les signataires du texte estiment qu’une kermesse scolaire doit rester un "moment de convivialité et de rassemblement", sans distinction d’ordre religieux ou philosophique.

Ils jugent que l’événement "n’a pas vocation à privilégier les attentes d’une minorité au détriment du plus grand nombre", rappelant également que le Sou des écoles bénéficie de subventions publiques. Selon eux, les contribuables seraient donc en droit d’attendre une manifestation "sans prescription religieuse particulière".

Les élus RN demandent ainsi aux organisateurs d’abandonner ce choix, afin de préserver, selon eux, le caractère "fédérateur" de la kermesse et de garantir qu’"aucune conviction religieuse ne soit mise en avant dans le cadre d’une manifestation liée à l’école".

Tags :

amplepuis

Tiffany Joncour

Jonathan Géry

27 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lisak le 03/06/2026 à 10:55
houlala a écrit le 03/06/2026 à 09h50

Soyons pragramatique

cela permet à l'école de rentrer de l'argent. des personnes vont consommer. Pourquoi ce priver de cela ?

on en fait tout un débat pour rien. Les personnes qui vont venir consommer vont payer.

je préféré m'attaquer à des sujets plus importants. Comme ce que le gourvenement macroniste fait dans notre dos

Réduction des indemnités de chomages, alors que nous cotisons et cela aux profits des grands patron

encore aujourd'hui des cadeaux sont fait à une élite.

La laïcité à l'école, c'est pour tout le monde, on nous casse assez les bonbons avec ça. Il faut arrêter de faire des courbettes à telle ou telle religion.

Signaler Répondre
avatar
Manolo69 le 03/06/2026 à 10:53
peut etre que a écrit le 03/06/2026 à 10h33

çà lui rappelait ,nostalgique ,sa jeunesse et ses 20 ans ,ou il bouffait de la vache enragée dans les annees 40?

Il n'a pas connu la seconde guerre mondiale il avait 5 ans à l'époque par contre la décolonisation oui en tant que combattant.

Signaler Répondre
avatar
Indicateur idéologique le 03/06/2026 à 10:51
houlala a écrit le 03/06/2026 à 09h13

Des députés du RN se mobilisent pour commenter le menu scolaire d'une école au fin fond de la France. On pourrait pourtant penser que les préoccupations prioritaires des Français sont ailleurs : hausse du pétrole, augmentation du coût des médicaments, inflation générale...
Pendant que les grands laboratoires pharmaceutiques voient leurs profits progresser, on entend beaucoup moins ces élus sur ces sujets. Cela renforce l'idée que ce parti défend davantage les intérêts du patronat que ceux de son électorat populaire, alors même que ce dernier est le plus touché par la hausse du coût de la vie.

il ya tellement de sujet plus important. Comme protégé la suppression d'emploi

mais non allons nous attaquer à une paella hallal.
Le Rn mouvement des grand combats / pitoyable

Des députés qui se "mobilisent" ? Pourquoi utiliser "mobilisent" alors que c'est plutôt un sujet parmi tant d'autres qui les fait réagir ? Ils ne se "mobilisent" pas en priorité la dessus...
Pourquoi vous vous mobilisez avec votre commentaire pour orientez les choses ou les déformer avec votre interprétation ? C'est pour mettre en avant votre "grand combat / pitoyable" ?

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 03/06/2026 à 10:46
Jpfran a écrit le 03/06/2026 à 07h25

Ils ne veulent pas de crèche en mairie ou de croix en montagne mais le halal, qui est une taxe indirecte pour financer le culte, à tous les coins de rue et même dans l'école publique, ça ne les dérange pas ! Et je parle même pas de la souffrance animale qui pour le coup, ne les dérange plus...

On a vraiment la gauche (et consort) la plus soumise du monde.

Parfaitement dit !

Signaler Répondre
avatar
peut etre que le 03/06/2026 à 10:33
Manolo69 a écrit le 03/06/2026 à 10h02

La religion catholique n'empêche pas de manger du halal ou du Kasher. Mon père qui n'est plus de ce monde aimait particulièrement dans les années 80 se rendre place du pont chez son coiffeur et surtout acheter nos bifteck qui avaient meilleur goût selon lui.

çà lui rappelait ,nostalgique ,sa jeunesse et ses 20 ans ,ou il bouffait de la vache enragée dans les annees 40?

