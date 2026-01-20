Députés et sénateurs se mettent d'accord : on se rapproche de la fin des ZFE, dont celle de Lyon

Car ce mardi soir, députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire ont validé leur suppression.
Cela ouvre la voie à la conclusion de cet épisode débuté au printemps dernier. L'Assemblée nationale doit adopter définitivement l'article 15 ter inclus dans le projet de loi simplification mardi 26 janvier, puis le Sénat fera de même le jeudi 29.
Il reste une dernière possibilité pour les défenseurs de la ZFE pour la sauver : le Conseil constitutionnel pourrait annuler sa suppression, notamment parce qu'elle a été glissée dans un projet de loi qui n'a pas de lien avec le sujet.
Pour rappel, les Zones à Faibles Emissions ont été déployées dans les grandes villes dont Lyon, pour empêcher les véhicules les plus polluants d'y circuler et d'y stationner.
L'article 15 ter avait été voté par les députés RN, LR et LFI en mai dernier. Tandis que les deux députés écologistes du Rhône Marie-Charlotte Garin et Boris Tavernier s'étaient illustrés en... ratant le vote à l'Assemblée pour tenter de sauver la ZFE lyonnaise.
Si jamais cette dernière était supprimée, les véhicules dotés de vignettes Crit'Air 3, 4 et 5 pourraient à nouveau circuler dans Lyon, Caluire-et-Cuire, ainsi que Villeurbanne, Bron et Vénissieux sur les secteurs situés à l’intérieur du boulevard périphérique Laurent Bonnevay.
