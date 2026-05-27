Politique

500 euros de plus pour certains élus : Grégory Doucet défend une hausse des indemnités à Lyon

500 euros de plus pour certains élus : Grégory Doucet défend une hausse des indemnités à Lyon
DR Joël Philippon

Le maire de Lyon soumettra au prochain conseil municipal une hausse des indemnités versées à plusieurs élus, ainsi que la création d’une rémunération pour certains conseillers d’arrondissement. Une mesure assumée par Grégory Doucet au nom de l’engagement politique local.

Les élus lyonnais pourraient bientôt voir leur rémunération évoluer.

À l’occasion du prochain conseil municipal du 25 juin, le maire de Lyon Grégory Doucet proposera une révision du régime indemnitaire applicable à plusieurs catégories d’élus locaux. L’objectif affiché : mieux reconnaître l’investissement de ceux exerçant des responsabilités quotidiennes au sein de la collectivité.

Parmi les nouveautés figure la création d’une indemnité mensuelle d’environ 500 euros destinée aux conseillers d’arrondissement délégués, ces élus chargés de missions spécifiques mais jusqu’ici non rémunérés au titre de ces responsabilités.

Dans un entretien accordé à Tribune de Lyon, le maire écologiste estime que certains élus peuvent aujourd’hui subir un coût personnel lié à leur engagement politique local, jugeant nécessaire de mieux reconnaître ce travail.

Le projet prévoit également une revalorisation des indemnités versées aux maires d’arrondissement, aux adjoints ainsi qu’aux conseillers municipaux.

Si la mesure est adoptée, un conseiller municipal percevrait désormais 1630 euros brut par mois, contre un peu plus de 1400 euros actuellement.

Des pénalités envisagées pour les élus peu impliqués

La majorité souhaite toutefois assortir cette augmentation de nouvelles règles internes. Selon Grégory Doucet, le règlement intérieur devrait intégrer un système de retenues financières visant les élus ne remplissant pas certaines obligations ou manquant à leurs engagements. Une manière, selon lui, de mieux encadrer l’investissement attendu des élus locaux.

À l’inverse, l’indemnité du maire de Lyon resterait inchangée. Grégory Doucet estime sa rémunération actuelle suffisante et ne prévoit pas de revalorisation le concernant. D'autant qu'il l'avait déjà réhaussée début 2020...

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Grégory Doucet

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Évidemment le 27/05/2026 à 18:59
Vercors a écrit le 27/05/2026 à 17h30

Et les agents municipaux ?? Ils mettent 10 ans pour avoir 50 euros bruts een plus....
Là 500 euros d'un coup sans contrôle du service réellement fait.

Doucet et sa clique vont répondre maîtrise budgétaire...alors que quand l'on voit la gabegie pour certains projets c'est vraiment du foutage de gueule...

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Cyril Fion le 27/05/2026 à 18:57
Calahann a écrit le 27/05/2026 à 18h48

Faut que le RN, ces voleurs en bande organisée, doivent rendre toute la thune qu'ils ont volé aux français.
Le RN est bien pire que les banques si bien qu'elles refusent de prêter de l'argent à ces racistes notoires.
Raboule le fric 🤑🤑🤑🤑

Ils ont volé combien aux français concrètement ?

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Calahann le 27/05/2026 à 18:48
Po a écrit le 27/05/2026 à 17h44

Qu est-ce que le RN viens faire ici 🙃🙃 c est sur qu à gauche ils risquent rien …40 ans qu ils volent et s en mettent plein les poches

Faut que le RN, ces voleurs en bande organisée, doivent rendre toute la thune qu'ils ont volé aux français.
Le RN est bien pire que les banques si bien qu'elles refusent de prêter de l'argent à ces racistes notoires.
Raboule le fric 🤑🤑🤑🤑

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stopppppp le 27/05/2026 à 18:48

à vomir !!!!

