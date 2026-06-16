Politique

Auvergne-Rhône-Alpes prend la tête des "Quatre Moteurs pour l’Europe"

Auvergne-Rhône-Alpes prend la tête des "Quatre Moteurs pour l’Europe"

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a officiellement pris la présidence des "Quatre Moteurs pour l’Europe" pour deux ans. Une alliance stratégique réunissant quatre des régions les plus puissantes économiquement du continent.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes veut peser davantage à l’échelle européenne.

Jeudi 11 juin à Barcelone, le président de la Région, Fabrice Pannekoucke, a officiellement pris pour deux ans la présidence des "Quatre Moteurs pour l’Europe", une alliance réunissant la Catalogne, la Lombardie, le Bade-Wurtemberg et Auvergne-Rhône-Alpes.

Présentée comme un moteur économique, industriel et technologique de premier plan, cette coopération associe quatre régions parmi les plus dynamiques et industrialisées du continent.

Dans la continuité du travail engagé par les autres régions membres, Auvergne-Rhône-Alpes annonce vouloir structurer sa présidence autour de sept axes stratégiques :

    •    l’innovation industrielle ;
    •    la défense et la sécurité ;
    •    l’hydrogène ;
    •    l’agriculture de production et la souveraineté alimentaire ;
    •    la montagne et le tourisme durable ;
    •    la formation et l’emploi ;
    •    ainsi qu’un renforcement de l’influence des régions à Bruxelles.

À travers cette présidence, Fabrice Pannekoucke dit vouloir renforcer la coopération régionale européenne afin de répondre aux grands défis économiques, industriels, technologiques et environnementaux.

L’objectif affiché est de faire de cette alliance un levier de compétitivité, d’innovation et de souveraineté, au bénéfice des entreprises et des habitants des territoires concernés.

Le président de la Région affirme vouloir mener une présidence "ambitieuse et visible à Bruxelles", avec la volonté de faire entendre la voix des quatre régions au cœur des décisions européennes.

Tags :

Région Auvergne-Rhône-Alpes

1 commentaire
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CQQFD69! le 16/06/2026 à 16:04

"4 moteurs pour deux zans" : les années noires.

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