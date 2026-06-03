La paella halal d'une kermesse sème le trouble dans ce village du Rhône : les députés RN veulent changer le menu

Une kermesse scolaire au cœur d’un débat politique local.

Dans un communiqué diffusé ce mardi 2 juin, des élus du Rassemblement national critiquent le maintien d’une paella servie exclusivement en version halal lors de la kermesse organisée par le Sou des écoles publiques d’Amplepuis.

Par la voix d’Annie Lefebvre, les conseillers municipaux d'opposition assurent avoir tenté, sans succès, d’obtenir une modification du menu proposé lors de l’événement.

Epaulés par les députés RN du Rhône Tiffany Joncour et Jonathan Gery, les signataires du texte estiment qu’une kermesse scolaire doit rester un "moment de convivialité et de rassemblement", sans distinction d’ordre religieux ou philosophique.

Ils jugent que l’événement "n’a pas vocation à privilégier les attentes d’une minorité au détriment du plus grand nombre", rappelant également que le Sou des écoles bénéficie de subventions publiques. Selon eux, les contribuables seraient donc en droit d’attendre une manifestation "sans prescription religieuse particulière".

Les élus RN demandent ainsi aux organisateurs d’abandonner ce choix, afin de préserver, selon eux, le caractère "fédérateur" de la kermesse et de garantir qu’"aucune conviction religieuse ne soit mise en avant dans le cadre d’une manifestation liée à l’école".