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Dessousdessous.... le 27/05/2026 à 18:44

Le principe de réalité ne vaut que pour eux donc.,....la vie est chère donc je m augmente sans motif autre que ma propre autosuffisance......Nicolas est quelque peu énervé 😡😡😡

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Solidarité 69 le 27/05/2026 à 18:36

Pourquoi les élus se priveraient ils ?
Il y a plein de gogos qui continuent d'aller voter pensant que les choses vont changer.
On va bien rigoler en 2027 entre Bardella et Mélenchon.
Qui va détourner le plus d'argent public ?

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Marie de Lyon le 27/05/2026 à 18:32

Les politiciens français à droite, gauche, extrême droite, extrême gauche au plan local, national ou européens n'ont qu'une SEULE perspective : servir leurs intérêts financiers et faire profiter leurs copains/copines de postes de ''conseillers bidon'' (toujours bien payés, jamais au SMIC !).

Beaucoup n'hésitent pas à contourner la loi pour continuer à profiter de leurs indemnités & avantages.
Comme Laurent Wauquiez qui devenu député et ne pouvait donc plus être président de région, c'est fait nommer ''conseiller spécial'' à la Région ...

Quant au ''système de retenues financières visant les élus ne remplissant pas certaines obligations ou manquant à leurs engagements'' : ces sanctions sont seulement théoriques et donc jamais appliquées, qu' on peut le constater notamment à l'Assemblée Nationale.

Ces politiciens français sont tous répugnants.
Pas étonnant que la France devienne un pays de + en + corrompu (voir le classement notamment sur :https://atlasocio.com/classements/economie/corruption/classement-etats-par-indice-de-corruption-europe.php

Hélas, à mon avis, AUCUN politicien - de tous les bords - n'est plus capable d'être honnête.

Une fois élus, ils se servent avec l'argent public (sans bien sûr l'avoir dit dans leur programme d'avant élection).
Les contribuables eux doivent payer et continuer à se serrer la ceinture. C'est pitoyable.

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Lapalisse le 27/05/2026 à 18:31

Sous couvert de "reconnaissance de l'engagement", la municipalité lyonnaise s'offre un entre-soi budgétaire confortable. Les écologistes lyonnais voulaient réenchanter la politique ; ils ne font que recycler les vieilles recettes du dindon de la farce : le contribuable paie, l'élu encaisse.

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Les français n’ont pas encore compris le 27/05/2026 à 18:31

La gauche ne connait que la politique pour s’enrichir sur le dos des français qu’elle méprise !

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Pierrot le fou le 27/05/2026 à 18:28
Ha ha ha a écrit le 27/05/2026 à 17h32

Il n’y a pas d’escrocs sans pigeons

Exact 😂

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Petits arrangements entre amis le 27/05/2026 à 18:09

Une tambouille de plus!!! On en oublie les migrants et on s’en met plein les fouilles !

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cocus ! le 27/05/2026 à 18:08
Aladin a écrit le 27/05/2026 à 15h08

Une honte

Les bobos n'en verront pas la couleur

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Remus le 27/05/2026 à 18:07
Romulus a écrit le 27/05/2026 à 17h49

Nul doute que les maires du 2 eme et du 6 eme vont refuser cette augmentation 😉

Nul doute que les maires du 3° et 7° vont accepter cette augmentation 😉

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Haine le 27/05/2026 à 17:57

ce sont vraiment des ordures ces politiciens. Ces pourriture nous démontre une nouvelle fois qu'ils sont là pour se servir, s'enrichir. Rien de surprenant de la part de tous ces déchets de la démocratie.

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Romulus le 27/05/2026 à 17:49

Nul doute que les maires du 2 eme et du 6 eme vont refuser cette augmentation 😉

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le GaGa le 27/05/2026 à 17:49

No problem it’s open bar…

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Po le 27/05/2026 à 17:44
Calahann a écrit le 27/05/2026 à 16h45

Augmentation légitime contrairement au RN qui vole 😉

Qu est-ce que le RN viens faire ici 🙃🙃 c est sur qu à gauche ils risquent rien …40 ans qu ils volent et s en mettent plein les poches

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Grand gognand le 27/05/2026 à 17:37

C'est pour aider nos dévoués et zélés élus à acheter un nouveau vélo...