Signaler Répondre
avatar
Faja69 le 03/06/2026 à 10:33
houlala a écrit le 03/06/2026 à 09h50

Soyons pragramatique

cela permet à l'école de rentrer de l'argent. des personnes vont consommer. Pourquoi ce priver de cela ?

on en fait tout un débat pour rien. Les personnes qui vont venir consommer vont payer.

je préféré m'attaquer à des sujets plus importants. Comme ce que le gourvenement macroniste fait dans notre dos

Réduction des indemnités de chomages, alors que nous cotisons et cela aux profits des grands patron

encore aujourd'hui des cadeaux sont fait à une élite.

certains vont venir mais d'autres non A lire vos propos vous me paraissez bien naif Pour info L’Irlande taxe 2 fois moins...dépense 2 fois moins et a un PIB 2 fois supérieur à celui de la France..... la réflexion et l'intelligence sont plus efficaces que le dogmatisme

Signaler Répondre
avatar
MartinQuin le 03/06/2026 à 10:09
houlala a écrit le 03/06/2026 à 09h13

Des députés du RN se mobilisent pour commenter le menu scolaire d'une école au fin fond de la France. On pourrait pourtant penser que les préoccupations prioritaires des Français sont ailleurs : hausse du pétrole, augmentation du coût des médicaments, inflation générale...
Pendant que les grands laboratoires pharmaceutiques voient leurs profits progresser, on entend beaucoup moins ces élus sur ces sujets. Cela renforce l'idée que ce parti défend davantage les intérêts du patronat que ceux de son électorat populaire, alors même que ce dernier est le plus touché par la hausse du coût de la vie.

il ya tellement de sujet plus important. Comme protégé la suppression d'emploi

mais non allons nous attaquer à une paella hallal.
Le Rn mouvement des grand combats / pitoyable

C'est pourtant bien tes amis de LFI qui en font des tonnes pour les banquets du canon français ou les crèches en mairie ou encore les croix en montagne ou pour des pseudo guerres qui ne nous concerne pas au point de hisser des drapeaux en mairie, non ?

Signaler Répondre
avatar
Brigade du Fun le 03/06/2026 à 10:04
Le partage d'un repas c'est essentiel a la socialisation a écrit le 03/06/2026 à 09h49

Rappel: la viande kasher peut être mangée par les Juifs, les chrétiens, les musulmans et les athées..
Mais il y a une solution encore plus universaliste: le seul plat vraiment non communautaire c'est un plat vegan, puisqu'il peut être consommé par tout le monde.
Viandard, végétarien, vegétalien, chrétien, musulman, juif, athée, agnostique, hindou, bouddhiste, français, immigré, de gauche, de droite, on peut tous partager un repas vegan a l'occasion. (et pourtant j'adore toutes les viandes, mais je suis prêt a faire un effort de temps en temps par convivialité et manger vegan)
On ne va pas laisser les "communautaristes blancs" du RN faire leur loi et emmerder le reste de la population.
Les "communautaristes blancs" ont perdu la guerre en 44, on va pas les laisser revenir et essayer de nous imposer leurs menus dans les kermesses..

Ce degré de soumission est dingue.....

Signaler Répondre
avatar
Manolo69 le 03/06/2026 à 10:02

La religion catholique n'empêche pas de manger du halal ou du Kasher. Mon père qui n'est plus de ce monde aimait particulièrement dans les années 80 se rendre place du pont chez son coiffeur et surtout acheter nos bifteck qui avaient meilleur goût selon lui.

Signaler Répondre
avatar
Balance ta Truie. le 03/06/2026 à 09:57
le RN a écrit le 03/06/2026 à 09h53

Le RN aurait proposé de sauver un chaton de la noyade, vous auriez expliqué qu'il fallait le laisser mourir.

😂 que se soit LFI le RN ou les LR etc.. leur métier est de cultiver le mensonge pour dire aux simples d’esprits ce qu’ils ont envie d’entendre tout simplement !!

Signaler Répondre
avatar
le RN le 03/06/2026 à 09:53
houlala a écrit le 03/06/2026 à 09h13

Des députés du RN se mobilisent pour commenter le menu scolaire d'une école au fin fond de la France. On pourrait pourtant penser que les préoccupations prioritaires des Français sont ailleurs : hausse du pétrole, augmentation du coût des médicaments, inflation générale...
Pendant que les grands laboratoires pharmaceutiques voient leurs profits progresser, on entend beaucoup moins ces élus sur ces sujets. Cela renforce l'idée que ce parti défend davantage les intérêts du patronat que ceux de son électorat populaire, alors même que ce dernier est le plus touché par la hausse du coût de la vie.

il ya tellement de sujet plus important. Comme protégé la suppression d'emploi

mais non allons nous attaquer à une paella hallal.
Le Rn mouvement des grand combats / pitoyable

Le RN aurait proposé de sauver un chaton de la noyade, vous auriez expliqué qu'il fallait le laisser mourir.

