Métropole de Lyon : Véronique Sarselli salue la fin de la ZFE "injuste et inefficace"

La suppression des Zones à faibles émissions (ZFE) ce mardi 14 avril par les députés a été très bien accueilli du côté de la nouvelle présidence de la Métropole de Lyon.

Véronique Sarselli se félicite de cette décision, adoptée dans le cadre de la loi de simplification économique.

Pour la présidente LR, les ZFE constituaient un dispositif "injuste et inapplicable", pénalisant une partie de la population dépendante de la voiture. "C’est enfin une décision équilibrée face à un dispositif devenu dogmatique", affirme-t-elle.

Comme martelé depuis des années à l'instar d'autres maires de l'agglomération, elle estime que ces zones ont contribué à creuser une fracture entre habitants des centres-villes et ceux des périphéries.

Véronique Sarselli s’appuie sur l’évolution du parc automobile pour appuyer sa position. Selon elle, les véhicules les plus polluants (Crit’Air 3, 4 et 5) ont diminué de plus de 60 % entre 2011 et 2025, les véhicules moins polluants (Crit’Air 1 et 2) ont été multipliés par cinq et plus de 24 000 véhicules électriques circulent désormais sur le territoire.

Des chiffres qui, selon elle, montrent que la transition écologique est déjà à l’œuvre, sans contrainte réglementaire forte.

"Accompagner plutôt qu’exclure"

La présidente de la collectivité appelle désormais à changer de méthode. "L’écologie ne peut pas être une écologie d’exclusion", insiste-t-elle, plaidant pour des politiques qui vont "accompagner plutôt qu'exclure".

Avec la disparition annoncée des ZFE, la Métropole de Lyon devra désormais repenser ses politiques de mobilité et de qualité de l’air.