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Métropole de Lyon : Véronique Sarselli salue la fin de la ZFE "injuste et inefficace"

Métropole de Lyon : Véronique Sarselli salue la fin de la ZFE "injuste et inefficace"
Véronique Sarselli accueille avec joie la suppression de la ZFE de la Métropole de Lyon - LyonMag

Après l’adoption du texte actant la suppression des Zones à faibles émissions, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, estime que ce dispositif était devenu "dogmatique" et source de fractures sociales.

La suppression des Zones à faibles émissions (ZFE) ce mardi 14 avril par les députés a été très bien accueilli du côté de la nouvelle présidence de la Métropole de Lyon.

Véronique Sarselli se félicite de cette décision, adoptée dans le cadre de la loi de simplification économique.

Pour la présidente LR, les ZFE constituaient un dispositif "injuste et inapplicable", pénalisant une partie de la population dépendante de la voiture. "C’est enfin une décision équilibrée face à un dispositif devenu dogmatique", affirme-t-elle.  

Comme martelé depuis des années à l'instar d'autres maires de l'agglomération, elle estime que ces zones ont contribué à creuser une fracture entre habitants des centres-villes et ceux des périphéries.

Véronique Sarselli s’appuie sur l’évolution du parc automobile pour appuyer sa position. Selon elle, les véhicules les plus polluants (Crit’Air 3, 4 et 5) ont diminué de plus de 60 % entre 2011 et 2025, les véhicules moins polluants (Crit’Air 1 et 2) ont été multipliés par cinq et plus de 24 000 véhicules électriques circulent désormais sur le territoire.

Des chiffres qui, selon elle, montrent que la transition écologique est déjà à l’œuvre, sans contrainte réglementaire forte.

"Accompagner plutôt qu’exclure"

La présidente de la collectivité appelle désormais à changer de méthode. "L’écologie ne peut pas être une écologie d’exclusion", insiste-t-elle, plaidant pour des politiques qui vont "accompagner plutôt qu'exclure".

Avec la disparition annoncée des ZFE, la Métropole de Lyon devra désormais repenser ses politiques de mobilité et de qualité de l’air.

Tags :

Véronique Sarselli

ZFE

métropole de Lyon

32 commentaires
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pie69 le 15/04/2026 à 11:09

bravo !!!

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Moua le 15/04/2026 à 11:04
Super ! a écrit le 15/04/2026 à 10h10

En avant les SUV et les camions dans la ville . On avance , c 'est une évidence. Forons , forons , comme ils disent de l autre côté de l ' Atlantique.

Et crevons de chaud , la gueule ouverte ! et n 'oublions pas les clims pour réchauffer les rues . Un petit coup de chaud au passage en passant devant certains magasins , rien de mieux !

A part ton quinoa qui est livré a vélo , tes meubles et tes colis Amazone viennent comment eux ?
En Ca ca mion , ha merde alors......

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LéoChater le 15/04/2026 à 10:39

Grégory en PLS ce matin
Magnifique décision

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Khmers x 2 le 15/04/2026 à 10:28
stpaulien a écrit le 15/04/2026 à 09h11

On sait que la promotion de la santé et la lutte contre le réchauffement climatique sont inutiles pour ces élus . Dommage, leurs mensonges vont les rattraper assez vite .

On sait que leur place d'élus sectaires contaient poir eux. Leurs mensonges les ont rattraper assez vite

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Qui perd gagne !!!!!!!!!!!!!! le 15/04/2026 à 10:22
un pas en arriere a écrit le 15/04/2026 à 08h11

on va rater la technologie et réduire la qualité d’air un danger pour notre santé tout les pays européens conservent cette directives pendant que le monde avance en France nous avons la droite et l’extrême droite les plus nuls au monde Macron a été complice avec eux

en France nous avons la gauche et l’extrême gauche les plus sectaires au monde Macron a été complice avec eux !

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oh là là là là le 15/04/2026 à 10:22

Quel vilain temps pour les écolos !

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Qui perd gagne ! le 15/04/2026 à 10:20
thierry0069 a écrit le 15/04/2026 à 10h00

c'est vraiment un retour de 30ans en arriere a lyon !

