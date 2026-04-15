Métropole de Lyon : Véronique Sarselli salue la fin de la ZFE "injuste et inefficace"

La suppression des Zones à faibles émissions (ZFE) ce mardi 14 avril par les députés a été très bien accueilli du côté de la nouvelle présidence de la Métropole de Lyon.
Véronique Sarselli se félicite de cette décision, adoptée dans le cadre de la loi de simplification économique.
Pour la présidente LR, les ZFE constituaient un dispositif "injuste et inapplicable", pénalisant une partie de la population dépendante de la voiture. "C’est enfin une décision équilibrée face à un dispositif devenu dogmatique", affirme-t-elle.
Comme martelé depuis des années à l'instar d'autres maires de l'agglomération, elle estime que ces zones ont contribué à creuser une fracture entre habitants des centres-villes et ceux des périphéries.
Véronique Sarselli s’appuie sur l’évolution du parc automobile pour appuyer sa position. Selon elle, les véhicules les plus polluants (Crit’Air 3, 4 et 5) ont diminué de plus de 60 % entre 2011 et 2025, les véhicules moins polluants (Crit’Air 1 et 2) ont été multipliés par cinq et plus de 24 000 véhicules électriques circulent désormais sur le territoire.
Des chiffres qui, selon elle, montrent que la transition écologique est déjà à l’œuvre, sans contrainte réglementaire forte.
"Accompagner plutôt qu’exclure"
La présidente de la collectivité appelle désormais à changer de méthode. "L’écologie ne peut pas être une écologie d’exclusion", insiste-t-elle, plaidant pour des politiques qui vont "accompagner plutôt qu'exclure".
Avec la disparition annoncée des ZFE, la Métropole de Lyon devra désormais repenser ses politiques de mobilité et de qualité de l’air.
bravo !!!Signaler Répondre
A part ton quinoa qui est livré a vélo , tes meubles et tes colis Amazone viennent comment eux ?Signaler Répondre
En Ca ca mion , ha merde alors......
Grégory en PLS ce matinSignaler Répondre
Magnifique décision
On sait que leur place d'élus sectaires contaient poir eux. Leurs mensonges les ont rattraper assez viteSignaler Répondre
en France nous avons la gauche et l’extrême gauche les plus sectaires au monde Macron a été complice avec eux !Signaler Répondre
Quel vilain temps pour les écolos !Signaler Répondre
Le moitié de khmer doit être furieux qu'on lui enlève son jouet. Commece mal son 2° mandat !Signaler Répondre
Par son choix poltique, et après l'éviction de son binôme Bernard, vivement la suite pour rajeunir de 30 ans !
Les écolos en PLS.Signaler Répondre
En avant les SUV et les camions dans la ville . On avance , c 'est une évidence. Forons , forons , comme ils disent de l autre côté de l ' Atlantique.Signaler Répondre
Et crevons de chaud , la gueule ouverte ! et n 'oublions pas les clims pour réchauffer les rues . Un petit coup de chaud au passage en passant devant certains magasins , rien de mieux !
c'est vraiment un retour de 30ans en arriere a lyon !Signaler Répondre
Ouf, on respire...Signaler Répondre
Merci aux élus du groupe RN - UDR de l'assemblée nationale d'avoir voté cette suppression de ZFE.
c est exactement ça, ceux qui roulent au quotidien change régulièrement de voiture et donc sont aux dernières normes … la ZFE n était qu une injustice sociale contre les pauvres et les familles nombreuses … des caprices de bobos pseudos ecolo qui ne pensent qu à eux … incapables de voir le monde qui les entoure se limitant à leur « entre sois » essayant par tous les moyens ceux qui ne sont ados comme eux ou qui n ont pas leur niveau financier… c est bien pour ça que Les VERTS rois des magouilles de l Écologie Politique ont pris une claque aux municipales partout en France et sans ses « magouilles techniques » qui ont fait de Doucet La marionnette de Melenchon il serait aujourd’hui au chômage…Signaler Répondre
Et selon vous, il y aura moins d'embouteillages quand il y aura de nouveau plus de voitures pour occuper la voirie ?Signaler Répondre
Sinon, Mme Sarselli, on lui dit ou pas..? que les ZFE ont été votées sous Macron, gouvernement Philippe, avec du Lemaire, Darmanin, et surtout Borne aux transports.. son camp en fait.. "injuste et inefficace".
