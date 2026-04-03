Jeux olympiques 2030 : pas de débat public global, la décision est actée

C’est une décision importante dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030. Le Conseil d’État a estimé ce vendredi 3 avril que l’ensemble des travaux nécessaires à l’événement ne constituait pas un projet unique, écartant ainsi l’organisation d’un débat public global.
Saisi en urgence par des associations, des élus et des particuliers, le Conseil d’État devait déterminer si tous les aménagements liés aux Jeux devaient être soumis à une procédure de débat public. Et sa réponse est claire : ces travaux sont trop dispersés pour être considérés comme un seul et même projet.
Ils sont répartis sur au moins quatorze sites, dans quatre zones distinctes (Haute-Savoie, Savoie, Briançonnais et Nice) et concernent des aménagements de nature très différente : infrastructures de transport, hébergement ou encore sites de compétition.
Autre élément clé : la plupart de ces équipements pourront être utilisés indépendamment des Jeux.
Une concertation maintenue projet par projet
Si le débat global est écarté, la participation du public n’est pas supprimée pour autant. Le Conseil d’État précise que chaque projet devra faire l’objet d’une concertation spécifique, notamment lorsque son impact environnemental le justifie, dans le cadre des procédures d’autorisation. Autrement dit, ce sont les projets pris individuellement, et non l’ensemble du programme, qui seront soumis à l’avis du public.
Cette décision vient clarifier le cadre juridique des aménagements liés aux Jeux, alors que les premières opérations doivent se concrétiser dans les prochaines années. Elle constitue un signal important pour les maîtres d’ouvrage, qui n’auront pas à engager une procédure globale, mais devront avancer projet par projet.
la pravda..Signaler Répondre
Les jeux d Albertville ont desanclave une région entière. Depuis une 20aine d années plus personne ne veut de ces conneries.Signaler Répondre
Fais pas semblant de ne pas comprendre en jouant sur les motsSignaler Répondre
Il n'y aura pas de débat public local, seul moyen d'infléchir ce genre de projet
Les débats locaux n'aurons aucun poids dans la décision globale
C'est plus clair comme ça ?
Joyeuses Pâques
lis l'articleSignaler Répondre
Qui est surpris de cette décision ?Signaler Répondre
Évidemment, et comme pour les JO 2024, personne ne prendra le risque de consulter les citoyens vu le niveau d'impopularité de ce genre d'évènement, sans parler des impacts financiers qui seront répercutés sur les contribuables que nous sommes.
Une majorité qui paie pour une minorité de bobos donneurs de leçons, voilà ce que sont devenus les JO.
voila un bel exemple de personne qui se contente de lire le titre.Signaler Répondre
"Si le débat global est écarté, la participation du public n’est pas supprimée pour autant. Le Conseil d’État précise que chaque projet devra faire l’objet d’une concertation spécifique, "'
malhonnêteté quand tu nous tiens.
Ceux d'Albertville payaient encore il a peu des impôts pour ça, plus de 30 ans après...Signaler Répondre
Perso je n'en veut pas, on est le pays européen le plus mal en point financièrement (merci macron) et on se permet encore des jeux. Les recettes ne combleront jamais les dépenses évidemment.
voilà un bel exemple de democratie participative!Signaler Répondre