Le moitié de khmer doit être furieux qu'on lui enlève son jouet. Commece mal son 2° mandat !
Par son choix poltique, et après l'éviction de son binôme Bernard, vivement la suite pour rajeunir de 30 ans !

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EELV ZFE le 15/04/2026 à 10:10

Les écolos en PLS.

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Super ! le 15/04/2026 à 10:10
Mdr ! a écrit le 15/04/2026 à 09h24

Et selon vous, il y aura moins d'embouteillages quand il y aura de nouveau plus de voitures pour occuper la voirie ?
Sinon, Mme Sarselli, on lui dit ou pas..? que les ZFE ont été votées sous Macron, gouvernement Philippe, avec du Lemaire, Darmanin, et surtout Borne aux transports.. son camp en fait.. "injuste et inefficace".
Défense de rire en voyant le prix de l'essence, pendant qu'on y est.

En avant les SUV et les camions dans la ville . On avance , c 'est une évidence. Forons , forons , comme ils disent de l autre côté de l ' Atlantique.

Et crevons de chaud , la gueule ouverte ! et n 'oublions pas les clims pour réchauffer les rues . Un petit coup de chaud au passage en passant devant certains magasins , rien de mieux !

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thierry0069 le 15/04/2026 à 10:00

c'est vraiment un retour de 30ans en arriere a lyon !

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Chris6969699 le 15/04/2026 à 09:58

Ouf, on respire...

Merci aux élus du groupe RN - UDR de l'assemblée nationale d'avoir voté cette suppression de ZFE.

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saco697 le 15/04/2026 à 09:43

c est exactement ça, ceux qui roulent au quotidien change régulièrement de voiture et donc sont aux dernières normes … la ZFE n était qu une injustice sociale contre les pauvres et les familles nombreuses … des caprices de bobos pseudos ecolo qui ne pensent qu à eux … incapables de voir le monde qui les entoure se limitant à leur « entre sois » essayant par tous les moyens ceux qui ne sont ados comme eux ou qui n ont pas leur niveau financier… c est bien pour ça que Les VERTS rois des magouilles de l Écologie Politique ont pris une claque aux municipales partout en France et sans ses « magouilles techniques » qui ont fait de Doucet La marionnette de Melenchon il serait aujourd’hui au chômage…

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Mdr ! le 15/04/2026 à 09:24
Anti Secte a écrit le 15/04/2026 à 08h52

Les militants vont faire ouin ouin avec leur argument de baisse de la pollution qui était en fait la conséquence des évolutions des moteurs et non des ZFE, les écolos ont fait évoluer la pollution avec l'augmentation des embouteillages (Lyon championne de France avec leurs orientations).

Et selon vous, il y aura moins d'embouteillages quand il y aura de nouveau plus de voitures pour occuper la voirie ?
Sinon, Mme Sarselli, on lui dit ou pas..? que les ZFE ont été votées sous Macron, gouvernement Philippe, avec du Lemaire, Darmanin, et surtout Borne aux transports.. son camp en fait.. "injuste et inefficace".
Défense de rire en voyant le prix de l'essence, pendant qu'on y est.

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stpaulien le 15/04/2026 à 09:11

On sait que la promotion de la santé et la lutte contre le réchauffement climatique sont inutiles pour ces élus . Dommage, leurs mensonges vont les rattraper assez vite .

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gab le 15/04/2026 à 09:09

Bravo mais il faut egalement supprimer ZTL et rendre l'acces du centre ville au transport en commun.

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Gone_69 le 15/04/2026 à 09:04

Très bonne nouvelle !

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Anti Secte le 15/04/2026 à 08:52

Les militants vont faire ouin ouin avec leur argument de baisse de la pollution qui était en fait la conséquence des évolutions des moteurs et non des ZFE, les écolos ont fait évoluer la pollution avec l'augmentation des embouteillages (Lyon championne de France avec leurs orientations).