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GAD le 27/05/2026 à 17:36
En meme temps a écrit le 27/05/2026 à 17h06

Pour ceux qui vont percevoir 500 euros de plus ça represente une broutille : 1% de leur salaire actuel.Pas de quoi faire un caca nerveux

Ils gagnent donc déjà 50 000 € par mois ?

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Ha ha ha le 27/05/2026 à 17:32

Il n’y a pas d’escrocs sans pigeons

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Vercors le 27/05/2026 à 17:30

Et les agents municipaux ?? Ils mettent 10 ans pour avoir 50 euros bruts een plus....
Là 500 euros d'un coup sans contrôle du service réellement fait.

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Retenue le 27/05/2026 à 17:10

Augmentation pourquoi pas! En revanche si les objectifs ne sont pas atteints ou absentéisme injustifié, il faut retirer purement et simplement les indemnités. Il y a trop d'abus , y compris dans les petites communes qui laissent faire.

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Un DRH ne devrait pas dire ça le 27/05/2026 à 17:07
36 chargés de mission a écrit le 27/05/2026 à 16h30

Valider des contrats obtenus hors procédures légales, fermer les yeux et trahir les concitoyens qui vous payent… Tout cela demande du cran et des compétences qui doivent être reconnus à leur juste valeur. Aux frais de ces mêmes concitoyens.

La corruption est devenue la norme dans l’administration française. L’emploi à vie n’est plus une contrepartie de la droiture mais la condition du laisser-aller. D’autant que la loyauté au chef l’emporte sur la loyauté aux contribuables, carrière oblige. Politiques et syndicats noyautés donnent le ton de la dérive et de tous les opportunismes.

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pasglop le 27/05/2026 à 17:07

les milliers de bénévoles qui font vivre toutes les structures sportives et culturelles et qui, contrairement à certains parasites politiques, sont indispensables apprécieront
à vomir

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En meme temps le 27/05/2026 à 17:06

Pour ceux qui vont percevoir 500 euros de plus ça represente une broutille : 1% de leur salaire actuel.Pas de quoi faire un caca nerveux

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Pp le 27/05/2026 à 16:57

Et ça continue..ils me dégoutes ces écolos on comprend qu’ils s allient avec LFI..pendant ce temps dans les écoles il n y a plus de budgets pour remplacer les absences des agents ..🙃🙃.nettoyer les locaux en mode dégradé..on n a plus de budgets pour recruter écoeurant..comment les gens on pus réélire ce maire , vous en avez pas marre de vous gavé dans vos bureaux..augmenter les catégories C nous on prends un échelon tout les trois ans 50 euros brut allez j arrête 😡

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Bizarre le 27/05/2026 à 16:54

En avait-il été question pendant la campagne ?

Ces augmentations ont-elles été promises en échange d'un soutien et d'une implication envers Doucet, pour empêcher d'aller voir vers d'autres candidatures ?

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C’est kiki paye? le 27/05/2026 à 16:47

Pas les manifestants du samedi ! Juste les idiots comme moi ! J’enrage contre ces imposteurs !

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khmer x 2 le 27/05/2026 à 16:46
Tristesse et dégout. a écrit le 27/05/2026 à 16h18

L'extrême gauche à l'œuvre.

D'autant qu'il l'avait déjà réhaussée début 2020... On n'est jamais mieux servi que par soi-même

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Schuss69 le 27/05/2026 à 16:45
stef69999 a écrit le 27/05/2026 à 16h22

15% d'augmentation qui a ça dans sa boite ??? les socialopes comme toujours généreux entre eux avec l argent des contribuables

Vous m'avez devancé. C'est la première réflexion que je me suis faite. Mais c'est vrai que dépenser l'argent du contribuable, quitte à mettre les finances d'une commune dans le rouge, c'est sans conséquence pour qui n'a aucune compétence en matière financière. Et les élus de gauche savent bien faire. Qui a creusé nos déficits depuis 30 ans ? Les élus de gauche bien entendu.

