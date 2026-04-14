Est lyonnais : le projet de tramway Crémieu–Lyon confirmé avec une liaison directe

Le projet de liaison entre Crémieu et Lyon franchit une nouvelle étape. Réunis en commission permanente début avril, les élus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont acté la poursuite de ce projet structurant via Meyzieu.

Le scénario retenu repose sur la création d’un tramway direct entre Crémieu et Lyon, sans correspondance.

L’infrastructure serait nouvelle entre Crémieu et Meyzieu, sur l’emprise de l’ancien CFEL puis partagée avec le réseau existant entre Meyzieu et Lyon.

Le projet prévoit également la création de six nouvelles stations entre Crémieu et Meyzieu, implantées au plus près des centres de vie.

Cette décision fait suite à une concertation préalable menée entre novembre 2025 et janvier 2026, qui a rassemblé 18 000 visiteurs en ligne, 1 150 participants aux réunions et 280 contributions.

Selon la Région, le projet bénéficie d’une large adhésion, même si des attentes subsistent sur la tarification, l’offre de transport et l’intégration dans le territoire.

Un axe multimodal avec piste cyclable

Au-delà du tramway, le projet intègre un itinéraire cyclable ouvert aux piétons, aménagé en grande partie le long du tracé. Une dimension saluée lors de la concertation, mais qui devra encore être précisée dans les prochaines phases d’étude.

La Région annonce vouloir poursuivre les études techniques et environnementales, préciser le financement et engager les procédures réglementaires avant une future enquête publique.

"Nous faisons le choix d’une infrastructure fiable, durable et adaptée aux besoins de mobilité", souligne le vice-président délégué aux Transports Frédéric Aguilera.