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N'oubliions pas le 15/04/2026 à 08:52
Ex Précisions a écrit le 15/04/2026 à 07h59

Doudou et Bernard doivent tirer une tronche ce matin, tout s'effondre pour un moment ;-)
Et pour la ZTL et surtout les voix de covoiturage ??

Cette c...rie de voies de covoiturage !!!!

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 15/04/2026 à 08:40

Ces zfe étaient une sorte de discrimination pour une population bien définie. La suppression de ces zfe est une très bonne chose, et permet le retour à la liberté de circuler normalement, et sans contrainte

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Autocat le 15/04/2026 à 08:37

Zut alors, j'aimais bien faire de la désobéissance civile en roulant dans Lyon avec ma Twingo critère 3 😁

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Chimel Darsou le 15/04/2026 à 08:30

Il ne s’agit nullement d’une position politique de gauche ou de droite! c’est juste logique . Des anciennes voitures, il y en aura de moins en moins et l’épuration se fera automatiquement sans besoin d’une loi contraignante et Archie coûteuse ! Le bon mieux est d’utiliser au maximum nos vieilles voitures…. sous réserve qu’elles passent de contrôle technique !!!

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Winchester 73 le 15/04/2026 à 08:18

Merci Véronique laissons les bobos et les ecolos dans leur monde. Ils sont en dehors des réalités. Qu'ils restent dans leur secte à fumer la moquette.

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un pas en arriere le 15/04/2026 à 08:11

on va rater la technologie et réduire la qualité d’air un danger pour notre santé tout les pays européens conservent cette directives pendant que le monde avance en France nous avons la droite et l’extrême droite les plus nuls au monde Macron a été complice avec eux

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surtout le 15/04/2026 à 08:08
polichart a écrit le 15/04/2026 à 07h29

Super d'avoir suprimer cette loi sur injuste et ineficacec

que tot ou tard ,les bagnoles seront renouvellees naturellement par leur proprietaire, avec l age et le vieillissement ,et avec de nouvelles technologies embarquees motivantes pour l acquereur ...pas besoin des ecolos militants pro zfe pour accelerer le processus:çà se fera tout seul

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la ztl après la zfe? le 15/04/2026 à 08:05

et maintenant madame la Présidente il faut vous attaquer à la suppression de la ZTL qui est une très mauvaise chose pour nos commerçants et pour inciter des habitants hors Lyon à venir dans la ville. il y a tellement de choses à réparer et on voudrait tous que ça se fasse très vite alors que la métropole n'est pas installée depuis encore un mois. en attendant que le maire profite de son injuste et confortable salaire et surtout qu'il se taise et qu'il laisse agir les professionnels.

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Ex Précisions le 15/04/2026 à 07:59

Doudou et Bernard doivent tirer une tronche ce matin, tout s'effondre pour un moment ;-)
Et pour la ZTL et surtout les voix de covoiturage ??

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Saviem69 le 15/04/2026 à 07:54

tres bonne nouvelle.

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popon le 15/04/2026 à 07:52

ouf !!!
Les bobos verts ont perdu la bataille des idées et la bataille politique
Messieurs Bernard et Kolhas sont bien définitivement battus

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Enfin le 15/04/2026 à 07:32

Rappelez vous
BB et JC K :
Les grands schémas avec les voiturescritair 2 interdits dés 2026
L interdiction étendue sous fourviere qui est passée quasi inapercue aux yeux de la presse .
Y a pas de pb : "les voitures d occasion sont pas chères , il suffit de venir en TC et de parfois louer si on en a besoin "

Enfin la fin

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Bon le 15/04/2026 à 07:31

C’est une avancée positive.
Maintenant on supprime les voies de co voiturage inutiles , on revoit les plans de circulation, les feux intelligents etc …

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polichart le 15/04/2026 à 07:29

Super d'avoir suprimer cette loi sur injuste et ineficacec

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Kassos le 15/04/2026 à 07:05

Entièrement d'accord avec elle. Mais ... il s'agit d'une directive de la Kommandantur euroaméricaine qui dirige notre pays à la place des pantins qu'on élit. Et là, à moins de sortir de l'UE, rien à faire, ça reviendra. Ce n'est juste qu'un peu de temps gagné.

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