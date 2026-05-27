Environnement

Fin de l’épisode de pollution à Lyon, les restrictions de vitesse bientôt levées

Fin de l’épisode de pollution à Lyon, les restrictions de vitesse bientôt levées
Fin de l’épisode de pollution à Lyon, les restrictions de vitesse bientôt levées - Lyon Mag

L’épisode de pollution touche à sa fin dans le bassin lyonnais et le nord-Isère.

Le dernier bulletin de ATMO Auvergne-Rhône-Alpes montre une amélioration de la qualité de l’air dans le bassin lyonnais, le Nord-Isère et dans la zone des Coteaux grâce à une évolution des conditions météorologiques. 

Une dépression en provenance de l’Atlantique arrive sur la région ce jeudi. Cela va renforcer le brassage des masses d’air, avec un vent du nord pouvant atteindre 40 km/h, favorisant ainsi la dispersion des polluants et une baisse des concentrations. 

Par conséquent, la Préfecture du Rhône annonce la fin des mesures d’urgence mise en place depuis le début de la semaine, notamment les restrictions de vitesse sur les grands axes.  

En revanche, les véhicules classé Crit’air 3, 4 et 5 restent interdits dans la ZFE de la Métropole de Lyon.

Tags :

pollution

Lyon

6 commentaires
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Ex Précisions le 27/05/2026 à 19:00

Désolé j'avais oublié et roulé normalement avec mon diesel.

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ah ben tiens le 27/05/2026 à 18:34

Comme par enchantement la pollution est terminé ! !

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Capello le 27/05/2026 à 18:17
Prié a écrit le 27/05/2026 à 18h04

Les gueux sont prié de ne pas polluer l'air des bobos.

C est sûr que c'est les bobos qui vivent au bord du periph

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Vive l'avion le 27/05/2026 à 18:05

Tout ce cinéma pour quel résultat au final ? Pas vu un policier sur le périph et des gens qui continuaient a rouler à 70/80 voire plus....Je suis crit'air 3 et je continue à rouler et je m'assois sur leurs règles débiles !

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Prié le 27/05/2026 à 18:04

Les gueux sont prié de ne pas polluer l'air des bobos.

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BMW Diesel SUV le 27/05/2026 à 17:45

Restrictions de vitesse ah bon?! Pas au courant perso j'ai roulé comme un bâtard en mode pas au courant de leur histoire

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