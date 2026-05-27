500 euros de plus pour certains élus : Grégory Doucet défend une hausse des indemnités à Lyon

Les élus lyonnais pourraient bientôt voir leur rémunération évoluer.
À l’occasion du prochain conseil municipal du 25 juin, le maire de Lyon Grégory Doucet proposera une révision du régime indemnitaire applicable à plusieurs catégories d’élus locaux. L’objectif affiché : mieux reconnaître l’investissement de ceux exerçant des responsabilités quotidiennes au sein de la collectivité.
Parmi les nouveautés figure la création d’une indemnité mensuelle d’environ 500 euros destinée aux conseillers d’arrondissement délégués, ces élus chargés de missions spécifiques mais jusqu’ici non rémunérés au titre de ces responsabilités.
Dans un entretien accordé à Tribune de Lyon, le maire écologiste estime que certains élus peuvent aujourd’hui subir un coût personnel lié à leur engagement politique local, jugeant nécessaire de mieux reconnaître ce travail.
Le projet prévoit également une revalorisation des indemnités versées aux maires d’arrondissement, aux adjoints ainsi qu’aux conseillers municipaux.
Si la mesure est adoptée, un conseiller municipal percevrait désormais 1630 euros brut par mois, contre un peu plus de 1400 euros actuellement.
Des pénalités envisagées pour les élus peu impliqués
La majorité souhaite toutefois assortir cette augmentation de nouvelles règles internes. Selon Grégory Doucet, le règlement intérieur devrait intégrer un système de retenues financières visant les élus ne remplissant pas certaines obligations ou manquant à leurs engagements. Une manière, selon lui, de mieux encadrer l’investissement attendu des élus locaux.
À l’inverse, l’indemnité du maire de Lyon resterait inchangée. Grégory Doucet estime sa rémunération actuelle suffisante et ne prévoit pas de revalorisation le concernant. D'autant qu'il l'avait déjà réhaussée début 2020...
Doucet et sa clique vont répondre maîtrise budgétaire...alors que quand l'on voit la gabegie pour certains projets c'est vraiment du foutage de gueule...Signaler Répondre
Ils ont volé combien aux français concrètement ?Signaler Répondre
Faut que le RN, ces voleurs en bande organisée, doivent rendre toute la thune qu'ils ont volé aux français.Signaler Répondre
Le RN est bien pire que les banques si bien qu'elles refusent de prêter de l'argent à ces racistes notoires.
Raboule le fric 🤑🤑🤑🤑
à vomir !!!!Signaler Répondre
Le principe de réalité ne vaut que pour eux donc.,....la vie est chère donc je m augmente sans motif autre que ma propre autosuffisance......Nicolas est quelque peu énervé 😡😡😡Signaler Répondre
Pourquoi les élus se priveraient ils ?Signaler Répondre
Il y a plein de gogos qui continuent d'aller voter pensant que les choses vont changer.
On va bien rigoler en 2027 entre Bardella et Mélenchon.
Qui va détourner le plus d'argent public ?
Les politiciens français à droite, gauche, extrême droite, extrême gauche au plan local, national ou européens n'ont qu'une SEULE perspective : servir leurs intérêts financiers et faire profiter leurs copains/copines de postes de ''conseillers bidon'' (toujours bien payés, jamais au SMIC !).Signaler Répondre
Beaucoup n'hésitent pas à contourner la loi pour continuer à profiter de leurs indemnités & avantages.
Comme Laurent Wauquiez qui devenu député et ne pouvait donc plus être président de région, c'est fait nommer ''conseiller spécial'' à la Région ...
Quant au ''système de retenues financières visant les élus ne remplissant pas certaines obligations ou manquant à leurs engagements'' : ces sanctions sont seulement théoriques et donc jamais appliquées, qu' on peut le constater notamment à l'Assemblée Nationale.
Ces politiciens français sont tous répugnants.
Pas étonnant que la France devienne un pays de + en + corrompu (voir le classement notamment sur :https://atlasocio.com/classements/economie/corruption/classement-etats-par-indice-de-corruption-europe.php
Hélas, à mon avis, AUCUN politicien - de tous les bords - n'est plus capable d'être honnête.
Une fois élus, ils se servent avec l'argent public (sans bien sûr l'avoir dit dans leur programme d'avant élection).
Les contribuables eux doivent payer et continuer à se serrer la ceinture. C'est pitoyable.
Sous couvert de "reconnaissance de l'engagement", la municipalité lyonnaise s'offre un entre-soi budgétaire confortable. Les écologistes lyonnais voulaient réenchanter la politique ; ils ne font que recycler les vieilles recettes du dindon de la farce : le contribuable paie, l'élu encaisse.Signaler Répondre
La gauche ne connait que la politique pour s’enrichir sur le dos des français qu’elle méprise !Signaler Répondre
Exact 😂Signaler Répondre
Une tambouille de plus!!! On en oublie les migrants et on s’en met plein les fouilles !Signaler Répondre
Les bobos n'en verront pas la couleurSignaler Répondre
Nul doute que les maires du 3° et 7° vont accepter cette augmentation 😉Signaler Répondre
ce sont vraiment des ordures ces politiciens. Ces pourriture nous démontre une nouvelle fois qu'ils sont là pour se servir, s'enrichir. Rien de surprenant de la part de tous ces déchets de la démocratie.Signaler Répondre
Nul doute que les maires du 2 eme et du 6 eme vont refuser cette augmentation 😉Signaler Répondre
No problem it’s open bar…Signaler Répondre
Qu est-ce que le RN viens faire ici 🙃🙃 c est sur qu à gauche ils risquent rien …40 ans qu ils volent et s en mettent plein les pochesSignaler Répondre
C'est pour aider nos dévoués et zélés élus à acheter un nouveau vélo...Signaler Répondre
Ils gagnent donc déjà 50 000 € par mois ?Signaler Répondre
Il n’y a pas d’escrocs sans pigeonsSignaler Répondre
Et les agents municipaux ?? Ils mettent 10 ans pour avoir 50 euros bruts een plus....Signaler Répondre
Là 500 euros d'un coup sans contrôle du service réellement fait.