Défense de rire en voyant le prix de l'essence, pendant qu'on y est.
On sait que la promotion de la santé et la lutte contre le réchauffement climatique sont inutiles pour ces élus . Dommage, leurs mensonges vont les rattraper assez vite .Signaler Répondre
Bravo mais il faut egalement supprimer ZTL et rendre l'acces du centre ville au transport en commun.Signaler Répondre
Très bonne nouvelle !Signaler Répondre
Les militants vont faire ouin ouin avec leur argument de baisse de la pollution qui était en fait la conséquence des évolutions des moteurs et non des ZFE, les écolos ont fait évoluer la pollution avec l'augmentation des embouteillages (Lyon championne de France avec leurs orientations).Signaler Répondre
Cette c...rie de voies de covoiturage !!!!Signaler Répondre
Ces zfe étaient une sorte de discrimination pour une population bien définie. La suppression de ces zfe est une très bonne chose, et permet le retour à la liberté de circuler normalement, et sans contrainteSignaler Répondre
Zut alors, j'aimais bien faire de la désobéissance civile en roulant dans Lyon avec ma Twingo critère 3 😁Signaler Répondre
Il ne s’agit nullement d’une position politique de gauche ou de droite! c’est juste logique . Des anciennes voitures, il y en aura de moins en moins et l’épuration se fera automatiquement sans besoin d’une loi contraignante et Archie coûteuse ! Le bon mieux est d’utiliser au maximum nos vieilles voitures…. sous réserve qu’elles passent de contrôle technique !!!Signaler Répondre
Merci Véronique laissons les bobos et les ecolos dans leur monde. Ils sont en dehors des réalités. Qu'ils restent dans leur secte à fumer la moquette.Signaler Répondre
on va rater la technologie et réduire la qualité d’air un danger pour notre santé tout les pays européens conservent cette directives pendant que le monde avance en France nous avons la droite et l’extrême droite les plus nuls au monde Macron a été complice avec euxSignaler Répondre
que tot ou tard ,les bagnoles seront renouvellees naturellement par leur proprietaire, avec l age et le vieillissement ,et avec de nouvelles technologies embarquees motivantes pour l acquereur ...pas besoin des ecolos militants pro zfe pour accelerer le processus:çà se fera tout seulSignaler Répondre
et maintenant madame la Présidente il faut vous attaquer à la suppression de la ZTL qui est une très mauvaise chose pour nos commerçants et pour inciter des habitants hors Lyon à venir dans la ville. il y a tellement de choses à réparer et on voudrait tous que ça se fasse très vite alors que la métropole n'est pas installée depuis encore un mois. en attendant que le maire profite de son injuste et confortable salaire et surtout qu'il se taise et qu'il laisse agir les professionnels.Signaler Répondre
Doudou et Bernard doivent tirer une tronche ce matin, tout s'effondre pour un moment ;-)Signaler Répondre
Et pour la ZTL et surtout les voix de covoiturage ??
tres bonne nouvelle.Signaler Répondre
ouf !!!Signaler Répondre
Les bobos verts ont perdu la bataille des idées et la bataille politique
Messieurs Bernard et Kolhas sont bien définitivement battus
Rappelez vousSignaler Répondre
BB et JC K :
Les grands schémas avec les voiturescritair 2 interdits dés 2026
L interdiction étendue sous fourviere qui est passée quasi inapercue aux yeux de la presse .
Y a pas de pb : "les voitures d occasion sont pas chères , il suffit de venir en TC et de parfois louer si on en a besoin "
Enfin la fin
C’est une avancée positive.Signaler Répondre
Maintenant on supprime les voies de co voiturage inutiles , on revoit les plans de circulation, les feux intelligents etc …
Super d'avoir suprimer cette loi sur injuste et ineficacecSignaler Répondre
Entièrement d'accord avec elle. Mais ... il s'agit d'une directive de la Kommandantur euroaméricaine qui dirige notre pays à la place des pantins qu'on élit. Et là, à moins de sortir de l'UE, rien à faire, ça reviendra. Ce n'est juste qu'un peu de temps gagné.Signaler Répondre