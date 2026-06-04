Ils proposaient un parking "low cost" près de Saint-Exupéry : la police démantèle un système clandestin

Selon les informations communiquées par la police nationale, une opération menée le 26 mai à Saint-Bonnet-de-Mure a conduit à l’interpellation de deux personnes impliquées dans l’exploitation de “Saint-Exu Parking”.

Ce parking clandestin, situé chemin des 7 Chênes à Saint-Bonnet-de-Mure, permettait aux voyageurs de stationner leur véhicule avant de rejoindre l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry en navette. Il était proposé sur une plateforme de réservation comme étant ouvert de 5h à 22h.

Après un contrôle demandé à la police municipale le 2 juin, des voyageurs auraient encore été aperçus avec leurs bagages sur le site.

L’enquête ouverte en 2024 a mis en évidence plusieurs infractions, dont l’absence d’autorisation de transport public, l’emploi de chauffeurs non déclarés et des flux financiers répartis sur plusieurs comptes bancaires. Trois personnes, dont l’exploitant principal, ont été identifiées dans ce dossier.

Selon nos confrères du Progrès, il s’agit du deuxième parking illégal démantelé près de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry en un peu plus d’un an.

La police nationale précise toutefois que l’accès au parking est maintenu pour permettre aux automobilistes partis en voyage de récupérer leur véhicule, tandis que des patrouilles vérifient qu’aucun nouveau stationnement n’y soit effectué.