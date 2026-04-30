Lyon : un couteau sous la gorge à la Part-Dieu, des jeunes sauvés in extremis par un agent de sécurité

La scène aurait pu virer au drame au centre commercial de la Part-Dieu. Les faits se sont déroulés dans la soirée du mercredi 29 avril, dans le quartier de la Part-Dieu (Lyon 3e). Vers 23h25, deux individus s’en sont pris à un groupe de jeunes au sein du centre commercial.

Armés d’un couteau, ils ont tenté de les contraindre à remettre leurs biens. Selon les premiers éléments, l’un des agresseurs s’est montré particulièrement violent pour parvenir à ses fins.

Afin d’intimider ses victimes, il n’a pas hésité à placer son arme au niveau du cou de l’un des jeunes, faisant craindre le pire.

La situation aurait pu dégénérer, mais l’intervention rapide d’un agent de sécurité a permis d’éviter un drame. Ce dernier est parvenu à mettre fin à la menace et à maintenir les deux suspects sur place jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Les individus ont ensuite été pris en charge par la police.