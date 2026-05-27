Agriculture, foncier, sécurité : en déplacement à Irigny, Véronique Sarselli veut "préserver les terres agricoles"

Ce mercredi 27 mai, Véronique Sarselli s’est rendue à l’EARL Les Pommières, à Irigny, afin d’échanger avec plusieurs agriculteurs de la métropole lyonnaise autour des enjeux du monde agricole. Une visite organisée en présence de la maire de la commune, Nathalie Sanlaville.

Face aux exploitants, la nouvelle présidente de la Métropole a insisté sur la nécessité de protéger durablement les terres agricoles du territoire. "Aujourd’hui nous avons tenu à nous déplacer avec madame la maire d’Irigny sur une exploitation […] pour réaffirmer notre volonté à la fois de préserver des terres agricoles et qu’on trouve le moyen de soutenir de manière plus importante nos agriculteurs."

Durant cette rencontre, Véronique Sarselli a également défendu une méthode de travail basée sur la concertation avec les professionnels du secteur. "J’ai proposé dès ma prise de mandat de construire nos politiques agricoles ensemble, avec les agriculteurs, je pense que c’est la meilleure chose à faire sur le point de vue de la méthode", a-t-elle affirmé.

La présidente de la Métropole a également évoqué les difficultés rencontrées par les exploitants agricoles en zone périurbaine. "Il faut absolument préserver ces terres ! Il faut avoir une politique qui favorise une agriculture productive et de proximité," a-t-elle insisté. Elle a notamment pointé les conséquences des terrains laissés inoccupés, évoquant "des risques de sécurité" qui y sont liés avec "la tendance aujourd’hui à envahir les champs pour des activités qui n’ont rien à voir," mais aussi "les déchets, les dépôts sauvages" ou encore "les vols."

"Quand on dit qu’on préserve du foncier agricole, c'est aussi mettre en place des moyens pour accompagner sur la transmission ou les acquisitions. Il y a nécessairement une simplification à mettre en place", a encore ajouté la présidente métropolitaine.

"On ne peut pas avoir des tomates au mois de janvier"

Au cœur des échanges, la question de la souveraineté alimentaire a également été abordée. "La souveraineté alimentaire pour moi c’est avant tout l’agriculture de proximité c’est-à-dire que c’est fait à côté de chez nous. On doit valoriser ça," a déclaré Véronique Sarselli. Avant d’assurer aux agriculteurs présents : "La Métropole de Lyon n’assume pas toutes les problématiques que vous avez, mais en tout cas, on sera à vos côtés pour vous soutenir."

Parmi les exploitants présents, Vincent Jonod, agriculteur associé spécialisé dans l’arboriculture, a salué cette visite de terrain."Elle a pu voir les problématiques qu’on peut avoir. Notre type d’agriculture etc", explique-t-il. "C’est bien de pouvoir lui donner les problématiques qu’on rencontre, comme ça elle a pu répondre sur ce qui dépend de la Métropole."

L’agriculteur a notamment évoqué la pression foncière grandissante autour des exploitations agricoles de la métropole. "Des terrains juste à côté de chez nous valent 400 euros du mètre carré alors qu’un terrain agricole c’est 1 euro," souligne-t-il. Il évoque également des problématiques de vols sur les parcelles et un manque de connaissance du monde agricole chez certains riverains.

La sensibilisation des habitants aux réalités agricoles a d’ailleurs occupé une large partie des discussions. Une agricultrice présente a regretté que "les gens ne comprennent pas qu’on n’a pas certains produits toute l’année". "On découvre encore des gens qui s’aperçoivent que les pommes ça sera au mois de septembre et octobre," explique-t-elle, avant d’ajouter : "On ne peut pas avoir des tomates au mois de janvier, elles ne seront jamais bonnes de toute façon."

Interrogée sur les actions concrètes qui pourraient être mises en place, Véronique Sarselli a assuré vouloir travailler avec les exploitants pour améliorer la communication et rapprocher les habitants du territoire de leurs agriculteurs locaux. "Moi je suis prête à écouter les agriculteurs et à mettre en place les politiques qui sont nécessaires et qui pourront les aider justement à mieux faire comprendre leur métier et leurs besoins."