La gare de Perrache à Lyon fermée tout le week-end : la circulation des trains interrompue

Dans le cadre d’un vaste programme de renouvellement des voies ferrées en gare de Lyon Perrache, SNCF Réseau prévoit deux opérations d’ampleur qui entraîneront des interruptions de circulation ferroviaire continues pendant plusieurs jours.

La première est prévue ce week-end. A compter de ce vendredi soir à 22h30 et jusqu’à lundi à 5h30, la gare de Perrache sera fermée et la circulation des trains sera par conséquent perturbée. Les voyageurs sont invités à se rendre à la gare de la Part-Dieu mais surtout à vérifier si leur train circule bien. A noter que cette même opération sera renouvelée du vendredi 19 juin à 22h30 au lundi 22 juin à 5h30.

Débutés le 27 avril dernier, ces travaux vont se poursuivre jusqu’au 30 août 2026. Ils visent à renouveler l’ensemble des composants des voies ferrées, notamment le ballast, les traverses et les rails, afin de maintenir la sécurité et la performance des circulations. Le chantier représente un investissement de 5 millions d’euros, entièrement financé par SNCF Réseau.