Signaler Répondre
avatar
houlala le 03/06/2026 à 09:50
Faja69 a écrit le 03/06/2026 à 09h33

ce qu vous dites a du sens mais ne rien faire est un non sens Comme d'habitude on se réveillera....trop tard...

Soyons pragramatique

cela permet à l'école de rentrer de l'argent. des personnes vont consommer. Pourquoi ce priver de cela ?

on en fait tout un débat pour rien. Les personnes qui vont venir consommer vont payer.

je préféré m'attaquer à des sujets plus importants. Comme ce que le gourvenement macroniste fait dans notre dos

Réduction des indemnités de chomages, alors que nous cotisons et cela aux profits des grands patron

encore aujourd'hui des cadeaux sont fait à une élite.

Signaler Répondre
avatar
Le partage d'un repas c'est essentiel a la socialisation le 03/06/2026 à 09:49

Rappel: la viande kasher peut être mangée par les Juifs, les chrétiens, les musulmans et les athées..
Mais il y a une solution encore plus universaliste: le seul plat vraiment non communautaire c'est un plat vegan, puisqu'il peut être consommé par tout le monde.
Viandard, végétarien, vegétalien, chrétien, musulman, juif, athée, agnostique, hindou, bouddhiste, français, immigré, de gauche, de droite, on peut tous partager un repas vegan a l'occasion. (et pourtant j'adore toutes les viandes, mais je suis prêt a faire un effort de temps en temps par convivialité et manger vegan)
On ne va pas laisser les "communautaristes blancs" du RN faire leur loi et emmerder le reste de la population.
Les "communautaristes blancs" ont perdu la guerre en 44, on va pas les laisser revenir et essayer de nous imposer leurs menus dans les kermesses..

Signaler Répondre
avatar
comprendoo le 03/06/2026 à 09:49
Droit dans ses bottes a écrit le 03/06/2026 à 09h39

Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'a la bouder cette paella !!!

Ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas! C'est une question d'imposer! Tu comprends?

Signaler Répondre
avatar
Cadou le 03/06/2026 à 09:45

Arrêter avec la religion
Une Kermesse doit être neutre s’est l’argent public
C’est une fête conviviale pas religieuse
Donc pas de repas ALAL

Signaler Répondre
avatar
jjt le 03/06/2026 à 09:43

manger halal depuis longtemps on nous l'impose sur les tournois de football tout est halal si vous voulez du porc saucisse ou saucisson pas possible je trouve que le choix serait logique à chacun ces différences

Signaler Répondre
avatar
Droit dans ses bottes le 03/06/2026 à 09:39

Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'a la bouder cette paella !!!

Signaler Répondre
avatar
Hibiscus 1er le 03/06/2026 à 09:37
houlala a écrit le 03/06/2026 à 09h13

Des députés du RN se mobilisent pour commenter le menu scolaire d'une école au fin fond de la France. On pourrait pourtant penser que les préoccupations prioritaires des Français sont ailleurs : hausse du pétrole, augmentation du coût des médicaments, inflation générale...
Pendant que les grands laboratoires pharmaceutiques voient leurs profits progresser, on entend beaucoup moins ces élus sur ces sujets. Cela renforce l'idée que ce parti défend davantage les intérêts du patronat que ceux de son électorat populaire, alors même que ce dernier est le plus touché par la hausse du coût de la vie.

il ya tellement de sujet plus important. Comme protégé la suppression d'emploi

mais non allons nous attaquer à une paella hallal.
Le Rn mouvement des grand combats / pitoyable

La France a les 2 pieds dans la merde et vous ne sentez rien. / Pitoyable

Signaler Répondre
avatar
Faja69 le 03/06/2026 à 09:33
houlala a écrit le 03/06/2026 à 09h13

Des députés du RN se mobilisent pour commenter le menu scolaire d'une école au fin fond de la France. On pourrait pourtant penser que les préoccupations prioritaires des Français sont ailleurs : hausse du pétrole, augmentation du coût des médicaments, inflation générale...
Pendant que les grands laboratoires pharmaceutiques voient leurs profits progresser, on entend beaucoup moins ces élus sur ces sujets. Cela renforce l'idée que ce parti défend davantage les intérêts du patronat que ceux de son électorat populaire, alors même que ce dernier est le plus touché par la hausse du coût de la vie.

il ya tellement de sujet plus important. Comme protégé la suppression d'emploi

mais non allons nous attaquer à une paella hallal.
Le Rn mouvement des grand combats / pitoyable

ce qu vous dites a du sens mais ne rien faire est un non sens Comme d'habitude on se réveillera....trop tard...

