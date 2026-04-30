Lyon : un couteau sous la gorge à la Part-Dieu, des jeunes sauvés in extremis par un agent de sécurité

La scène aurait pu virer au drame au centre commercial de la Part-Dieu. Les faits se sont déroulés dans la soirée du mercredi 29 avril, dans le quartier de la Part-Dieu (Lyon 3e). Vers 23h25, deux individus s’en sont pris à un groupe de jeunes au sein du centre commercial.
Armés d’un couteau, ils ont tenté de les contraindre à remettre leurs biens. Selon les premiers éléments, l’un des agresseurs s’est montré particulièrement violent pour parvenir à ses fins.
Afin d’intimider ses victimes, il n’a pas hésité à placer son arme au niveau du cou de l’un des jeunes, faisant craindre le pire.
La situation aurait pu dégénérer, mais l’intervention rapide d’un agent de sécurité a permis d’éviter un drame. Ce dernier est parvenu à mettre fin à la menace et à maintenir les deux suspects sur place jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.
Les individus ont ensuite été pris en charge par la police.
On va apaiser la racaille en lui offrant un bouquet de poireaux... allez les vertsSignaler Répondre
Lisez les faits divers jusque dans les années 70, avant la déferlante migratoire, et vous verrez la différence…Signaler Répondre
Lisez les journaux de la fin du 19ème siècle et les faits divers de l'époque et vous verrez qu'il n'y a rien de "culturel" ou de "communautaire". C'est l'état actuel de notre société. Nous avons régressé. Et l'exemple vient malheureusement d'en haut.Signaler Répondre
lisez les journaux du 19ème siècle et les exploits des "apaches", entre autres. Vous verrez qu'il n'est pas question de "culture" ni de "communauté", mais d'un état de la société.Signaler Répondre
Et ce sont les valeurs de NOTRE société qui sont en cause.
"il n'est pas de Cité dont l'aspect soit plus révoltant que celle, où les plus riches sont considérés comme les meilleurs" Cicéron. Cela ne date pas d'aujourd'hui ! Et l'exemple vient d'en haut...
C’est quand qu’on construit des prisons et qu’on renforce notre police ? Ils sont déjà sortis du commissariat avec une autorisation de recommencer car la prison c’est que si vous tuez et encore vous ne resterez pas longtemps ! Allez ! Continuez à gangrener notre société, les politiques vous autorisent à le faire !!!Signaler Répondre
C'est certainement culturel. En effet, cela est normal chez certains groupes humains où la rançon est un trait culturel. Il faut arrêter de parler de racisme mais d agression par des personnes considérant les autres comme "étrangers" car pas de leur communauté. Simple mais si difficile à faire reconnaître...Signaler Répondre
De ttes façons t'y va a partir de 16h3/17h tu sert le fesses déjà le dimanche pareil tu en voit traîné alors le soir franchement j'aurais pas confiance ( tu sort du ciné resto et tu te fais agressé sympa )Signaler Répondre
C’est tellement mieux de planter des arbres 🌳 et des terres pleins, des pistes cyclables et de créer des jardins dans le monde de Casimir Doucet….Signaler Répondre
C'est d'ailleurs amusant de constater que l'usage intempestif des emojis, la plupart du temps adossé à un vocabulaire sommaire et un discours incohérent, est un marqueur ethnique.Signaler Répondre
Ça fait rêver...Signaler Répondre
Lyon, ville totalement apaisée...Signaler Répondre
Compliment à ce vigile courageux qui mérite certainement la légion d'honneur dû par son courage mais il en à certainement rien à foutre vue que cette légion d'honneur est données à n'importe qui à des artistes dont la plupart paient le moins d'impôts en France et autres lecheurs de bottesSignaler Répondre
N oubliez pas de psalmodier le danger c est lesstreme drouate, le danger c est lesstreme drouate en tournant sur vous meme comme un derviche tourneur et vous parviendrez a cette état de transe et de conscience modifiée qui s appelle le gauchismeSignaler Répondre
Ça fait mal cette justesse...va rejoindre le club de la vieille garde avec tes potes calahann maxptt dz69 tounzi...Signaler Répondre
Pauvre troll qui se sent obligé de poster inutilement.Signaler Répondre
pauvre vigile qui va être condamné pour entrave à une intervention médicale de ces deux chirurgiens.Signaler Répondre
Clairement à saluer comme il se doit ,surtout au péril de sa vie sachant que maintenant les racailles sont toutes armées et n'hésitent pas à se servir de leurs armes pour un regard de travers.Signaler Répondre
Etant du métier et donc sachant ça pertinemment il y va quand même : chapeau , bravo monsieur.
Etre agent de sécurité sur des zones sensible c'est la roulette russe aux quotidien.
du gros tatoué qui se la pète..tout en s obstinant à publier ses messages pseudo-virils avec des emojis de sous developpé..Signaler Répondre
Relâchés dans 24 heuresSignaler Répondre
chronique d'une ville ordinaireSignaler Répondre
Un sentiment de couteau sous la gorge rien de plus... On peut continuer à planter des arbres, c'est la priorité absolue.Signaler Répondre
Sinon, toutes mes félicitations pour cet agent de sécurité qui par on professionnalisme a probablement éviter le pire...
Bien ce vigile il a réussi à choper les 2 furieux, il fait mieux que la police...Signaler Répondre
Il faut qu on s arme pour sortir ? C'est horrible mais nécessaire malheureusementSignaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Mdr le gueux tu es là à chaque fois avc la même phrase, on aurai dit qu'on est à Mexico quand on lis tes coms ironique.Signaler Répondre
C'est à cause des gueux comme toi que tous ces animaux sont dans les rues, car tu fais en sorte que tout le monde croit que notre ville fait flipper. Si les gueux comme toi ne baissait pas la tête les yeux ou même le pantalon ds la rue, on en serai pas là mec.
Sinon Lyon, ou même la France, tu l'aimes ou tu l'as quittes.🤣🤣🤣Venant ds autre gueux président qui au casier judiciaire à faire rougir un paquet de bandit!!
Un grand bravo à cet agent de sécurité.Signaler Répondre
Le bagne pour ces pourritures.Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Tout va bien on vous le répète !Signaler Répondre
.....ces faits ne seront pas sanctionnés ils continueront.Signaler Répondre
Merci et bravo à ce courageux agent de sécurité !!!Signaler Répondre