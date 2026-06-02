Un exercice de sécurité mené au port Edouard Herriot : le système FR Alert sera activé dans plusieurs communes près de Lyon 

Cet exercice, encadré par les services de la préfecture du Rhône, sera mené sur un site industriel situé au port Édouard Herriot, dans le 7e arrondissement de Lyon.

"À cette occasion, des moyens du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours seront déployés", indiquent les services de l’Etat.

Au cours de la matinée, le système FR-Alert sera testé. Une notification pourrait donc apparaitre sur les téléphones portables des populations se trouvant dans le 7e arrondissement de la ville de Lyon avec de possibles effets sur les territoires des communes d’Oullins-Pierre-Bénite et Saint-Fons.

"Les personnes qui recevront la notification d’alerte, accompagnée d’un signal sonore spécifique, n’auront aucune action à entreprendre ni de comportement particulier de mise à l’abri à adopter. La mention exercice sera explicitement indiquée", précise la Préfecture.