Signaler Répondre
avatar
paddy01 le 03/06/2026 à 09:28
houlala a écrit le 03/06/2026 à 09h13

Des députés du RN se mobilisent pour commenter le menu scolaire d'une école au fin fond de la France. On pourrait pourtant penser que les préoccupations prioritaires des Français sont ailleurs : hausse du pétrole, augmentation du coût des médicaments, inflation générale...
Pendant que les grands laboratoires pharmaceutiques voient leurs profits progresser, on entend beaucoup moins ces élus sur ces sujets. Cela renforce l'idée que ce parti défend davantage les intérêts du patronat que ceux de son électorat populaire, alors même que ce dernier est le plus touché par la hausse du coût de la vie.

il ya tellement de sujet plus important. Comme protégé la suppression d'emploi

mais non allons nous attaquer à une paella hallal.
Le Rn mouvement des grand combats / pitoyable

Si la soumission vous convient, c'est votre affaire. Laissez s'opposer ceux qui refusent toute soumission à quelque religion que ce soit. Merci.

Signaler Répondre
avatar
Émile louis le 03/06/2026 à 09:23

Moi je comprend leurs choix de faire la paella hallal
Etant parent organisateur dans la kermesse de mes enfants, on a deja fait des paelas non halal et non se retrouver avec facile 75% a 85% d'invendu en fin de journée, donc aucune rentabilité, au contraire sa coûtait a l'école des sous.
En passant a la paella halal l'année dernière, on a vendu quasi 80% du plat, pourtant il n'y a pas autant de musulman dans notre village.
On en a conclu que tant que la caisse pour les sorties scolaire de l'année prochaine de nos enfants est pleine, c'est l'essentiel !!!!
On a eu l'unanimité au vote et cette année ce sont les merguezs qui seront halal.

Signaler Répondre
avatar
houlala le 03/06/2026 à 09:13

Des députés du RN se mobilisent pour commenter le menu scolaire d'une école au fin fond de la France. On pourrait pourtant penser que les préoccupations prioritaires des Français sont ailleurs : hausse du pétrole, augmentation du coût des médicaments, inflation générale...
Pendant que les grands laboratoires pharmaceutiques voient leurs profits progresser, on entend beaucoup moins ces élus sur ces sujets. Cela renforce l'idée que ce parti défend davantage les intérêts du patronat que ceux de son électorat populaire, alors même que ce dernier est le plus touché par la hausse du coût de la vie.

il ya tellement de sujet plus important. Comme protégé la suppression d'emploi

mais non allons nous attaquer à une paella hallal.
Le Rn mouvement des grand combats / pitoyable

Signaler Répondre
avatar
Klein le 03/06/2026 à 09:09

Une kermesse d'école publique doit être neutre pour conserver le principe de laïcité. C'est tout

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 03/06/2026 à 09:04
Jpfran a écrit le 03/06/2026 à 07h25

Ils ne veulent pas de crèche en mairie ou de croix en montagne mais le halal, qui est une taxe indirecte pour financer le culte, à tous les coins de rue et même dans l'école publique, ça ne les dérange pas ! Et je parle même pas de la souffrance animale qui pour le coup, ne les dérange plus...

On a vraiment la gauche (et consort) la plus soumise du monde.

Il y a plus de végétariens en France que de musulmans pratiquants, la présence de viande et de crevette dans cette paëlla est le vrai problème, pas la taxe religieuse sur l'abatage des poulets !

Signaler Répondre
avatar
Ha ha ha le 03/06/2026 à 09:04
boris69 a écrit le 03/06/2026 à 07h07

Pas facile pour les crevettes. Bon, il faut arrêter avec le halal, ce n' est que 10 % de la population donc la majorité l'emporte.

