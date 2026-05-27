Les Coulisses du Grand Lyon

Johann Cesa : "Recours contre la Région ? Je ne m'en lasse pas car c'est défendre l'intérêt des citoyens"

Johann Cesa, vice-président du groupe PS à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est l’invité ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Johann Cesa : "Recours contre la Région ? Je ne m'en lasse pas car c'est défendre l'intérêt des citoyens"

Caillou dans la chaussure de Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke à la Région, Johann Cesa multiplie les recours pour obtenir des documents et des réponses sur divers sujets, comme ce fut le cas avec le diner des sommets.

"Je ne m'en lasse pas parce que c'est défendre l'intérêt des citoyens, c'est la transparence, c'est l'usage de l'argent public uniquement pour une seule personne", indique le co-président du groupe socialiste.

Johann Cesa revient aussi sur la décision de la justice saisie par la préfète Fabienne Buccio de forcer la Région à verser la subvention promise à l'université Lyon 2, que la collectivité avait gelé suite à l'affaire Fabrice Balanche : "On peut regretter ce qui s'est passé, nous l'avons condamné fermement mais quand on supprime l'investissement pour une bibliothèque universitaire, c'est tous les étudiants qu'on pénalise mais c'est aussi les entreprises de BTP, les entreprises locales qui devaient effectuer des travaux et investir sur le territoire".

Concernant les JO 2030 dans les Alpes, la question d'accueillir les épreuves de glace est tranchée pour les socialistes : "La proposition de Grégory Doucet, nous y sommes favorables. C'est à dire de d'accueillir tous les sports de glace à Lyon. (…) Ce serait beaucoup mieux que ce soit à Lyon qu'à Paris par exemple".
Mais pour Johann Cesa, la position n'est pas aussi claire concernant Laurent Wauquiez : "En commission, il n'a pas voulu répondre concrètement qu'il était favorable à la candidature de Lyon. Il est contre Paris, mais il n'est pas forcément favorable à ce que tout se passe à Lyon".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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Johann Cesa

Région Auvergne-Rhône-Alpes

JO 2030

4 commentaires
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Ex Précisions le 27/05/2026 à 13:59

Les socs n'ont plus que ça à faire, emm...er les autres.

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oui! le 27/05/2026 à 13:44
Ritchie a écrit le 27/05/2026 à 13h25

Nous on ne se lassera pas de voter pour ceux qui te donneront la chiasse !!!

il faut rendre à cesa ,ce qui appartient à cesa!!

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ma le 27/05/2026 à 13:41

Ce monsieur n'a aucun pouvoir et il semble en souffrir; pathétique

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Ritchie le 27/05/2026 à 13:25

Nous on ne se lassera pas de voter pour ceux qui te donneront la chiasse !!!

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