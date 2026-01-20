Environnement

Députés et sénateurs se mettent d'accord : on se rapproche de la fin des ZFE, dont celle de Lyon

La Zone à Faibles Emissions ne sera bientôt plus.

Car ce mardi soir, députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire ont validé leur suppression.

Cela ouvre la voie à la conclusion de cet épisode débuté au printemps dernier. L'Assemblée nationale doit adopter définitivement l'article 15 ter inclus dans le projet de loi simplification mardi 26 janvier, puis le Sénat fera de même le jeudi 29.

Il reste une dernière possibilité pour les défenseurs de la ZFE pour la sauver : le Conseil constitutionnel pourrait annuler sa suppression, notamment parce qu'elle a été glissée dans un projet de loi qui n'a pas de lien avec le sujet.

Pour rappel, les Zones à Faibles Emissions ont été déployées dans les grandes villes dont Lyon, pour empêcher les véhicules les plus polluants d'y circuler et d'y stationner.

L'article 15 ter avait été voté par les députés RN, LR et LFI en mai dernier. Tandis que les deux députés écologistes du Rhône Marie-Charlotte Garin et Boris Tavernier s'étaient illustrés en... ratant le vote à l'Assemblée pour tenter de sauver la ZFE lyonnaise.

Si jamais cette dernière était supprimée, les véhicules dotés de vignettes Crit'Air 3, 4 et 5 pourraient à nouveau circuler dans Lyon, Caluire-et-Cuire, ainsi que Villeurbanne, Bron et Vénissieux sur les secteurs situés à l’intérieur du boulevard périphérique Laurent Bonnevay.

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Joubs le 20/01/2026 à 21:30

Et la Fin de Doucet comme maire de Lyon
Champagne !!!

Signaler Répondre
avatar
Juste pour savoir le 20/01/2026 à 21:29

Les ZFE elles sont tombées du ciel ? Un dictateur les a imposées au Bon Peuple ?

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 20/01/2026 à 21:26

Excellente nouvelle contraire à l'autocratie des verts. Une belle claque à 2 mois du scrutin. Allez en mars cette peste verte dégage.

Signaler Répondre
avatar
Parce que les écolos le valaient bien le 20/01/2026 à 21:23
Zone Finie et Enterrée a écrit le 20/01/2026 à 20h45

Les écolos ont poussé le bouchon idéologique (lyonnais) bien plus loin que la loi ....Ils peuvent maintenant pleurer. Nous, on ne les pleurera pas en mars prochain. Aulas vite et pis c est tout...

Un signe....Les génies écolos vont mettre les gaules

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 20/01/2026 à 21:20
Bertrand kanta a écrit le 20/01/2026 à 20h35

Il fait savoir qu’à la base les zfe c’est une idée du RN , votez bien en 2027

Mais bien sur, et c'est la poule qui a fait l'oeuf.

Signaler Répondre
avatar
Ringard 69190 le 20/01/2026 à 20:51

Allez en Italie et vous serez surpris.
1 amende vous poursuivra pendant 20 ans.

Signaler Répondre
avatar
Décision largement anticipée par les lyonnais le 20/01/2026 à 20:49

et c'est tant mieux

Signaler Répondre
avatar
bassta le 20/01/2026 à 20:47
Bertrand kanta a écrit le 20/01/2026 à 20h35

Il fait savoir qu’à la base les zfe c’est une idée du RN , votez bien en 2027

cela ressemble à une énorme infox ! vous avez des sources de ce que vous affirmez ?

Signaler Répondre
avatar
Zone Finie et Enterrée le 20/01/2026 à 20:45

Les écolos ont poussé le bouchon idéologique (lyonnais) bien plus loin que la loi ....Ils peuvent maintenant pleurer. Nous, on ne les pleurera pas en mars prochain. Aulas vite et pis c est tout...

Signaler Répondre
avatar
Bertrand kanta le 20/01/2026 à 20:35

Il fait savoir qu’à la base les zfe c’est une idée du RN , votez bien en 2027

Signaler Répondre