Les crevettes sont un exemple d'aliments considéré comme haram pour les musulmans madh’hab c’est a dire ceux qui font référence a l’interprétation des sources traditionnelles de l’islam comme les chiites et les sunnites. Le problème est de savoir de quel courant de l’islam se revendique les parents sachant que tu as 2 branches de ses branches une quarantaine de courant de pensée, comme nous n’avons pratiquement que des musulmans qui sont des croyants tiktok n’ayant jamais ouvert le coran ou etudié les textes et jurisprudences des différents courants ça me fait rire, pour quel type de musulmans ce menu est destiné, s’il en ecarte certains est du racisme ? Bref je ne doute pas un instant que certains se plongeront dans le complexe travail d’adaptation des menus inclusives pour les 42 sous branches de l’islman 😁 je vous epargne la longue liste d’aliments licites pour certains et illicites pour d’autres courants.

Signaler Répondre
avatar
l'instit le 03/06/2026 à 09:02
Jpfran a écrit le 03/06/2026 à 07h25

Ils ne veulent pas de crèche en mairie ou de croix en montagne mais le halal, qui est une taxe indirecte pour financer le culte, à tous les coins de rue et même dans l'école publique, ça ne les dérange pas ! Et je parle même pas de la souffrance animale qui pour le coup, ne les dérange plus...

On a vraiment la gauche (et consort) la plus soumise du monde.

Si le sou des écoles est une association loi 1901, les contraintes liées à la laïcité de l'école ne s'imposent pas.

Signaler Répondre
avatar
Une idée le 03/06/2026 à 08:59

Obliger à indiquer le mode d'abattage sur les viandes.

Plus seulement "hallal" ou "casher", mais "avec étourdissement" ou une mention éventuellement plus concise à trouver.

Parce que désormais pour raison de rentabilité, les chaînes d'abattage abattent souvent sanss étourdissement les animaux destinés axu filières ordinaires ni hallal ni casher...

Les clients ont le droit de pouvoir acheter avec certitude une viande dont l'animal aura été tué dans des conditions jugées modernes, non inutilement et consciemment cruelles...

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 03/06/2026 à 08:48

Petit à petit l' oiseau fait son nid.

Signaler Répondre
avatar
HalteAuChao le 03/06/2026 à 08:07
Ratz a écrit le 03/06/2026 à 07h53

Même a Amplepluis...petite ville de nos campagnes?
Que c'est triste ce changement...

Eh oui, voilà comme se concrétise au quotidien ce que l'on désigne par le Grand Remplacement !

Signaler Répondre
avatar
mdr le 03/06/2026 à 07:56
Jpfran a écrit le 03/06/2026 à 07h25

Ils ne veulent pas de crèche en mairie ou de croix en montagne mais le halal, qui est une taxe indirecte pour financer le culte, à tous les coins de rue et même dans l'école publique, ça ne les dérange pas ! Et je parle même pas de la souffrance animale qui pour le coup, ne les dérange plus...

On a vraiment la gauche (et consort) la plus soumise du monde.

La gauche et ses partisans sont leurs chèvres !! ( on se comprend) Mouaaa

Signaler Répondre
avatar
Ratz le 03/06/2026 à 07:53

Même a Amplepluis...petite ville de nos campagnes?
Que c'est triste ce changement...

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 03/06/2026 à 07:53
boris69 a écrit le 03/06/2026 à 07h07

Pas facile pour les crevettes. Bon, il faut arrêter avec le halal, ce n' est que 10 % de la population donc la majorité l'emporte.

Que 10 % ?
Entrisme quand tu nous tiens….
Soumission encore et encore

Signaler Répondre
avatar
Sujet le 03/06/2026 à 07:43

Tiens Mme Joncour députée se mobilise pour des ingrédients dans un menu mais ne s est pas même manifestée alors que 41 emplois vont être supprimés fin juin par l' entreprise Rochling située sur Decines , où elle est députée de la circonscription.
Ni elle , ni Tim Bouzon.

Signaler Répondre
avatar
Jpfran le 03/06/2026 à 07:25

Ils ne veulent pas de crèche en mairie ou de croix en montagne mais le halal, qui est une taxe indirecte pour financer le culte, à tous les coins de rue et même dans l'école publique, ça ne les dérange pas ! Et je parle même pas de la souffrance animale qui pour le coup, ne les dérange plus...

On a vraiment la gauche (et consort) la plus soumise du monde.

Signaler Répondre
avatar
Une chance pour la France le 03/06/2026 à 07:12

Et pourquoi pas un couscous avec du porc ?

Signaler Répondre
avatar
boris69 le 03/06/2026 à 07:07

Pas facile pour les crevettes. Bon, il faut arrêter avec le halal, ce n' est que 10 % de la population donc la majorité l'emporte.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.