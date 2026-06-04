Ils proposaient un parking "low cost" près de Saint-Exupéry : la police démantèle un système clandestin

Selon les informations communiquées par la police nationale, une opération menée le 26 mai à Saint-Bonnet-de-Mure a conduit à l’interpellation de deux personnes impliquées dans l’exploitation de “Saint-Exu Parking”.
Ce parking clandestin, situé chemin des 7 Chênes à Saint-Bonnet-de-Mure, permettait aux voyageurs de stationner leur véhicule avant de rejoindre l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry en navette. Il était proposé sur une plateforme de réservation comme étant ouvert de 5h à 22h.
Après un contrôle demandé à la police municipale le 2 juin, des voyageurs auraient encore été aperçus avec leurs bagages sur le site.
L’enquête ouverte en 2024 a mis en évidence plusieurs infractions, dont l’absence d’autorisation de transport public, l’emploi de chauffeurs non déclarés et des flux financiers répartis sur plusieurs comptes bancaires. Trois personnes, dont l’exploitant principal, ont été identifiées dans ce dossier.
Selon nos confrères du Progrès, il s’agit du deuxième parking illégal démantelé près de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry en un peu plus d’un an.
La police nationale précise toutefois que l’accès au parking est maintenu pour permettre aux automobilistes partis en voyage de récupérer leur véhicule, tandis que des patrouilles vérifient qu’aucun nouveau stationnement n’y soit effectué.
🚨 #Arnaque | Aéroport de Lyon St Exupéry. Les policiers du Rhône ont démantelé la structure illégale "ST EXUPARKING"— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) June 2, 2026
Notre priorité ? Votre sécurité ! Derrière certains tarifs attractifs se cachent de vraies pratiques frauduleuses.
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Ils ont pris leur temps pour le fermer.Signaler Répondre
Vu le racket, pardon les tarifs de St Ex ça ne pouvait que très bien fonctionner.
Très bien d'enlever toutes ces crapules qui profitent illégalement de leurs activités clandestines, et pour ceux qui se plaignent des prix des parkings, quand on a les moyens de se payer l'avion, on a les moyens de se payer le prix des parkings longue durée qui ne sont pas aussi prohibitifs que cela.Signaler Répondre
Les parkings à l aéroport sont tellement cher le dépose minute hors de prix j'ai l habitude d'y aller, ils n'ont qu'à baisser les tarifs ils ne sont tout de même pas à la rue vu le nombre de passagers, il ne faut pas s'étonner si il y a des abus. Qui sont les responsables ?Signaler Répondre
les aéroports sont gérés par les chambres de commerce qui délèguent souvent a des sous traitants en cascade ; les taxes et autres impôts doivent ruisseler dans les diverses collectivités et administrations ; ce qui ne les empêchent pas d’être lourdement déficitaires ...Signaler Répondre
L'aéroport fonctionne comme une machine à fric où tout est prétexte à dépouiller le voyageur.Signaler Répondre
Une dépose minute ultra chronométrée. Des parkings au prix exorbitant. Une desserte en transports très onéreuse ou interminable, au choix.
Résultat, à l'approche de l'aéroport on voit nombre de voitures arrêtées sur le bas côté, attendant d'aller chercher ou déposer des voyageurs. Des gens prennent des cars pour Annecy mais descendent à St Exupéry (toujours moins cher que de payer la navette !). Et il y a ce genre de parking clandestin.
Tant que St Exupéry sera organisé comme un racket de rente, il y aura ce type de contournement.
Ayons enfin une navette à prix abordable pour les résidents métropolitains, dont les impots ont financé la ligne et le rachat de la concession.
Ça dépanne vu le coût exorbitant des parkings dans cette zone ! mais l’état doit aussi mangerSignaler Répondre
l'état dit que c'est illégal alors l'aéroport avec leurs prix exorbitant c'est illégal aussi alors faîte votre travail aussiSignaler Répondre
C'est quoi le problème ? Si ça dérange l'aéroport, ils ont cas baisés les tarif de leur parking qui est exorbitant. C'est a l'aéroport de se remettre en question.Signaler Répondre
...Et le tarif des parkings officiels de l aeroport , c est pas de l arnaque ?Signaler Répondre
Allez raque mon petit ,raque !
Le sherif de Nottinghgam.
Trop d'impôt tue l'impôt, Et les tarifs exorbitants génèrent la concurrence déloyale.Signaler Répondre