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Calahann le 27/05/2026 à 16:45

Augmentation légitime contrairement au RN qui vole 😉

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ben oui le 27/05/2026 à 16:41
Ex Précisions a écrit le 27/05/2026 à 15h18

2ème mandat et les goûts de luxe commencent, pas pour la ville...

on a beau être socialo collectiviste , on s'embourgeoise ...

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ben ca le 27/05/2026 à 16:39
autour des employés a écrit le 27/05/2026 à 15h33

Les employés de la mairie vont pouvoir demander une augmentation.

c'est déjà fait ; la masse salariale de la ville est passée de 400 a 600 millions par ans en 6 ans ...

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Johns67 le 27/05/2026 à 16:38

Ça se régale ! Avec LFI

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Ecolotarcie le 27/05/2026 à 16:37

c'est scandaleux !! Déjà que maintenant il ne sert plus à rien, à présent ils se gavent pendant que l'on se sert la ceinture

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Mouimoui le 27/05/2026 à 16:34

Les mêmes corrompus qui s'engraissent sur le dos des travailleurs...

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36 chargés de mission le 27/05/2026 à 16:30
autour des employés a écrit le 27/05/2026 à 15h33

Les employés de la mairie vont pouvoir demander une augmentation.

Valider des contrats obtenus hors procédures légales, fermer les yeux et trahir les concitoyens qui vous payent… Tout cela demande du cran et des compétences qui doivent être reconnus à leur juste valeur. Aux frais de ces mêmes concitoyens.

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stef69999 le 27/05/2026 à 16:22

15% d'augmentation qui a ça dans sa boite ??? les socialopes comme toujours généreux entre eux avec l argent des contribuables

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Armelle de R. le 27/05/2026 à 16:20

Continuez à voter pour la gauche (extrême ou non) .
On a les politiques que l'on mérite.

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Tristesse et dégout. le 27/05/2026 à 16:18

L'extrême gauche à l'œuvre.

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bravo monsieur le maire le 27/05/2026 à 16:17

bravo la mairie de Lyon au moins vous pensez à notre pouvoir d’achat ou pour l’augmentation des salaires

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saco697 le 27/05/2026 à 16:08

les bobos pseudos écolos se gavent sur le dos des lyonnais et pillent les caisses car ils savent que la prochaine fois c est fini pour eux

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Oseille bio le 27/05/2026 à 16:01

La décroissance, c'est pas pour tout le monde

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C’est la crise askip le 27/05/2026 à 15:57
arthur_lyon a écrit le 27/05/2026 à 15h37

vous en recevez souvent des augmentations de cette ampleur ?

J’aimerais bien qu’en plus on m’ajoute deux autres personnes pour faire le boulot pour lequel je suis payé… Comme les 36 chargés de mission au lieu de 12 ! Le contribuable n’est pas à ça près, si ?

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500 roros!! le 27/05/2026 à 15:40
arthur_lyon a écrit le 27/05/2026 à 15h37

vous en recevez souvent des augmentations de cette ampleur ?

c est exactement ce qui serait ideal comme augmentation pour un salaire moyen

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arthur_lyon le 27/05/2026 à 15:37

vous en recevez souvent des augmentations de cette ampleur ?

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autour des employés le 27/05/2026 à 15:33

Les employés de la mairie vont pouvoir demander une augmentation.

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Anti verts le 27/05/2026 à 15:26

"conseiller d'arrondissement délégué" c'est quoi cette attribution fourre tout ? Que font ils ? Quelle est leur mission ?
Ce mille feuille administratif nous coûte les yeux de la tête. Mais dans la mentalité écolo gauchiste, on se sert avant de se servir surtout quand l'argent vient des autres.
A vomir.....

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et oui et oui le 27/05/2026 à 15:25

Comme les copains dès qu'on est en place on se sert !

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Ex Précisions le 27/05/2026 à 15:18

2ème mandat et les goûts de luxe commencent, pas pour la ville...

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