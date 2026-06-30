Région Auvergne-Rhône-Alpes : la guerre contre l’acronyme "Aura" provoque un vif débat au conseil régional

L’acronyme "Aura" continue de faire grincer des dents au sommet de la Région. Il faut avoir déjà vu Laurent Wauquiez reprendre systématiquement ses interlocuteurs pour comprendre que la collectivité tient à son nom complet.

À l’initiative de l’exécutif régional, une délibération intitulée "Appelez-moi Auvergne-Rhône-Alpes" a été soumise au vote lors de la séance du conseil régional du 26 juin. L’objectif affiché : encourager l’utilisation systématique du nom complet de la collectivité et limiter le recours à son abréviation.

Le président de la Région, Fabrice Pannekoucke, défend une démarche visant à préserver l’identité des territoires qui composent la collectivité. Selon lui, réduire la Région à l’acronyme "Aura" reviendrait à effacer une partie de son histoire et de son patrimoine.

"Cela reviendrait à effacer les paysages, la poésie et toute l’histoire associée au nom de notre région", a-t-il déclaré devant l’assemblée régionale.

Des oppositions vent debout

La délibération a toutefois suscité de nombreuses réactions critiques sur les bancs de l’opposition.

Pour les élus écologistes, le débat apparaît décalé au regard des enjeux actuels, notamment climatiques.

La conseillère régionale écologiste Cécile Michel a dénoncé une initiative qu’elle considère comme symbolique et inutile, allant jusqu’à évoquer un "contrôle excessif" du langage.

Les réserves n’ont pas seulement émané de la gauche. L’élue ligérienne d’extrême droite Isabelle Surply a elle aussi regretté qu’un tel sujet soit inscrit à l’ordre du jour alors que la Région fait face à de nombreux défis liés notamment à l’énergie, au climat ou à la sécurité.

Malgré les critiques, l’exécutif régional continue d’assumer sa volonté de promouvoir l’appellation complète Auvergne-Rhône-Alpes, considérée comme un marqueur identitaire fort du territoire.