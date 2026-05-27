Fin de l’épisode de pollution à Lyon, les restrictions de vitesse bientôt levées

Le dernier bulletin de ATMO Auvergne-Rhône-Alpes montre une amélioration de la qualité de l’air dans le bassin lyonnais, le Nord-Isère et dans la zone des Coteaux grâce à une évolution des conditions météorologiques.

Une dépression en provenance de l’Atlantique arrive sur la région ce jeudi. Cela va renforcer le brassage des masses d’air, avec un vent du nord pouvant atteindre 40 km/h, favorisant ainsi la dispersion des polluants et une baisse des concentrations.

Par conséquent, la Préfecture du Rhône annonce la fin des mesures d’urgence mise en place depuis le début de la semaine, notamment les restrictions de vitesse sur les grands axes.

En revanche, les véhicules classé Crit’air 3, 4 et 5 restent interdits dans la ZFE de la Métropole de Lyon.