Augmentation pourquoi pas! En revanche si les objectifs ne sont pas atteints ou absentéisme injustifié, il faut retirer purement et simplement les indemnités. Il y a trop d'abus , y compris dans les petites communes qui laissent faire.Signaler Répondre
La corruption est devenue la norme dans l’administration française. L’emploi à vie n’est plus une contrepartie de la droiture mais la condition du laisser-aller. D’autant que la loyauté au chef l’emporte sur la loyauté aux contribuables, carrière oblige. Politiques et syndicats noyautés donnent le ton de la dérive et de tous les opportunismes.Signaler Répondre
les milliers de bénévoles qui font vivre toutes les structures sportives et culturelles et qui, contrairement à certains parasites politiques, sont indispensables apprécierontSignaler Répondre
à vomir
Pour ceux qui vont percevoir 500 euros de plus ça represente une broutille : 1% de leur salaire actuel.Pas de quoi faire un caca nerveuxSignaler Répondre
Et ça continue..ils me dégoutes ces écolos on comprend qu’ils s allient avec LFI..pendant ce temps dans les écoles il n y a plus de budgets pour remplacer les absences des agents ..🙃🙃.nettoyer les locaux en mode dégradé..on n a plus de budgets pour recruter écoeurant..comment les gens on pus réélire ce maire , vous en avez pas marre de vous gavé dans vos bureaux..augmenter les catégories C nous on prends un échelon tout les trois ans 50 euros brut allez j arrête 😡Signaler Répondre
En avait-il été question pendant la campagne ?Signaler Répondre
Ces augmentations ont-elles été promises en échange d'un soutien et d'une implication envers Doucet, pour empêcher d'aller voir vers d'autres candidatures ?
Pas les manifestants du samedi ! Juste les idiots comme moi ! J’enrage contre ces imposteurs !Signaler Répondre
D'autant qu'il l'avait déjà réhaussée début 2020... On n'est jamais mieux servi que par soi-mêmeSignaler Répondre
Vous m'avez devancé. C'est la première réflexion que je me suis faite. Mais c'est vrai que dépenser l'argent du contribuable, quitte à mettre les finances d'une commune dans le rouge, c'est sans conséquence pour qui n'a aucune compétence en matière financière. Et les élus de gauche savent bien faire. Qui a creusé nos déficits depuis 30 ans ? Les élus de gauche bien entendu.Signaler Répondre
Augmentation légitime contrairement au RN qui vole 😉Signaler Répondre
on a beau être socialo collectiviste , on s'embourgeoise ...Signaler Répondre
c'est déjà fait ; la masse salariale de la ville est passée de 400 a 600 millions par ans en 6 ans ...Signaler Répondre
Ça se régale ! Avec LFISignaler Répondre
c'est scandaleux !! Déjà que maintenant il ne sert plus à rien, à présent ils se gavent pendant que l'on se sert la ceintureSignaler Répondre
Les mêmes corrompus qui s'engraissent sur le dos des travailleurs...Signaler Répondre
Valider des contrats obtenus hors procédures légales, fermer les yeux et trahir les concitoyens qui vous payent… Tout cela demande du cran et des compétences qui doivent être reconnus à leur juste valeur. Aux frais de ces mêmes concitoyens.Signaler Répondre
15% d'augmentation qui a ça dans sa boite ??? les socialopes comme toujours généreux entre eux avec l argent des contribuablesSignaler Répondre
Continuez à voter pour la gauche (extrême ou non) .Signaler Répondre
On a les politiques que l'on mérite.
L'extrême gauche à l'œuvre.Signaler Répondre
bravo la mairie de Lyon au moins vous pensez à notre pouvoir d’achat ou pour l’augmentation des salairesSignaler Répondre
les bobos pseudos écolos se gavent sur le dos des lyonnais et pillent les caisses car ils savent que la prochaine fois c est fini pour euxSignaler Répondre
La décroissance, c'est pas pour tout le mondeSignaler Répondre
J’aimerais bien qu’en plus on m’ajoute deux autres personnes pour faire le boulot pour lequel je suis payé… Comme les 36 chargés de mission au lieu de 12 ! Le contribuable n’est pas à ça près, si ?Signaler Répondre
c est exactement ce qui serait ideal comme augmentation pour un salaire moyenSignaler Répondre
vous en recevez souvent des augmentations de cette ampleur ?Signaler Répondre
Les employés de la mairie vont pouvoir demander une augmentation.Signaler Répondre
"conseiller d'arrondissement délégué" c'est quoi cette attribution fourre tout ? Que font ils ? Quelle est leur mission ?Signaler Répondre
Ce mille feuille administratif nous coûte les yeux de la tête. Mais dans la mentalité écolo gauchiste, on se sert avant de se servir surtout quand l'argent vient des autres.
A vomir.....
Comme les copains dès qu'on est en place on se sert !Signaler Répondre
2ème mandat et les goûts de luxe commencent, pas pour la ville...Signaler Répondre