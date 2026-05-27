500 euros de plus pour certains élus : Grégory Doucet défend une hausse des indemnités à Lyon

Les élus lyonnais pourraient bientôt voir leur rémunération évoluer.

À l’occasion du prochain conseil municipal du 25 juin, le maire de Lyon Grégory Doucet proposera une révision du régime indemnitaire applicable à plusieurs catégories d’élus locaux. L’objectif affiché : mieux reconnaître l’investissement de ceux exerçant des responsabilités quotidiennes au sein de la collectivité.

Parmi les nouveautés figure la création d’une indemnité mensuelle d’environ 500 euros destinée aux conseillers d’arrondissement délégués, ces élus chargés de missions spécifiques mais jusqu’ici non rémunérés au titre de ces responsabilités.

Dans un entretien accordé à Tribune de Lyon, le maire écologiste estime que certains élus peuvent aujourd’hui subir un coût personnel lié à leur engagement politique local, jugeant nécessaire de mieux reconnaître ce travail.

Le projet prévoit également une revalorisation des indemnités versées aux maires d’arrondissement, aux adjoints ainsi qu’aux conseillers municipaux.

Si la mesure est adoptée, un conseiller municipal percevrait désormais 1630 euros brut par mois, contre un peu plus de 1400 euros actuellement.

Des pénalités envisagées pour les élus peu impliqués

La majorité souhaite toutefois assortir cette augmentation de nouvelles règles internes. Selon Grégory Doucet, le règlement intérieur devrait intégrer un système de retenues financières visant les élus ne remplissant pas certaines obligations ou manquant à leurs engagements. Une manière, selon lui, de mieux encadrer l’investissement attendu des élus locaux.

À l’inverse, l’indemnité du maire de Lyon resterait inchangée. Grégory Doucet estime sa rémunération actuelle suffisante et ne prévoit pas de revalorisation le concernant. D'autant qu'il l'avait déjà réhaussée début 2020...