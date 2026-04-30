Politique

JO 2030 : à l’Élysée, la Région Auvergne-Rhône-Alpes met en avant ses athlètes… et sa stratégie

JO 2030 : à l’Élysée, la Région Auvergne-Rhône-Alpes met en avant ses athlètes… et sa stratégie
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Présent à l’Élysée pour célébrer les médaillés de Milan-Cortina 2026, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke a aussi projeté la région vers les Jeux d’hiver 2030.

Séquence politique et sportive à Élysée. Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a participé ce mercredi 29 avril à une cérémonie en l’honneur des médaillés français des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.

L’occasion de saluer les performances des sportifs, mais aussi de préparer l’avenir, alors que la région se projette déjà vers l’organisation des Jeux d’hiver 2030 dans les Alpes françaises.

"Quand on parle de Jeux olympiques, on parle avant tout de sport", a insisté Fabrice Pannekoucke, appelant à faire de 2030 "un grand événement sportif, festif et inclusif".

Très impliquée dans les sports d’hiver, la Région revendique un rôle central dans cet écosystème, avec un soutien renforcé aux athlètes. Depuis 2023, elle constitue notamment une équipe régionale de sportifs de haut niveau, accompagnés financièrement dans leur parcours.

La dernière promotion, présentée en 2025, rassemble une centaine d’athlètes issus de 46 disciplines, pour un budget annuel de 315 000 euros.

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Région Auvergne-Rhône-Alpes

JO 2030

2 commentaires
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Dan le 30/04/2026 à 20:55

Quel scandale !!! Le seigneur des panneaux LW n'est pas sur la photo ! Mais que fait la police ?

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Ex Précisions le 30/04/2026 à 16:35

Et à la fin macron va dire "je veux les disciplines sur patinoire à Paris", et paf pour l'Arena et les patinoires de Lyon...

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